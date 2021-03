با گسترده‌تر شدن شبکه‌ی اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، اکنون به‌نظر می‌رسد که شرکت‌های دیگر هم قصد دارند پروژه‌های خود را جدی‌تر دنبال کنند. از جمله شرکت وان‌وب که این هفته مجموعه‌ی تازه‌ای از ماهواره‌های خود را در مدار قرار داد.

یک موشک سایوز روسی روز ۲۵ مارس (۵ فروردین) در پرتاب شماره‌ی ST30 توسط شرکت آریان‌اسپیس (Arianespace) و استارسم (Starsem) 36 ماهواره‌ی متعلق به وان‌وب (OneWeb) را در مدار زمین پایین مستقر کرد تا شمار ناوگان ماهواره‌های این شرکت به ۱۴۶ فروند برسد.

به گفته‌ی مدیرعامل آریان‌اسپیس، این پرتاب توانایی آریان‌اسپیس را در استقرار صورت فلکی وان‌وب با استفاده از سه سایت پرتاب مختلف سایوز شامل گویان فرانسه، قزاقستان و روسیه نشان می‌دهد. او افزود: «از وان‌وب برای اعتمادش سپاسگزارم و خوشحالم که توانستیم برای پنجمین بار به هدف نهایی این مشتری که ارائه‌ی دسترسی اینترنت به همه، در هر زمان و مکان است، کمک کنیم.»

آریان‌اسپیس تا کنون ۱۴۶ ماهواره‌ی وان‌وب را در مدار قرار داده است. سایوز در فوریه‌ی ۲۰۱۹ با موفقیت ۶ ماهواره‌ی اولیه را پرتاب کرد. در فوریه و مارس ۲۰۲۰ این شرکت با همکاری استارسم ۶۸ ماهواره‌ی وان‌وب را از بایکونور قزاقستان در مدار قرار داد و ۳۶ ماهواره‌ی دیگر هم در دسامبر ۲۰۲۰ از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه به این صورت فلکی ماهواره‌ای پیوستند.

طبق برنامه‌ریزی آریان‌اسپیس ۱۴ پرتاب دیگر سایوز برای قرار دادن مجموعه ماهواره‌های وان‌وب را در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ انجام خواهد داد. این پرتاب‌ها وان‌وب را قادر می‌سازند که تا پایان سال ۲۰۲۲ استقرار صورت فلکی ماهواره‌ای خود را در مدار زمین پایین، کامل کند.

اینترنت ماهواره‌ای چگونه کار می‌کند؟

مأموریت وان‌وب این است که با ایجاد یک بستر اتصال جهانی از طریق صورت فلکی ماهواره‌ای خود که از ماهواره‌های نسل بعدی در مدرا زمین پایین تشکیل شده است، اینترنت را برای همه‌ی افراد و همه‌ی نقاط فراهم کند. از جمله یکی از اهداف اصلی آن فراهم کردن اینترنت برای مکان‌هایی است که فیبر نوری امکان رسیدن به آنجا را ندارد.

این شبکه‌ی ماهواره‌ای همچنین به طیف گسترده‌ای از مشتریان مانند حمل‌ونقل هوایی، دریایی، شبکه‌های توزیع و دولت‌ها اینترنت پرسرعت با تأخیر کم ارائه خواهد کرد. این کاری است که اسپیس‌ایکس نیز با صورت فلکی ماهواره‌ای استارلینک خود به دنبال آن است و پیش از رسیدن به ۱۴۴۰ ماهواره و آغاز خدمات‌دهی رسمی، می‌کوشد آن را در بخش‌هایی از حمل‌ونقل عملی کند.

عکس کاور: پرتاب سری جدید ناوگان اینترنت ماهواره‌ای وان‌وب توسط آریان‌اسپیس

Credit: ArianeSpace

منبع: Asian Aviation

