۵ ویژگی که از گلکسی S21 فن ادیشن انتظار داریم

در سال ۲۰۲۰، سامسونگ با عرضه‌ی گلکسی S20 فن ادیشن سروصدای زیادی راه انداخت و کیفیت بالای آن مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفت. گفتنی است در بسیاری از لیست‌های بهترین گوشی‌های اندرویدی ۲۰۲۰ نام گلکسی S20 فن ادیشن دیده می‌شود و همین موضوع کیفیت بالای آن را نشان می‌دهد. به همین خاطر، کاربران زیادی بی‌صبرانه منتظر نسل بعدی آن به نام گلکسی S21 فن ادیشن هستند.

اما سامسونگ با عرضه‌ی مدل استاندارد گلکسی S21، کار خود را سخت‌تر کرده است. قیمت این گوشی فقط ۱۰۰ دلار بیشتر از S20 فن ادیشن است ولی از امکانات بسیار جذابی بهره می‌برد. این احتمال وجود دارد که گلکسی S21 فن ادیشن همان S21 استاندارد باشد که فقط با تغییرات جزئی به دست کاربران می‌رسد.

با در نظر گرفتن تمام این موارد، در ادامه ۵ ویژگی مورد انتظار از گلکسی S21 فن ادیشن مطرح می‌کنیم. گفتنی است این انتظارات بر مبنای شایعات مطرح شده نیستند و فقط باید به چشم گمانه‌زنی آن‌ها را در نظر بگیرید. همچنین این فهرست کاملا واقع‌بینانه است و به همین خاطر مثلا درخواست بازگشت جک هدفون را مطرح نمی‌کنیم زیرا چنین درخواستی قطعا عملی نمی‌شود.

۱. حفظ دوربین سه‌گانه‌ی باکیفیت

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های گوشی‌های مقرون به صرفه نسبت به پرچم‌داران، مربوط به دوربین‌های آن‌ها است. پرچم‌داران معمولا از دوربین اصلی، اولترا واید و نوعی تله‌فوتو بهره می‌برند. از طرف دیگر، در بسیاری از گوشی‌ها دوربین تله‌فوتو کنار گذاشته می‌شود و به جای آن دوربین ماکرو، سنسور تشخیص عمق یا دیگر موارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اما گلکسی S20 فن ادیشن با سه دوربین اصلی، اولترا واید و تله‌فوتو عرضه شد و امیدواریم همین رویکرد برای نسل بعدی آن هم حفظ شود. البته احتمالا سامسونگ برای پایین آوردن قیمت این گوشی، کیفیت سنسورها را نسبت به S21 باید پایین بیاورد که چنین کاری کاملا منطقی محسوب می‌شود.

روی هم رفته امیدواریم سامسونگ دوربین‌های بیهوده‌ای را در ماژول دوربین این گوشی تعبیه نکند و فقط همان سه دوربین اصلی موردنظر ارائه شود؛ نه کمتر، نه بیشتر.

۲. توجه به چیپست

اگرچه مدل ۴G گلکسی S20 فن ادیشن با چیپست اگزینوس ۹۹۰ راهی بازار شد، اما مدل ۵G این گوشی در تمام بازارها با اسنپدراگون ۸۶۵ به دست کاربران رسید. در سال جاری هم نمی‌توانیم انتظار بهره‌گیری گلکسی S21 فن ادیشن از اسنپدراگون ۸۸۸ را داشته باشیم. از طرف دیگر، سامسونگ نمی‌تواند از چیپست بسیار ضعیف‌تری استفاده کند زیرا با این کار، گوشی موردنظر شباهت زیادی به سری گلکسی A پیدا می‌کند.

بهترین کار این است که سامسونگ به جای اسنپدراگون ۸۸۸ از چیپست بسیار قدرتمند ولی ارزان‌تری مانند اسنپدراگون ۸۷۰ استفاده کند. در هر صورت امیدواریم سامسونگ گزینه‌ی ضعیف‌تر از اسنپدراگون ۸۷۰ یا معادل اگزینوسی را برای گوشی موردنظر انتخاب نکند. زیرا اگر چنین کاری را انجام دهد، در برخی بازارها خرید مدل استاندارد گلکسی S21 کار عاقلانه‌تری خواهد بود.

مقایسه‌ی گلکسی S21 اولترا مدل اگزینوس با اسنپدراگون

۳. تنوع رنگ‌ها

سال گذشته، گلکسی S20 فن ادیشن در ۶ رنگ جذاب راهی بازارهای جهانی شد. این در حالی است که حتی سری S21 هم از نظر تنوع رنگ در مناطق مختلف محدودیت زیادی دارند. به همین خاطر بسیاری از کاربران به ناچار باید از همان رنگ‌های خسته‌کننده یعنی مشکی، سفید و خاکستری دست به انتخاب بزنند.

امیدواریم سامسونگ برای گلکسی S21 فن ادیشن یک بار دیگر به رنگ‌های جذاب توجه کند. البته لازم نیست که این بار هم بدنه‌ی این گوشی را در ۶ رنگ آماده کند و ۴ رنگ هم کافی محسوب می‌شود؛ به شرط اینکه مشکی، سفید و خاکستری جزو این ۴ رنگ نباشند. علاوه بر این، سامسونگ بهتر است برخی المان‌های طراحی سری S21 به‌خصوص طراحی ماژول دوربین آن‌ها را راهی S21 فن ادیشن کند. این گوشی‌ها طراحی جذابی دارند و با این کار، جذابیت مدل فن ادیشن هم افزایش پیدا می‌کند.

۴. استفاده از نمایشگر گلکسی S21

یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های گلکسی S20 فن ادیشن، نمایشگر آن است. این نمایشگر اولد از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کند و رزولوشن آن هم ۱۰۸۰p است. همانطور که پیش‌تر گفتیم، سامسونگ برای کاهش قیمت گلکسی S21 فن ادیشن باید از ویژگی‌های ضعیف‌تری نسبت به گلکسی S21 استفاده کند.

با این حال امیدواریم که چنین کاری را با فدا کردن کیفیت نمایشگر انجام ندهد. گفتنی است نمایشگر استفاده شده برای گلکسی S21 اساسا همان نمایشگر S20 فن ادیشن محسوب می‌شود و اگر سامسونگ کیفیت آن را از این هم پایین‌تر بیاورد، ارزش گلکسی S21 فن ادیشن زیر سوال می‌رود.

البته سامسونگ برای پایین آوردن قیمت آن می‌تواند به راهکارهای مختلفی روی بیاورد. به عنوان مثال، لازم نیست برای این نمایشگر از شیشه‌ی محافظ گوریلا گلس ویکتوس استفاده کند.

۵. قیمت مشابه یا پایین‌تر نسبت به نسل قبلی

همانطور که گفتیم، اگرچه گلکسی S21 فن ادیشن نسبت به مدل استاندارد S21 باید ضعیف‌تر باشد، اما اگر این کاهش کیفیت از یک حدی فراتر برود وارد قلمروی سری گلکسی A خواهد شد. همین موضوع برای قیمت‌گذاری این گوشی هم صدق می‌کند.

در حال حاضر، گلکسی S21 با قیمت ۷۹۹ دلار فقط صد دلار گران‌تر از S20 فن ادیشن است. همین ابتدا باید بگوییم که اگر گلکسی S21 فن ادیشن با قیمت بیش از ۷۰۰ دلار معرفی شود، شکست آن حتمی است. زیرا اگر مثلا ۷۴۹ دلار قیمت داشته باشد، چرا کاربر نباید مدل اصلی را بخرد؟ به همین خاطر سامسونگ یا باید قیمت نسل قبلی را حفظ کند یا این گوشی را با قیمت پایین‌تری مانند ۶۴۹ یا حتی ۵۹۹ دلار عرضه کند.

اما اینکه سامسونگ چگونه می‌تواند در عین حفظ ویژگی‌های مهم و اساسی چنین کاری را انجام دهد، چالش بزرگی برای این شرکت خواهد بود. در هر صورت امیدواریم سامسونگ طرفداران پروپاقرص خود را ناامید نکند.

به نظر شما گلکسی S21 فن ادیشن باید از چه ویژگی‌هایی بهره ببرد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

منبع: Android Authority

