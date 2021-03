شیائومی می ۱۱ پرو و می ۱۱ اولترا معرفی شدند

بعد از اینکه اوایل امسال، شیائومی از پرچم‌دار خود با نام می ۱۱ رونمایی کرد، بسیاری از کاربران مشتاقانه منتظر رونمایی از مدل‌های دیگر این سری نیز بودند اما این اتفاق رخ نداد تا اینکه امروز، طی رویدادی که مدت‌هاست منتظر آن بودیم، از دو مدل دیگر تحت عنوان می ۱۱ پرو و می ۱۱ اولترا رونمایی شد.

شیائومی می ۱۱ پرو و می ۱۱ اولترا از بهترین پرچم‌دارهایی هستند که در سال ۲۰۲۱ شاهد آن‌ها هستیم. از امکانات و قابلیت‌های سخت‌افزاری گرفته تا قیمت، این دو محصول را به یکی از سرسخت‌ترین رقبای محصولاتی چون گلکسی S21 اولترا، وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو و البته نماینده‌های جدید اپل تبدیل می‌کنند. بین این دو گوشی تفاوت‌هایی وجود دارد که در ادامه به صورت مجزا به آن‌ها خواهیم پرداخت.

شیائومی می ۱۱ پرو

می ۱۱ پرو از نمایشگر ۶.۸۱ اینچی بسیار باکیفیت با وضوح ۲K و رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد. البته شیائومی در سبد محصولات خود گوشی‌هایی با رفرش‌ریت ۱۴۴ هرتز را هم در اختیار دارد منتها تفاوت خاصی بین این دو میزان حس نمی‌شود. همچنین این نمایشگر موفق شده از وب‌سایت DisplayMate امتیاز خوب +A را کسب کند. این گوشی تنها ۸.۵۳ میلی‌متر ضخامت دارد و وزن آن هم به ۲۰۸ گرم می‌رسد.

بدنه‌ی گوشی ساختاری از جنس فلز و شیشه دارد و شیشه‌ی بکار رفته نیز گوریلا گلس Victus است؛ همان محافظ صفحه‌ی قدرتمندی که در نوت ۲۰ اولترا بکار گرفته شد و در تست‌های مقاومت هم عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت. همچنین پشتیبانی از استاندارد ضد آب IP68 هم در این محصول وجود دارد که آن را به اولین گوشی شیائومی با این استاندارد بدل می‌کند.

قلب تپنده‌ی این گوشی را پردازنده‌ی بسیار قدرتمند اسنپدراگون ۸۸۸ تشکیل می‌دهد که ۵ نانومتری است و توانایی پردازشی بسیار بالایی دارد. عملکرد می ۱۱ پرو به لطف سیستم خنک‌کننده‌ی بسیار قدرتمندی که دارد، می‌تواند دمای پردازنده را بعد از ۳۰ دقیقه انجام بازی کمی پایین‌تر از ۵۰ درجه نگه دارد (۴۹.۲ درجه) که فوق‌العاده است.

بسیاری از کاربران از این بابت که پردازنده‌ای با این قدرت ممکن است مصرف باتری را افزایش دهند نگران بودند که خب شیائومی برای حل این مشکل یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را در نظر گرفته که عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش می‌گذارد و می‌تواند گوشی‌های مطرح بازار نظیر گلکسی S21 اولترا با ظرفیت باتری مشابه و آیفون ۱۲ پرو مکس را پشت سر بگذارد.

شارژری که برای این باتری در نظر گرفته شده ۶۷ واتی است و سرعت بسیار بالایی دارد. به گفته‌ی شیائومی، این شارژر می‌تواند باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی می ۱۱ پرو رت در مدت زمان تنها ۳۶ دقیقه از ۰ تا ۱۰۰ شارژ کند. البته پیش از این هم رکورد سرعت شارژ در اختیار خود شیائومی بود (می ۱۰ اولترا با شارژر ۱۲۰ واتی). این گوشی از فناوری شارژ بی‌سیم با همین سرعت پشتیبانی می‌کند اما جالب اینجاست که سرعت شارژ باتری از طریق این شارژر هم تقریبا مشابه شارژر سیمی است و در نتیجه اتلاف انرژی زیادی وجود نخواهد داشت.

اما می‌رسیم به دوربین، جایی که این گوشی به سنسور قدرتمند GN2 با اندازه‌ی ۵۰ مگاپیکسل مجهز شده که اندازه‌ی آن ۵ برابر اندازه‌ی سنسور بکار رفته درون آیفون ۱۲ پرو مکس است و خب شیائومی هم از عملکرد فوق‌العاده‌ی آن چه در نور روز و چه در نور شب بسیار تعریف کرد. این گوشی به لطف لنز تله‌ماکرویی که دارد می‌تواند به صورت دیجیتال تا ۵۰ برابر و به صورت اپتیکال تا ۵ برابر بزرگ‌نمایی کند. دوربین فوق عریض این گوشی هم ۱۳ مگاپیکسلی است و می‌تواند تصاویری بسیار باکیفیت با محدوده‌ی دید ۱۲۳ درجه ثبت کند.

می ۱۱ پرو به لطف دوربین قدرتمند خود می‌تواند با وضوح ۸K و با سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری کند. همچنین امکان ضبط ویدیو اسلوموشن با سرعت ۱۹۲۰ فریم بر ثانیه هم در این گوشی فراهم است.

این گوشی در مدل‌های مختلف با ترکیب ۸/۱۲۸، ۸/۲۵۶ و ۱۲/۲۵۶ و به ترتیب با قیمت ۴۹۹۹ (حدودا ۷۶۰ دلار)، ۵۲۹۹ (حدودا ۸۱۰ دلار) و ۵۶۹۹ یوآن (حدودا ۸۷۰ دلار) و در سه رنگ مشکی، سبز و سفید در دسترس قرار می‌گیرد.

این مطلب در حال به‌روزرسانی است …

