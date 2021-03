مچ‌بندهای سری شیائومی می بند به داشتن ویژگی‌های جذاب و البته قیمت پایین شهرت دارند و جدیدترین عضو این خانواده به نام می اسمارت بند ۶ از این قاعده مستثنا نیست. شیائومی ساعاتی قبل از این گجت جذاب رونمایی کرد که از بین ویژگی‌های مهم آن می‌توانیم به افزایش ۵۰ درصدی نمایشگر نسبت به نسل قبلی اشاره کنیم.

این نمایشگر ۱.۵۶ اینچی امولد با داشتن رزولوشن ۱۵۲ در ۴۸۶ پیکسل، جذابیت آن را دوچندان کرده و با وجود اینکه نمایشگر بزرگ‌تر شده و ظرفیت باتری یکسان مانده، شیائومی وعده داده که کاربران می‌توانند از عمر باتری ۱۴ روزه بهره ببرند. باید خاطرنشان کنیم شارژ کردن این باتری فقط ۲ ساعت طول می‌کشد.

می اسمارت بند ۶ به طور کلی می‌تواند ۳۰ فعالیت ورزشی را ردیابی کند و این در حالی است که نسل قبلی قادر به ردیابی فقط ۱۱ فعالیت بود. همچنین این مچ‌بند می‌تواند به‌صورت خودکار ورزش‌های پیاده‌روی، تردمیل، دوچرخه‌سواری، قایقرانی و اسکی فضایی را ردیابی کند و این یعنی بدون نیاز به فعال کردن دستی، قادر به تشخیص این حرکات خواهد بود. مانند بسیاری از ساعت‌های هوشمند، این گجت از پس پایش اکسیژن نیز برمی‌آید.

مدل معمولی این ساعت با قیمت ۲۲۹ یوان (۳۵ دلار) راهی بازار چین می‌شود و کاربران چینی برای خرید مدل مجهز به قابلیت NFC باید مبلغ ۲۷۹ یوان (۴۲ دلار) بپردازند. همچنین باید خاطرنشان کنیم این مچ‌بند در ۶ رنگ راهی بازار خواهد شد و تا عمق ۵۰ متری هم در برابر نفوذ آب مقاومت می‌کند.

آیا گجت‌های پوشیدنی کالری سوزانده‌شده را دقیق اندازه می‌گیرند؟

منبع: Android Police

The post شیائومی از مچ‌بند هوشمند می اسمارت بند ۶ رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala