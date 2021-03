دوربین شیائومی می ۱۱ اولترا بیشترین امتیاز DxOMark را دریافت کرد

سایت DxOMark که مشهورترین معیار مربوط به رده‌بندی دوربین موبایل محسوب می‌شود، دوربین شیائومی می ۱۱ اولترا را در صدر جدول خود قرار داده است. این دوربین با کسب ۴ امتیاز بیشتر نسبت به هواوی میت ۴۰ پرو پلاس توانسته این موفقیت را کسب کند. دوربین این گوشی به طور کلی امتیاز ۱۴۳ را دریافت کرده که این یعنی اختلاف ۱۰ امتیازی با نسل قبلی خود دارد.

تیم DxOMark با وجود اینکه تمام تست‌های موردنظر را برای دوربین این گوشی انجام داده‌اند، اما هنوز گزارش نهایی منتشر نشده ولی در ادامه می‌توانید امتیازهای مربوط به بخش‌های مختلف مربوط به کیفیت دوربین را مشاهده کنید.

دوربین شیائومی می ۱۱ اولترا در تمام زمینه‌ها موفق به شکست هواوی میت پرو پلاس شده است. مثلا در زمینه‌ی عکاسی امتیاز ۱۴۸، برای زوم امتیاز ۱۰۰ و در رابطه با ویدیو امتیاز ۱۱۷ را دریافت کرده است. برای مقایسه باید بگوییم که گوشی هواوی در این سه حوزه موفق به دریافت امتیازهای ۱۴۴، ۹۸ و ۱۱۵ شده بود.

در رتبه‌ی سوم هم دوربین گلکسی S21 اولترا دیده می‌شود که با داشتن امتیاز ۱۲۱، فاصله‌ی زیادی بین آن و دو دوربین برتر قرار دارد. در هر صورت طبق امتیاز سایت DxOMark، به نظر می‌رسد شیائومی توانسته دوربین فوق‌العاده‌ای را توسعه دهد. بعد از عرضه‌ی این گوشی، دوربین موردنظر توسط کارشناسان مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و باید ببینیم این کارشناسان چه نظری برای کیفیت دوربین آن دارند.

