این طور که پیداست، تمدید قرارداد لوئیس همیلتون به نفع مرسدس بوده و این تیم شب گذشته موفق شد، در مسابقه‌ی آغازین رقابت‌های فصل ۲۰۲۱ فرمول یک در گرندپری بحرین جایگاه نخست را کسب کند.

پس از آنکه همیلتون در نخستین دور توقف، از «ماکس فرستاپن» (Max Verstappen) راننده‌ی تیم «رد بول» (Red Bull) عقب افتاد، مرسدس استراتژی متفاوتی را پیش گرفت و در نهایت باعث برتری او شد. رد بول در این رقابت یک استراتژی لاستیک متوسط-متوسط-سخت را در توقف‌های سه‌گانه پیش گرفت، در حالی که مرسدس به رانندگی هملیتون با استراتژی لاستیک متوسط-سخت-سخت رقابت کرد و توانست از دور دوم مسابقه را به نفع خود تغییر دهد.

رقابت در دورهای آخر به اوج هیجان خود رسید و فرستاپن راننده‌ی رد بول ناچار شد با خروج از خط از همیلتون جلو بزند. به این ترتیب با وجود اینکه چهار دور به پایان مسابقه مانده بود، به فرستاپن گفته شد با توجه به اینکه هنگام جلو زدن، اندکی از مسیر خارج شده بود، جایگاه اول را به همیلتون بازگرداند. همین کار باعث شد تا ماکس دیگر نتواند به جایگاه نخست بازگردد و بدین ترتیب همیلتون عنوان برنده‌ی رقابت افتتاحیه در بحرین را از آن خود کرد.

چرا لوئیس همیلتون قراردادش را با تیم فرمول ۱ مرسدس فقط یک فصل تمدید کرد؟

روند مسابقه‌ی گرندپری فرمول یک در پیست بین‌المللی صخیر بحرین

پس از آغاز ناکام مسابقه برای «سرجیو پرز» (Sergio Perez) از تیم رد بول، که در دور شکل‌گیری چیدمان خودروها به حاشیه‌ی سنگی مسیر رفت، فرستاپن به عنوان هم‌تیمی او از موقعیت قطبی (Pole Position) پیش رفت و از خودروی تیم مرسدس به رانندگی همیلتون عبور کرد.

در سمت دیگر «نیکیتا مازپین» (Nikita Mazepin) تازه وارد، در پیچ ۳ تصادف کرد تا این خودروی تیم هاس (Haas) از مسابقه بیرون برود. اما پیش از آن «شارل لکرلک» (Charles Leclerc) از فراری که بر خلاف خودروهای ردیف اول، با لاستیک نرم شروع کرده بود، در خروجی پیچ ۴ جلوی «والتری بوتاس» (Valtteri Bottas) رسید تا سوم شود.

فرستاپن اما بار خود را بست تا یک شروع دوباره داشته باشد، هرچند هنوز به همیلتون و لکلرک نرسیده بود. برخوردها در این مسابقه هم جالب بود. «پیر گسلی» (Pierre Gasly) از تیم «آلفاتاوری» (AlphaTauri) پس از برخورد به خودروی «دنیل ریکاردو» (Daniel Ricciardo) از تیم مک‌لارن در پیچ ۵، بال جلویی خودروی خود را از دست داد. در حالی که «میک شوماخر» (Mick Schumacher) از تیم هاس (Haas) در پیچ ۴ یک چرخش داشت و توانست ادامه دهد. همه‌ی این‌ها باعث شد تا یک خودروی ایمنی، پیست را پاکسازی کند.

فرستاپن در دور ۵ از محدوده‌ی DRS همیلتون خارج شد زیرا بوتاس توانست با استفاده از DRS (جابه‌جایی بال عقب) جایگاه سوم را از لکلرک پس بگیرد. در ادامه «لاندو نوریس» (Lando Norris) از مک‌لارن در دور ۹ از لکلرک عقب افتاد. تیم «آلپاین» (Alpine) برند مسابقه‌ای رنو هم با رانندگی «فرناندو آلونسو» (Fernando Alonso) با رفتن به پیت‌استاپ توانست از «لنس استرول» راننده‌ی تیم «استون مارتین» (Aston Martin) پیش بیفتد اما در نهایت بعد با عقب ماندن در رقابت، هزینه‌اش را پرداخت.

در جلوی رقابت هملیتون زودتر به جایگاه خدمات رفت و با توجه به اینکه لاستیک متوسط دیگری نداشت، به لاستیک سخت روی آورد. در حالی که او سریع‌ترین دور خود را آغاز می‌کرد، فرستاپن بیرون ماند. چهار دور بعد فرستاپن در دور ۱۷ برای تعویض لاستیک متوقف شد و دوباره با اختلاف ۷ ثانیه به نزدیکی همیلتون رسید، این بار سوار بر لاستیک‌هایی متوسط که تازه نصب شده بودند. او برای کاهش فاصله تلاش کرد و زمانی که هملیتون برای پیشگیری از عقب ماندن، دوباره در دور ۲۹ لاستیک‌های سخت تازه‌ای را نصب کرد، تنها ۲ ثانیه با او اختلاف داشت.

فرستاپن آخرین توقف خود را پیش از ۱۶ دور به پایان انجام داد و به لاستیک‌های تازه‌ی سخت روی آورد و با ۸٫۵ ثانیه تأخیر دوباره به جمع نفرات اول پیوست. او این فاصله را به آرامی کم کرد و مراقب بود تا لاستیک‌هایش بیش از حد گرم نشوند. در همین حال همیلتون با لاستیک‌هایی که ۱۱ دور بیشتر کار کرده بودند، جایگاه خود را حفظ می‌کرد. در دورهای پایانی کم‌کم فرستاپن به همیلتون نزدیک و در ۵ دور مانده به پایان، به محدوده‌ی DRS خودروی او رسید.

او در ۴ دور مانده به پایان از هملیتون عبور کرد اما چون با خروج از خط این کار را انجام داد، ناچار شد این جایگاه را به همیلتون بازگرداند. پس از یک سر خوردن در مسیر، فرستاپن از هملیتون فاصله گرفت، اما با شروع دور آخر به آن بازگشت. با این وجود در نهایت این همیلتون بود که پیروزی درخشان این مسابقه را از آن خود کرد.

در آن سوی رقابت اما بوتاس در پیت‌استاپ دوم با ۱۰.۹ ثانیه تأخیر بسیار عقب ماند اما هیچ چیز مانند برتری رد بول یا مرسدس برای او هزینه نداشت. نورییس چهارم شد و جلوتر از پرز قرار گرفت که در بازگشتش به رقابت‌ها پنجم شد. لکلرک در جایگاه ششم قرار گرفت و ریکاردو از مک‌لارن، کارلوس سانیز از فراری، یوکی سوندا از آلفاتاوری و استرول از استون مارتین در رده‌های بدی قرار گرفتند. آلونسو هم در دور ۳۴ با خرابی ترمز کنار کشید.

فهرست کامل رانندگان و تیم‌های فصل ۲۰۲۱ مسابقات فرمول یک

رده‌بندی نهایی مسابقه

جایگاه راننده تیم دور زمان تأخیر ۱ لوئیس همیلتون مرسدس ۵۶ – ۲ ماکس فرستاپن رد بول ۵۶ ۰.۷۴۵ ۰.۷۴۵ ۳ والتری بوتاس مرسدس ۵۶ ۳۷.۳۸۳ ۳۷.۳۸۳ ۴ مک‌لارن ۵۶ ۴۶.۴۶۶ ۴۶.۴۶۶ ۵ رد بول ۵۶ ۵۲.۰۴۷ ۵۲.۰۴۷ ۶ فراری ۵۶ ۵۹.۰۹۰ ۵۹.۰۹۰ ۷ مک‌لارن ۵۶ ۱’۰۶.۰۰۴ ۱’۰۶.۰۰۴ ۸ فراری ۵۶ ۱’۰۷.۱۰۰ ۱’۰۷.۱۰۰ ۹ آلفاتاوری ۵۶ ۱’۲۵.۶۹۲ ۱’۲۵.۶۹۲ ۱۰ استون مارتین ۵۶ ۱’۲۶.۷۱۳ ۱’۲۶.۷۱۳ ۱۱ آلفا رومئو ۵۶ ۱’۲۸.۸۶۴ ۱’۲۸.۸۶۴ ۱۲ آلفا رومئو ۵۵ ۱ دور ۱۳ آلپاین ۵۵ ۱ دور ۱۴ ویلیامز ۵۵ ۱ دور ۱۵ استون مارتین ۵۵ ۱ دور ۱۶ هاس ۵۵ ۱ دور ۱۷ پیر گاسلی آلفاتاوری ۵۲ ۱۸ ویلیامز ۵۱ فرناندو آلونسو آلپاین ۳۲ نیکیتا مازپین هاس ۰

جدول سریع‌ترین دور مسابقه

جایگاه راننده تیم دور زمان تأخیر ۱ والتری بوتاس مرسدس ۵۶ ۱:’۳۲.۰۹۰ ۲ ماکس فرستاپن رد بول ۴۱ ۱:’۳۳.۲۲۸ ۱.۱۳۸ ۳ سرجیو پرز رد بول ۴۴ ۱:’۳۳.۹۷۰ ۱.۸۸۰ ۴ لوئیس همیلتون مرسدس ۴۴ ۱:’۳۴.۰۱۵ ۱.۹۲۵ ۵ پیر گاسلی آلفاتاوری ۴۸ ۱:’۳۴.۰۹۰ ۲.۰۰۰ ۶ مک‌لارن ۳۸ ۱:’۳۴.۳۹۶ ۲.۳۰۶ ۷ فراری ۴۸ ۱:’۳۴.۵۰۹ ۲.۴۱۹ ۸ آلفاتاوری ۳۸ ۱:’۳۴.۷۶۱ ۲.۶۷۱ ۹ استون مارتین ۳۱ ۱:’۳۴.۸۶۵ ۲.۷۷۵ ۱۰ مک‌لارن ۳۶ ۱:’۳۴.۹۳۲ ۲.۸۴۲ ۱۱ فراری ۳۹ ۱:’۳۴.۹۸۸ ۲.۸۹۸ ۱۲ ویلیامز ۴۰ ۱:’۳۵.۰۳۶ ۲.۹۴۶ ۱۳ آلفا رومئو ۳۲ ۱:’۳۵.۱۲۲ ۳.۰۳۲ ۱۴ آلفا رومئو ۴۵ ۱:’۳۵.۱۹۲ ۳.۱۰۲ ۱۵ آلپاین ۳۳ ۱:’۳۵.۲۵۰ ۳.۱۶۰ ۱۶ استون مارتین ۲۶ ۱:’۳۵.۵۶۶ ۳.۴۷۶ ۱۷ فرناندو آلونسو آلپاین ۳۱ ۱:’۳۶.۰۶۳ ۳.۹۷۳ ۱۸ میک شوماخر هاس ۳۸ ۱:’۳۶.۱۳۴ ۴.۰۴۴ ۱۹ نیکلاس لطیفی ویلیامز ۱۶ ۱:’۳۶.۶۰۲ ۴.۵۱۲

