شیائومی امروز با برگزاری مراسمی از گوشی جدید می ۱۱ لایت رونمایی کرد. شیائومی در واقع امروز با برگزاری مراسم آنلاینی از محصولات متنوعی مانند گوشی پرچمدار می ۱۱ اولترا رونمایی کرد.

مشخصات فنی می ۱۱ لایت

گوشی جدید می ۱۱ لایت در واقع یک گوشی میان رده ولی متمایل به سمت گوشی‌های رده بالا است. همچنین باید بگوییم که این گوشی جدید شیائومی اولین گوشی در جهان است که در آن از تراشه‌ی جدید کوالکام اسنپدراگون ۷۸۰G استفاده شده است.

برای اطلاع باید بگوییم که تراشه‌ی جدید کوالکام، اولین تراشه از سری تراشه‌های ۷۰۰ این شرکت است که در ساخت آن از فناوری ۵ نانومتری استفاده شده است. این تراشه همچنین دارای واحد گرافیکی Adreno 642 است.

از جمله دیگر مشخصات فنی این گوشی می‌توان به ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و بهره‌مندی از حافظه‌ی داخلی UFS تا ۲۵۶ گیگابایت اشاره کرد. همچنین کاربران می‌توانند با استفاده از کارت حافظه‌ی میکرو SD میزان حافظه‌ی داخلی این گوشی را تا ۵۱۲ گیگابایت افزایش دهند.

نگاهی به قسمت جلویی این گوشی نشان می‌دهد که شیائومی در این گوشی از یک نمایشگر ۶٫۵۵ اینچ AMOLED با رزولوشن +FHD استفاده کرده است. این نمایشگر همچنین دارای نرخ نوسازی ۹۰ هرتز است. در این قسمت همچنین از یک دوربین ۲۰ مگاپیکسلی برای ثبت تصاویر سلفی استفاده شده است. شیائومی این دوربین سلفی را در حفره‌ای در داخل نمایشگر قرار داده است.

شیائومی در قسمت پشتی گوشی می ۱۱ لایت از یک ماژول دوربین سه گانه استفاده کرده که دارای دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، دوربین فوق‌عریض ۸ مگاپیکسلی و دوربین ماکرو ۵ مگاپیکسلی است. همچنین گوشی می ۱۱ لایت ۵G دارای یک باتری با ظرفیت ۴۲۵۰ میلی‌آمپر‌ساعت است و در زمان شارژ شدن از شارژز‌های سریع ۳۳ واتی پشتیبانی می‌کند.

شیائومی در این مراسم برگزار شده درباره‌ی گوشی می ۱۱ لایت گفت که این گوشی در واقع سبک‌ترین و باریک‌ترین گوشی در تاریخ گوشی‌های می است. برای اطلاع باید بگوییم که این گوشی دارای ابعاد ۱۶۰٫۵۳ در ۷۵٫۷۲ در ۶٫۸۱ میلی‌متر و وزن ۱۵۹ گرم است.

از جمله دیگر مشخصات فنی این گوشی می‌توان به پشتیبانی از نسخه‌ی ۵٫۲ فناوری ارتباطی بلوتوث و استاندارد Wi-Fi 6E اشاره کرد. همچنین نمایشگر به کار رفته در گوشی می ۱۱ لایت ۵G از محتوای +HDR پشتیبانی می‌کند و دارای پوشش گوریلا گلس ۶ است. گوشی شیائومی می ۱۱ لایت پوسته‌ی MIUI 12 را بر روی اندروید ۱۰ اجرا می‌کند.

رنگ‌ها و قیمت

شیائومی گوشی می ۱۱ لایت ۵G را در رنگ‌های متنوعی مانند مشکی، صورتی، آبی، سبز، زرد و سفید عرضه می‌کند. شیائومی همچنین این گوشی را با توجه به حافظه‌ی داخلی استفاده شده در آن با قیمت‌های متفاوتی عرضه می‌کند.

برای اطلاع باید بگوییم که نسخه‌ی مجهز به ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی دارای قیمت ۲۲۹۹ یوان چین (در حدود ۳۵۰ دلار) و نسخه‌ی دارای ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی قیمت ۲۵۹۹ یوان چین (در حدود ۳۹۵ دلار) دارد.

