شیائومی ساعاتی قبل در کنار رونمایی از جدیدترین گوشی‌ها و مچ‌بند هوشمند خود، از یک پد شارژ بی‌سیم هم رونمایی کرد که از قابلیت شارژ همزمان سه گجت بهره می‌برد. برای یادآوری باید بگوییم که ایرپاور اپل هم قرار بود چنین ایده‌ای را عملی کند که در نهایت هیچوقت راهی بازار نشد.

طبق اعلام شیائومی، در این پد ۱۹ سیم‌پیچ یا کویل تعبیه شده و هرکدام از گجت‌ها هم می‌توانند از حداکثر سرعت شارژ ۲۰ واتی بهره ببرند. این پد شارژ بی‌سیم نسبت به بسیاری از نمونه‌های مشابه قیمت پایین‌تری دارد و با قیمت ۹۰ دلار راهی بازار چین خواهد شد. هنوز معلوم نیست که آیا شیائومی این محصول را راهی بازارهای جهانی خواهد کرد یا نه.

شیائومی اولین شرکتی نیست که ایده‌ی ایرپاور را عملی می‌کند. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۹، شرکت Nomad از چنین پدی رونمایی کرد که درون آن ۱۸ سیم‌پیچ تعبیه شده ولی یکی از مهم‌ترین ضعف‌های آن، ارائه‌ی حداکثر سرعت شارژ ۵ واتی است. برای استفاده از پدهای شارژ، معمولا باید گجت‌ها را در محل مشخصی قرار دهید اما کاربران این محصول، می‌توانند گجت خود را در هر بخشی که دوست دارند قرار دهند.

مروری بر تاریخچه تکنولوژی شارژ بی‌سیم

