اکثر شرکت‌های فناوری در سال ۲۰۲۰ با مشکلات زیادی روبرو شدند اما شرکت مدیاتک در این سال موفقیت تاریخی به دست آورده است. بر اساس یک گزارش جدید، این شرکت برای اولین بار در تاریخ فعالیت خود موفق شده در صدر جدول سازندگان چیپست موبایل قرار بگیرد.

گفته می‌شود مدیاتک طی این سال ۳۵۱.۸ میلیون چیپست موبایل راهی بازار کرده که در سال ۲۰۱۹ این آمار فقط ۱۱۳.۸ میلیون چیپست بوده است. در حال حاضر، این شرکت سهم بازار ۲۷.۲ درصدی را در اختیار دارد که نسبت به سهم بازار ۱۷.۲ درصدی در سال ۲۰۱۹، خبر از رشد قابل توجهی را می‌دهد.

طبق این گزارش، مدیاتک به لطف تمرکز گسترده بر روی تراشه‌های پایین‌رده و میان‌رده توانسته این موفقیت مهم را به دست آورد. بخشی از این رشد فروش هم به افزایش محبوبیت گوشی‌های شیائومی در سال ۲۰۲۰ برمی‌گردد. شیائومی در این سال بزرگ‌ترین مشتری مدیاتک بوده و شمار گوشی‌های شیائومی مبتنی بر این تراشه‌ها نسبت به ۲۰۱۹ رشد ۲۲۳ درصدی داشته است.

اوپو هم در رتبه‌ی دوم مشتریان مدیاتک قرار دارد. این شرکت در سال ۲۰۲۰ توانسته ۵۵.۳ میلیون گوشی دارای تراشه‌های مدیاتک را به دست کاربران برساند و در سال ۲۰۱۹ این آمار ۴۶.۳ میلیون گوشی بوده است. سامسونگ هم برای بخش قابل توجهی از گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده‌ی خود از تراشه‌های مدیاتک استفاده کرده است.

با توجه به اینکه در سال ۲۰۲۱ هواوی و آنر احتمالا به طور گسترده از تراشه‌های این شرکت استفاده خواهند کرد، انتظار می‌رود که روند رشد آن ادامه پیدا کند. به نظر شما گوشی‌های دارای تراشه‌های مدیاتک حرف زیادی برای گفتن دارند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

