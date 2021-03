اگرچه بیشتر تصاویر منتشر شده از شیائومی می ۱۱ اولترا خبر از ماژول دوربین غول‌پیکری را می‌دادند، اما حالا با معرفی رسمی این گوشی و دیدن این برجستگی ماژول دوربین از زوایای مختلف، باید بگوییم که سلطان تمام برجستگی‌های دوربین به حساب می‌آید.

در این میان، ضخامت این ماژول هم نشان می‌دهد که شیائومی تلاش زیادی برای تغییر جلوه‌ی این ضخامت یا ترکیب آن با دیگر بخش‌های گوشی مانند گلکسی S21 اولترا انجام نداده است. در عوض، ماژول دوربین این گوشی نقش مهمی در ضخامت ۸.۳۸ میلی‌متری این گوشی دارد. به نوعی می‌توان گفت که یک دوربین کامپکت در پشت گوشی تعبیه شده است.

نمایشگر ۱ اینچی قرار گرفته در این ماژول هم بدون شک ضخامت را بیشتر کرده است. همچنین باید به خود دوربین‌ها هم اشاره کنیم. مثلا دوربین اصلی از سنسور غول‌پیکر ۱/۱.۲ اینچی ۵۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد که فقط اندکی کوچک‌تر از سنسور ۱ اینچی موجود در دوربین‌های عکاسی مانند سونی RX100 VII است. این سنسور غول‌پیکر در محیط‌های کم‌نور عملکرد بهتری خواهد داشت و به‌خصوص به لطف همراهی با لنز باکیفیت مبتنی بر دیافراگم F/1.95، کاربران می‌توانند عکس‌های بسیار جذابی را ثبت کنند.

همچنین باید به دوربین اولترا واید ۴۸ مگاپیکسلی و دوربین تله‌فوتو ۴۸ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۵ برابری هم اشاره کنیم. اگرچه این گوشی مانند گلکسی S21 اولترا از دوربین چهارگانه و سنسور فوکوس خودکار بهره نمی‌برد، اما در هر صورت دست کاربران را برای عکاسی باز می‌گذارد.

برجستگی دوربین شیائومی می ۱۱ اولترا بدون هیچ اغراقی کاملا غول‌پیکر است. آیا شرکت‌های دیگر هم به سمت افزایش قابل توجه اندازه‌ی ماژول دوربین حرکت خواهند کرد؟ احتمالا چنین اتفاقی نمی‌افتد. این گوشی ۶.۸ اینچی بهترین وسیله برای معرفی ویژگی‌هایی مانند نمایشگر تعبیه شده در ماژول دوربین است زیرا کاربران از قبل می‌دانند که قرار است گوشی غول‌پیکری را در دست بگیرند. روی هم رفته شیائومی تلاش کرده که از این گوشی به‌عنوان ویترینی برای توان فنی خود استفاده کند.

دوربین شیائومی می ۱۱ اولترا بیشترین امتیاز DxOMark را دریافت کرد

منبع: The Verge

The post برجستگی دوربین شیائومی می ۱۱ اولترا به طور عجیبی بزرگ است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala