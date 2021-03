چندی پیش مدیرعامل ردمی پستی را از طریق حساب رسمی خود در ویبو به اشتراک گذاشت و در آن به گوشی گیمینگ مورد انتظار شرکت اشاره کرد. روز گذشته اما افشاگر معروف چینی یعنی DigitalChatStation برخی از مشخصات این گوشی را در همین شبکه‌ی اجتماعی منتشر کرد.

گوشی‌های گیمینگ موجود در بازار معمولا قیمت بالایی هم دارند چرا که در آن‌ها از جدیدترین و بهترین قطعات و امکانات استفاده می‌شود و خب انتظار نداریم قیمت پایینی هم داشته باشند. در این بین اما سری بلک شارک قیمت معقول‌تری به نسبت سایر گوشی‌های گیمینگ دارند. با این حال عرضه‌ی یک محصول ارزان‌قیمت‌تر همیشه مورد استقبال کاربران قرار می‌گیرد.

برای علاقه‌مندان به گوشی‌های گیمینگ، این خبر که ردمی مشغول ساخت یک محصول با چنین قابلیتی است بسیار خوشحال‌کننده به حساب می‌آید چرا که قطعا قیمت بسیار مناسبی برای آن در نظر گرفته خواهد شد. ردمی همیشه چنین سیاستی را در قبال محصولات خود در پیش می‌گرفته و بعید به نظر می‌رسد گوشی گیمینگ خود را با قیمت بالایی راهی بازار کند.

اینطور که گفته می‌شود، این محصول هم مانند می ۱۱ و ردمی K40، باید به نمایشگری تخت با پنلی از جنس AMOLED مجهز شود که روی آن حفره‌ای جهت تعبیه‌ی دوربین سلفی در نظر گرفته شده. از مشخصات دیگر این نمایشگر و همچنین وضوح و کیفیت دوربین سلفی بی‌خبریم. لازم به ذکر است پنل این نمایشگر توسط سامسونگ و از همان مواد E4 ساخته شده که در دو گوشی می ۱۱ و ردمی K40 شاهد آن بودیم.

قلب تپنده‌ی گوشی را پردازنده‌ی ساخت مدیاتک یعنی Dimensity 1200 تشکیل می‌دهد که پردازنده‌ی بسیار قدرتمندی به حساب می‌آید. این تراشه از ۸ هسته با ترتیب قرارگیری ۱ + ۳ + ۴ بهره می‌برد که شامل ۱ هسته‌ی Cortex-A78 با فرکانس ۳.۰ گیگاهرتز، ۳ هسته‌ی Cortex-A78 دیگر با فرکانس ۲.۶ گیگاهرتز و ۴ هسته‌ی کم‌مصرف Cortex-A55 با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز می‌شوند. پردازنده‌ی گرافیکی این تراشه را هم Mali-G77 با ۹ هسته تشکیل می‌دهد تا در مجموع شاهد ۲۲ درصد سرعت پردازشی بیشتر و ۲۵ درصد مصرف انرژی کمتر به نسبت نسل گذشته یعنی Dimensity 1000 باشیم.

باتری بکار رفته در این گوشی ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی خواهد بود تا بدین ترتیب کاربر حین انجام بازی دائما با مشکل خالی شدن شارژ مواجه نشود. در رابطه با شارژر این محصول خبر قطعی منتشر نشده اما گفته می‌شود برای آن از یک شارژر سریع ۶۵ واتی استفاده خواهد شد که می‌تواند باتری پرظرفیت این گوشی را تنها در مدت ۳۰ دقیقه به صورت کامل شارژ کند. علاوه بر این‌ها، برای بهبود تجربه‌ی گیمینگ، گوشی از تریگرهای گیمینگ فیزیکی هم بهره می‌برد. بنابراین به نظر می‌رسد با یک مجموعه‌ی کامل و مجهز روبرو هستیم.

به گفته‌ی این افشاگر، قیمتی که ردمی برای این گوشی در نظر خواهد گرفت چیزی حدود ۲/۰۰۰ تا ۲/۵۰۰ یوان است که معادل ۳۰۰ – ۳۸۰ دلار آمریکاست. در نتیجه باید این گوشی را ارزان‌ترین و در عین حال مقرون به صرفه‌ترین گوشی گیمینگی بدانیم که در سال ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شود.

متاسفانه در این پست به تاریخ احتمالی رونمایی یا عرضه‌ی گوشی به بازار هیچ اشاره‌ای نشده. به همین خاطر باید منتظر بمانیم ببینیم طی روزهای آتی چه خبرهایی در این رابطه منتشر می‌شود.

