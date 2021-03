شیائومی روز گذشته با برگزاری یک مراسم از چندین محصول جدید رونمایی کرد که از بین آن‌ها می‌توانیم به می ۱۱ پرو و اولترا اشاره کنیم. همچنین مدیرعامل شیائومی در همان مراسم اعلام کرد که امروز هم یک رویداد دیگر برای معرفی بخش دیگری از محصولات جدید این شرکت برگزار خواهد شد. بر اساس شایعات، به احتمال زیاد امروز شاهد معرفی اولین گوشی تاشوی شیائومی به نام می میکس فولد خواهیم بود.

حالا فقط ساعاتی قبل از برگزاری این مراسم، تصویری از پوستر تبلیغاتی این گوشی منتشر شده که علاوه بر افشای طراحی آن، بخشی از مشخصات سخت‌افزاری را هم فاش کرده است. همانطور که انتظار داشتیم، شیائومی می میکس فولد از نمایشگر تاشوی داخلی بهره می‌برد. ظاهرا اندازه‌ی این نمایشگر به ۸.۰۱ اینچ می‌رسد و مبتنی بر رزولوشن ۲K است. همچنین باید به وجود چیپست اسنپدراگون ۸۸۸ هم اشاره کنیم.

ماژول دوربین این گوشی شباهت زیادی به شیائومی می ۱۰S دارد که مدتی قبل در چین معرفی شد. به همین خاطر به احتمال زیاد با دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی سروکار داریم. همچنین در مراسم امروز قرار است جدیدترین تراشه‌ی اختصاصی شیائومی معرفی شود و احتمالا از گجت‌های دیگری نیز رونمایی خواهد شد. در نهایت باید بیینیم شیائومی می میکس فولد با چه قیمتی راهی بازار می‌شود.

منبع: GizmoChina

The post طراحی گوشی تاشوی شیائومی می میکس فولد قبل از معرفی رسمی لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala