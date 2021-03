به‌تازگی عکس‌هایی از نمونه‌ی اولیه نسل اول آیپد منتشر شده است که نشان می‌دهد اپل قصد داشته در اولین آیپد از دو پورت برای افزایش قابلیت‌های اتصال این دستگاه استفاده کند.

برای اطلاع باید بگوییم که این تصاویر جدید توسط یکی از جمع‌کنندگان محصولات اپل به نام Giulio Zompetti در توییتر منتشر شده است. منتشر شدن این تصاویر جدید ادعا‌های مطرح شده‌ی قبلی مبنی بر اینکه اپل قصد داشته در نسل اول آیپد از دو پورت اتصال ۳۰ پین استفاده کند را تقویت می‌کند.

ادعا‌های مطرح شده نشان می‌دادند که اپل قصد داشته علاوه‌بر استفاده از یک پورت در زیر دکمه‌ی هوم، از یک پورت دیگری هم در لبه‌ی سمت چپ این آیپد استفاده کند.

Zompetti درباره‌ی عکس‌های منتشر شده می‌گوید که اپل در ابتدا قصد داشته از یک سیستم دارای دو پورت در نسل اولیه آیپد استفاده کند. به احتمال زیاد عملکرد این پورت ۳۰ پین اضافه همانند کانکتور هوشمندی است که اپل هم اکنون از آن در نسل اول و دوم آیپد پرو، نسل سوم آیپد ایر و نسل هفتم و نسل هشتم آیپد استفاده می‌کند.

در نتیجه می‌توان گفت که به احتمال زیاد کاربران می‌توانستند با استفاده از این پورت دوم لوازم جانبی مانند کیبورد‌های هوشمند یا داکت‌های شارژر را در حالت افقی به آیپد متصل کنند. گویا این نوع آیپد از شارژ شدن هم زمان توسط دو شارژر هم پشتیبانی می‌کرده است.

علاوه‌بر استفاده از این پورت دوم برای متصل کردن لوازم جانبی مانند کیبورد، گویا کاربران می‌توانستند که از این پورت دوم برای اتصال لوازم جانبی مختلفی مانند حافظه‌های خارجی و کارت‌خوان‌های SD از طریق دانگل پشتیبانی کننده از پورت ۳۰ پین استفاده کنند تا دیگر لازم نباشد برای انجام این کار آداپتور‌های دارای پورت‌های متعدد را تهیه و تنها به یک پورت متصل کنند.

البته باید بگوییم که در گذشته هم چندین‌بار تصاویر مختلفی از آیپد دارای دو پورت منتشر شده‌اند. برخی از این تصاویر منتشر شده حتی قسمت های داخلی این آیپد دارای دو پورت را نشان می‌دادند. حتی اپل در گذشته هم پتنت‌هایی را درباره‌ی دستگاه‌های دارای دو پورت به ثبت رسانده است.

به نظر می‌رسد که در نهایت اپل تصمیم گرفته است تا استفاده از دو پورت را در مرحله‌ی مربوط به تأیید طراحی ظاهری آیپد کنار بگذارد. با وجود اینکه اپل تاکنون ۲۲ آیپد مختلف و در ۶ اندازه‌ی مختلف نمایشگر عرضه کرده است، اما تمامی این آیپد‌ها تنها دارای یک پورت برای شاژر شدن و انتقال اطلاعات بوده‌اند.

باید به این نکته اشاره کنیم که برخی از کاربران حرفه‌ای آیپد امیدوارند که تبلت‌های تولید شده دارای پورت‌های مختلفی باشند تا بتوان از این دستگاه به شکل بهتری در انجام کار‌هایشان استفاده کنند. مطرح شدن این موضوع درباره‌ی آیپد دارای دو پورت و تصاویر منتشر شده از این جهت جذاب هستند که اپل قبل از عرضه‌ی آیپد پرو و حتی قبل از استفاده از پورت USB-C در این آیپد، موضوع استفاده از پورت‌های متعدد در آیپد را در نظر داشته است.

حتی ممکن است که بعضی از کاربران عقیده داشته باشند که منتشر شدن عکس‌های بالا نشان می‌دهد که اپل در همان ابتدا هم به آیپد به چشم دستگاهی برای خلق محتوا و افزایش بهره‌وری نگاه می‌کرده است، حتی در زمانی که آیپد قادر به انجام کار‌هایی مانند انجام چندین کار با یکدیگر، اپ Files و پشتیبانی از موس نبوده است.

