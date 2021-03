شیائومی از گوشی تاشوی می میکس فولد رونمایی کرد

همانطور که انتظار داشتیم، شیائومی دقایقی قبل از اولین گوشی تاشوی خود به نام می میکس فولد رونمایی کرد. این گوشی از نمایشگر اصلی ۸.۰۱ اینچی با رزولوشن ۲۴۸۰ در ۱۸۶۰ بهره می‌برد. همچنین در بدنه‌ی این گوشی ۴ اسپیکر باکیفیت تعبیه شده که صدای فوق‌العاده‌ای را برای کاربران به ارمغان می‌آورند.

یکی از ویژگی‌های جذاب این گوشی، حالت دسکتاپ است که به طور خلاصه رابط کاربری گوشی شبیه کامپیوتر می‌شود.گوشی‌های تاشو معمولا انرژی زیادی را مصرف می‌کنند، اما این گوشی به لطف داشتن باتری ۵۰۲۰ میلی‌آمپر ساعتی و پشتیبانی از سرعت شارژ ۶۷ واتی، در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارد.

اندازه‌ی نمایشگر بیرونی شیائومی می میکس فولد هم به ۶.۵۲ اینچ می‌رسد. قلب تپنده‌ی این گوشی، تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ است که بهترین تراشه در دنیای اندروید محسوب می‌شود. دوربین اصلی این گوشی از سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد که از قابلیت ترکیب ۹ به ۱ پیکسل‌ها پشتیبانی می‌کند.

شیائومی برای این گوشی یک تراشه‌ی اختصاصی توسعه داده که به‌عنوان واحد پردازش تصویر انجام وظیفه می‌کند و کیفیت عکس‌ها را بهبود می‌بخشد. از ویژگی‌های مهم آن می‌توانیم به بهبود عملکرد فوکوس خودکار اشاره کنیم.

مدل ۱۲/۲۵۶ گیگابایتی این گوشی ۹۹۹۹ یوان (۱۵۲۱ دلار) قیمت دارد و کاربران چینی برای خرید مدل ۱۲/۲۵۶ گیگابایتی هم باید مبلغ ۱۰۹۹۹ یوان (۱۶۷۳ دلار) بپردازند. مدل مخصوصی از این گوشی با بدنه‌ی سرامیکی با قیمت ۱۲۹۹۹ یوان (۱۹۷۸۱ دلار) راهی بازار خواهد شد.

این مطلب در حال به‌روزرسانی است…

