اندروید ۱۱ برای گلکسی A21s و آپدیت One UI 3.1 برای گلکسی A51 منتشر شد

سامسونگ مدتی است که انتشار آپدیت اندروید ۱۱ را برای گوشی‌های خود آغاز کرده و در طول این زمان هم گوشی‌های زیادی از شرکت به سیستم‌عامل جدید به‌روزسانی شدند. امروز اما نوبت گلکسی A21s بود که به‌روزرسانی اندروید ۱۱ را دریافت کند. همچنین کاربران گلکسی A51 هم می‌توانند آپدیت رابط کاربری One UI 3.1 را از امروز دریافت کنند.

سامسونگ معمولا گوشی‌های میان‌رده‌ی خود را به مدت دو سال به‌روزرسانی می‌کند. البته طبق سیاست جدیدی که شرکت کره‌ای بعد از عرضه‌ی سری نوت ۲۰ در پیش گرفت، یک سری میان‌رده نظیر A51 و A71 به جمع گوشی‌های پرچم‌داری اضافه شدند که به مدت سه‌سال از طرف سامسونگ پشتیبانی نرم‌افزاری می‌شدند. سایر گوشی‌های میان‌رده طبق معمول تا دو سال به سیستم‌عامل جدید آپدیت می‌شوند.

گلکسی A21s هم جز همین گوشی‌هاست که سال گذشته و با اندروید ۱۰ راهی بازار شد و به همین خاطر کاربران این گوشی انتظار داشتند اندروید ۱۱ برای آن‌ها منتشر شود که امروز این اتفاق افتاد. نکته‌ی جالب اما اینجاست که سامسونگ سال گذشته در ماه ژوئن از این گوشی رونمایی کرد و قرار بود ماه مه امسال، گلکسی A21s اندروید ۱۱ را دریافت کند. اما شرکت کره‌ای کاربران این محصول مقرون به صرفه را بیش از این معطل نکرد و تقریبا دو ماه زودتر از برنامه، به‌روزرسانی اندروید ۱۱ را برای آن منتشر کرد.

آپدیت کنونی اما فعلا فقط در یک منطقه و آن هم کره‌ی جنوبی عرضه شده و با شماره مدل A217NKSU5CUC7 عرضه شده که رابط کاربری One UI 3.0 مبتنی بر اندروید ۱۱ را به A21s می‌آورد. اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ نسخه‌ی نهایی این آپدیت را در همان ماه مه که در نظر گرفته بود برای تمام مناطق عرضه می‌کند. (بازه‌ی زمانی اردیبهشت – خرداد ۱۴۰۰). هرچند شاید شرکت کره‌ای کمی زودتر تصمیم به انجام این کار بگیرد.

اما این تمام ماجرا نیست و یک گوشی دیگر سامسونگ هم به‌روزرسانی مهمی را دریافت کرد. امروز برای گلکسی A51 که پرفروش‌ترین گوشی سامسونگ و البته پرفروش‌ترین گوشی اندرویدی سال گذشته لقب گرفت، یک آپدیت منتشر شده که رابط کاربری آن را از نسخه‌ی ۳ به ۳.۱ ارتقا می‌دهد.

به‌روزرسانی مورد نظر با شماره مدل A515FXXU4EUC8 و فعلا فقط در کشور روسیه منتشر شده. همچنین همراه با این به‌روزرسانی، بسته‌ی امنیتی ماه آوریل ۲۰۲۱ هم روی گوشی نصب می‌شود. عملکرد سامسونگ در این زمینه بسیار عالی بوده چرا که تا دو شنبه‌ی هفته‌ی بعد، تنها گوشی‌های پیکسل گوگل هستند که بسته‌ی امنیتی ماه آوریل را دریافت می‌کنند.

رابط کاربری One UI 3.1 جدیدترین نسخه از رابط سامسونگ است. اگر از گلکسی A51 استفاده می‌کنید، احتمالا می‌دانید که سامسونگ اندروید ۱۱ و رابط کاربری One UI 3.0 را برای این گوشی منتشر کرد. حال جدیدترین رابط کاربری هم برای پرفروش‌ترین گوشی اندرویدی بازار منتشر شده و قابلیت‌هایی نظیر Eye Comfort Shield، افکت‌های تماس ویدیویی، گزینه‌ای برای حذف موقعیت مکانی قبل از اشتراک‌گذاری یک تصویر، قابلیت‌های جدید برای دوربین و همچنین یک سری تغییرات جزئی در خود رابط را به آن اضافه کرد.

همانطور که گفته شد، این به‌روزرسانی فعلا برای کاربران روسیه عرضه شده اما انتظار می‌رود طی روزها یا هفته‌های آتی، دارندگان گلکسی A51 در تمامی مناطق بتوانند آن را دریافت کنند.

