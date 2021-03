شرکت چینی شیائومی که اکنون سومین تولید‌کننده‌ی بزرگ گوشی در جهان است، مدتی است که قصد دارد تا وارد دنیای تولید خودرو شود. امروز شیائومی در مراسم آنلاین برگزار شده به صورت رسمی اعلام کرد که تجارت مربوط به توسعه‌ی خودرو‌های الکتریکی هوشمند را آغاز کرده است.

در واقع این شرکت چینی امروز گفت که در حال تأسیس یک شرکت تابع برای کار در زمینه‌ی خودرو‌های الکتریکی و دیگر موضوع‌های مربوط به این حوزه است. همچنین شیائومی قصد دارد تا در یک بازه‌ی زمانی ۱۰ ساله در حدود ۱۰ میلیارد یوان چین (در حدود ۱٫۵ میلیارد دلار) در این زمینه سرمایه‌گذاری کند.

این شرکت تاکنون در حدود ۱۰ میلیارد دلار در این زمینه‌ی کاری جدید سرمایه‌گذاری کرده است. در گذشته Lei Jun که در حال حاضر مدیر ارشد اجرایی در گروه شیائومی است، تأیید کرده است که او همچنین مسئولیت مدیر ارشد اجرایی را در بخش جدید مربوط به توسعه‌ی خودروی الکتریکی برعهده خواهد داشت.

به‌تازگی و در پانزدهمین همایش سالانه‌ی مجمع کارآفرینان چین، Lei Jun تأیید کرده است که شرکت شیائومی هیچ برنامه‌ای را برای عرضه‌ی خودروی الکتریکی در ۳ تا ۵ سال آینده ندارد و این شرکت قصد دارد تا بر روی محصولات کنونی خود تمرکز کند.

گزارش‌های منتشر شده در چند روز گذشته نشان دادند که این شرکت چینی تولیدکننده‌ی تلفن همراه با همکاری شرکت چینی «وال موتور» (Wall Motor) و استفاده از کارخانه‌های این شرکت خودروسازی، می‌خواهد تا خودروی الکتریکی خود را تولید کند. با وجود مطرح شدن این گزارش‌ها، هر دو شرکت نام برده شده از اظهار نظر درباره‌ی این موضوع خودداری کرده‌اند.

با توجه به سابقه‌ای که از شیائومی سراغ داریم خودروی الکتریکی این شرکت به‌گونه‌ای خواهد بود که تمامی افراد بتوانند از آن استفاده کنند و این شرکت این خودرو را به صورت انبوه به بازار عرضه خواهد کرد. ما در نهایت انتظار داریم که شیائومی در مراسم در حال برگزاری امروز علاوه‌بر رونمایی از گوشی تاشو می میکس فولد، اطلاعات بیشتری را درباره‌ی خودروی الکتریکی خود منتشر کند.

