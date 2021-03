با در نظر گرفتن خبرهای اخیر پیرامون رویداد امروز شیائومی، اصلا انتظار نداشتیم شرکت چینی از لپ‌تاپ هم رونمایی کند اما حالا می‌بینیم که این محصول نیز در برنامه‌های شیائومی وجود داشت. لپ‌تاپ‌های جدید شیا‌ئومی در دو مدل با اندازه‌ی ۱۵ و ۱۴ اینچی تحت عنوان می لپ‌تاپ پرو ۱۵ و می لپ‌تاپ پرو ۱۴ رونمایی شدند که در مدل ۱۴ اینچی شاهد نمایشگری با پنل LCD و رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز هستیم.

مدل ۱۵ اینچی، می لپ‌تاپ پرو ۱۵ (Mi Laptop Pro 15) نام دارد و از نمایشگر E4 OLED ساخت سامسونگ در آن استفاده شده. این همان نمایشگری است که شیائومی در گوشی‌های پرچم‌دار سری می ۱۱ خود هم مورد استفاده قرار داده. روشنایی این نمایشگر در بیشترین حالت به ۶۰۰ نیت می‌رسد که برای یک لپ‌تاپ، فوق‌العاده به حساب می‌آید. همچنین این نمایشگر از قابلیت DC Dimming هم پشتیبانی می‌کند (تغییر میزان نور نمایش داده شده از طریق تغییر میزان ولتاژ LEDهای تشکیل‌دهنده‌ی پیکسل نمایشگر).

وضوح تصویر نمایشگر این لپ‌تاپ به ۳.۵K و تراکم پیکسلی نیز به ۲۶۱ پیکسل بر هر اینچ می‌رسد. نسبت تصویر هم ۱۶:۱۰ است. علاوه بر این‌ها، پنل ۱۰ بیتی این محصول به صورت ۱۰۰ درصد، گاموت رنگی DCI-P3 را پوشش می‌دهد و درصد خطای آن در DeltaE تنها به ۱ می‌رسد. برای محافظت از خط و خش، شیائومی از شیشه‌ی محافظ گوریلا گلس استفاده کرده که نوع آن را نمی‌دانیم.

می لپ‌تاپ پرو ۱۵ به پردازنده‌ی نسل یازدهمی اینتل در دو نسخه‌ی i5 و i7 مجهز شده. در هر دو سری، پردازنده‌ی گرافیکی جیفورس MX450 با ۲ گیگابایت حافظه‌ی اختصاصی، عهده‌دار امور گرافیکی لپ‌تاپ است. سیستم خنک‌کننده‌ای هم برای این لپ‌تاپ در نظر گرفته شده که شامل ۲ فن می‌شود. البته این محصول در یک مدل دیگر با پردازنده‌ی ساخت AMD یعنی Ryzen 5000H هم تولید شده منتها عرضه‌ی آن به ماه مه (کمتر از دو ماه دیگر) موکول شده.

منبع تغذیه‌ی این لپ‌تاپ را یک باتری ۶۶ وات‌ساعتی تشکیل می‌دهد که از فناوری شارژ سریع با سرعت ۱۰۰ وات هم پشتیبانی می‌کند. در بخش اتصالات هم شاهد یک پورت تاندربولت ۴ و دو پورت USB-C هستیم. یک دانگل افزایش پورت هم درون جعبه‌ی این لپ‌تاپ قرار گرفته که به کاربر امکان دسترسی به یک پورت HDMI و یک پورت USB-A را می‌دهد. در ساخت می لپ‌تاپ پرو ۱۵ از آلومینیوم سری ۶ با استاندارد هواپیمایی استفاده شده که تنها ۱۵.۹ میلی‌متر ضخامت دارد.

پیش‌خرید می لپ‌تاپ پرو ۱۵ از امروز آغاز شده و کاربران می‌توانند از تاریخ ۲ آوریل (۱۳ فروردین) رسما آن را خریداری کنند. برای مدل مجهز به پردازنده‌ی i5، حافظه‌ی داخلی ۵۱۲ گیگابایتی از نوع SSD و ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم، قیمت ۶۵۰۰ یوان (حدودا ۹۹۰ دلار) در نظر گرفته شده. برای مدل مجهز به پردازنده‌ی i7 هم که همین مشخصات را دارد، باید حدودا ۸۰۰۰ یوان (معادل ۱۲۱۷ دلار) پرداخت کنید.

اما در کنار این لپ‌تاپ، از مدل ۱۴ اینچی نیز رونمایی شده که به لطف ضخامت ۱۵.۶ میلی‌متری خود، تنها ۱.۵ کیلوگرم وزن دارد. از این جهت باید این محصول را اندکی به نسبت مدل ۱۵ اینچی باریک‌تر و سبک‌تر بدانیم. از لحاظ جنس و کیفیت مواد بکار رفته در ساخت بدنه اما دو لپ‌تاپ کاملا برابر هستند.

اما در بخش نمایشگر شاهد تغییراتی اساسی هستیم. به‌جای پنل OLED اینبار از پنل LCD استفاده شده که وضوح تصویر در آن از ۳.۵ به ۲.۵K کاهش پیدا کرد. نسبت تصویر همچنان ۱۶:۱۰ است اما رفرش‌ریت این نمایشگر به ۱۲۰ هرتز می‌رسد که یک برتری کاملا محسوس به حساب می‌آید. درصد خطای DeltaE در این محصول به ۱.۵ می‌رسد که اندکی از مدل ۱۵ اینچی ضعیف‌تر است. همچنین پشتیبانی از HDR هم در این نمایشگر دیده نمی‌شود.

برای می لپ‌تاپ پرو ۱۴ هم از پردازنده‌های نسل یازدهم از سری i5 و i7 اینتل استفاده شده و وظیفه‌ی امور گرافیکی را هم جیفورس MX450 بر عهده دارد. بنابراین از این حیث تفاوتی بین دو لپ‌تاپ دیده نمی‌شود. اما منبع تغذیه‌ی این محصول را یک باتری ۵۷ وات‌ساعتی تشکیل می‌دهد که به نسبت مدل ۶۶ وات‌ساعته در لپ‌تاپ ۱۵ اینچی اندکی ضعیف‌تر است اما مانند آن، از شارژر سریع ۱۰۰ واتی پشتیبانی می‌کند.

در این لپ‌تاپ تنها یک پورت تاندربولت وجود دارد بنابراین کاربر حتما به دانگل افزایش پورت موجود درون جعبه نیاز خواهد داشت. از قابلیت‌های دیگر هر دو لپ‌تاپ در بخش اتصالات هم می‌توان به بلوتوث و و‌ای‌فای نسل ۶ اشاره کرد.

می لپ‌تاپ پرو ۱۴ با پردازنده‌ی i5 و ترکیب حافظه‌ی ۱۶/۵۱۲ گیگابایت، با قیمت ۵۳۰۰ یوان (حدودا ۸۰۵ دلار) در دسترس قرار می‌گیرد. مدل مجهز به پردازنده‌ی i7 با ترکیب حافظه‌ی مشابه، ۷۰۰۰ یوان (حدودا ۱۰۶۴ دلار) قیمت‌گذاری شده. برخلاف مدل ۱۵ اینچی، پیش‌خرید این لپ‌تاپ در تاریخ ۲۶ آوریل (۶ اردیبهشت) آغاز می‌شود و در تاریخ ۱ مه (۱۱ اردیبهشت) هم رسما برای خرید در دسترس قرار می‌گیرد.

راهنمای خرید لپ‌تاپ؛ هر آنچه پیش از انتخاب لپ‌تاپ باید بدانید

منبع:‌ GSMArena

The post شیائومی از می لپ‌تاپ پرو ۱۵ و ۱۴ رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala