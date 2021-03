امروز اپل اعلام کرد که این شرکت قصد دارد تا سی و دومین کنفرانس جهانی توسعه‌دهندگان را به صورت مجازی برگزار کند. به‌دلیل بحران جهانی پیش آمده به‌خاطر همه‌گیری بیماری کووید ۱۹، این کنفرانس بدون حضور توسعه‌دهندگان برگزار خواهد شد. با توجه به این موضوع، اپل قصد دارد تا WWDC 2021 را به صورت آنلاین از ۷ تا ۱۱ ژوئن (۱۷ تا ۲۱ خرداد) برگزار کند.

تا قبل از سال ۲۰۲۰ اپل کنفرانس جهانی WWDC را در مرکز همایش‌های McEnery در شهر سن خوزه ایالت کالیفرنیا برگزار می‌کرد. اما در زمان کنونی برگزار مراسم‌های بزرگ عمومی برای شرکت‌ها خطرناک خواهد بود.

شرکت در WWDC 2021 برای تمامی توسعه‌دهندگان رایگان خواهد بود و این افراد مجبور نیستند که برای شرکت در این کنفرانس مبلغ ۱۵۹۹ دلار را بپردازند. اپل همچنین در این کنفرانس جلسه‌ها و آزمایشگاه‌هایی را برای شرکت‌کنندگان برگزار خواهد کرد تا این افراد با ویژگی‌های جدید معرفی شده در این رویداد آشنا شوند.

علاوه‌بر این، همانند گذشته اپل در WWDC 2021 رقابت Swift Student را برگزار خواهد کرد. همچنین تمامی جلسه‌های برگزار شده در این رویداد و اطلاعات منتشر شده در آن، از طریق قسمت توسعه‌دهندگان سایت اپل یا اپ اختصاص داده شده برای توسعه‌دهندگان در آیفون، آیپد و اپل TV در دسترس خواهد بود.

دانشجویان تا ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین) وقت خواهند داشت تا اپ‌های توسعه داده شده با استفاده از Swift Playground را برای شرکت در مسابقه‌‌ی Swift Student ارسال کنند. برندگان این رقابت لباس مخصوص WWDC21 را به همراه یک سنجاق خاص دریافت خواهند کرد. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره‌ی رقابت Swift Student، به این سایت مراجعه کنید.

ما انتظار داریم که اپل در این رویداد آنلاین از سیستم عامل‌های مختلفی شامل iOS 15، iPadOS 15، macOS 15، tvOS 15 و watchOS 8 رونمایی کند. هنوز نمی‌دانیم که آیا اپل در این رویداد آنلاین برگزار شده در ماه ژوئن (خرداد) از دستگاه جدیدی رونمایی خواهد کرد یا نه. البته باید بگوییم که زمان رونمایی از مک‌های جدید با تراشه‌ی اپل سیلیکون نزدیک است.

اپل می‌گوید که اطلاعات بیشتری را درباره‌ی WWDC 2021 به وسیله‌ی اپ Apple Developer، قسمت توسعه‌دهندگان سایت اپل و از طریق ایمیل منتشر خواهد کرد.

