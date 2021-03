شرکت‌های فناوری به خودنمایی علاقه‌ی زیادی دارند و شیائومی هم از این قاعده مستثنا نیست. این شرکت در کنار معرفی گوشی تاشوی می میکس فولد، از لوگوی جدید خود هم رونمایی کرد و بیش از ۲۰ دقیقه صرف ارائه‌ی توضیحات برای این لوگو شد.

البته مدیرعامل شیائومی در این مراسم اعلام کرد که آن‌ها فقط گوشه‌های لوگوی قبلی را گرد نکرده‌اند بلکه روحیه‌ی داخلی و ذهنیت برند هم تغییر پیدا کرده است. این شرکت در ادامه خاطرنشان کرد که لوگوی جدید را می‌توان با استفاده از معادلات ریاضی توصیف کرد (که البته برای بیشتر اشکال می‌توان چنین کاری را انجام داد) و آن‌ها زمان زیادی را برای انتخاب لوگوی مناسب صرف کرده‌اند (روند تغییر برند شیائومی از سال ۲۰۱۷ آغاز شده است).

در ادامه می‌توانید انواع شکل‌هایی که آن‌ها برای ظاهر جدید لوگو در نظر گرفته‌اند را مشاهده کنید و در نهایت مورد N:3 انتخاب شده است. البته تشخیص تفاوت بین این طرح‌ها کار چندان ساده‌ای نیست. اگرچه این لوگوی جدید از طرف کاربران زیادی به سخره گرفته شده، اما چنین کاری در بین شرکت‌های بزرگ به‌خصوص شرکت‌های فناوری چندان هم بی‌سابقه نیست. بسیاری از شرکت‌های بزرگ حوزه‌ی فناوری، زمان زیاد را صرف ارائه‌ی توضیحات برای تغییرات ظاهری کوچک می‌کنند که البته اپل به‌عنوان آغازگر این روند، ید طولایی در این زمینه دارد.

طبق گفته‌های مدیرعامل شیائومی، لوگوی جدید تنها بخشی از بازنگری هویت برند این شرکت است که تحت نظارت طراح مشهور ژاپنی به نام کنیا هارا صورت گرفته است. روی هم رفته شیائومی با این لوگو خواسته برند چابک‌تری را در معرض نمایش قرار دهد که باید ببینیم این تغییر در هویت برند چه معنایی برای محصولات این شرکت دارد.

منبع: The Verge

The post لوگوی جدید شیائومی معرفی شد؛ همان طرح قبلی ولی با گوشه‌های گرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala