ماه دسامبر سال گذشته، خبری منتشر شد مبنی براینکه وان‌پلاس در حال کار روی یک گوشی از سری وان‌پلاس نورد تحت عنوان وان‌پلاس نورد SE است. قرار بود این گوشی در ماه مارس ۲۰۲۱ هم رونمایی شود اما اینطور که به نظر می‌رسد، پروژه‌ی ساخت آن کنسل شده.

وان‌پلاس معمولا هر سال از گوشی‌های پرچم‌دار با قیمت بسیار مناسب رونمایی می‌کرد. طوری که به گوشی‌های این شرکت لقب قاتلین پرچم‌دار را داده بودند. اما بعد از معرفی سری وان‌پلاس ۸، قیمت گوشی‌های شرکت افزایش پیدا کرد و خب به محدوده‌ای وارد شد که هر کاربری توان خرید آن را نداشت. در نتیجه شرکت چینی تصمیم گرفت گوشی‌های میان‌رده را هم به سبد محصولات خود اضافه کند.

بدین ترتیب وان‌پلاس نورد به عنوان یکی از بهترین گوشی‌های میان‌رده، با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G، رم ۱۲ گیگابایتی، پشتیبانی از اینترنت ۵G و دوربین‌های بسیار باکیفیت راهی بازار شد. وان‌پلاس اما در پی استقبال خوب کاربران از این محصول، به تولید گوشی‌های بیشتری با پسوند نورد ادامه داد و دو گوشی دیگر را هم تحت عنوان نورد N10 5G و نورد N100 معرفی کرد که برخلاف مدل استاندارد در کشور آمریکا هم در دسترس قرار گرفتند.

اما سال گذشته گفته شد که شرکت می‌خواهد یک گوشی تحت عنوان وان‌پلاس نورد SE را هم تولید کند. تا قبل از انتشار این خبر که تصور می‌کردیم وان‌پلاس نورد SE همچنان جزئی از برنامه‌های شرکت است، تصویری از آن منتشر نشده بود. جز اینکه شاهد انتشار تصویری کارتونی از بسته‌بندی آن بودیم.

قرار بود وان‌پلاس نورد SE با مشخصات فنی مشابه مدل استاندارد و تصاویر زمینه‌ی سفارشی راهی بازار شود اما ظاهرا این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. این خبر را Max Jambor، یکی از افشاگران حوزه‌ی فناوری در حساب رسمی خود در توییتر منتشر کرده. البته Max Jambor از این بابت که وان‌پلاس آیا در محصولات بعدی خود از پسوند SE استفاده می‌کند یا خیر ابراز بی‌اطلاعی کرد منتها به این نکته هم اشاره داشت که اگر قرار باشد محصولی با نام SE راهی بازار شود، ربطی به وان‌پلاس نورد نخواهد داشت.

مدت‌هاست که می‌شنویم وان‌پلاس نورد ۲ به عنوان جانشین اولین میان‌رده‌ی شرکت چینی در دست ساخت قرار دارد و قرار است در اواخر سه ماه دوم امسال رونمایی شوند. طبق شایعات، این گوشی قرار است با پردازنده‌ی بسیار قدرتمند Dimensity 1200 ساخت مدیاتک راهی بازار شود که قدرت پردازشی بالایی دارد و از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی می‌کند.

در رابطه با نورد ۲ هنوز اطلاعات زیادی در اختیار نداریم و فقط شنیده‌ایم که در دست ساخت قرار دارد. اما اگر این گوشی در تاریخ یاد شده معرفی شود، احتمالا به همراه آن شاهد رونمایی از جانشین گوشی وان‌پلاس نورد N10 5G هم خواهیم بود که گفته می‌شود N1 5G نام‌گذاری خواهد شد. پیش‌تر هم تصویری از این گوشی منتشر شده که طراحی الهام گرفته از وان‌پلاس ۹ آن را نشان می‌داد.

با این حال فعلا چیزی در رابطه با برنامه‌های وان‌پلاس برای سه ماه دوم سال جاری میلادی مشخص نیست و همه چیز در حد یک شایعه‌ی بسیار محتمل است. باید منتظر ماند و دید طی روزهای آتی چه خبرهای بیشتری پیرامون این مسئله منتشر می‌شود.

