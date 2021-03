در ابتدا گفته می‌شد سری هواوی P50 در ماه جاری میلادی همراه با سیستم‌عامل هارمونی رسما معرفی می‌شوند. اما مدتی قبل گزارشی مبنی بر معرفی این گوشی‌ها در ماه می (اردیبهشت-خرداد) منتشر شد و حالا به نظر می‌رسد در ماه ژوئن (خرداد-تیر) باید انتظار رونمایی از این گوشی‌ها را داشته باشیم.

از طرف دیگر، هواوی رسما اعلام کرده که سیستم‌عامل هارمونی در ماه بعدی میلادی منتشر خواهد شد. گفته می‌شود تحریم‌های آمریکا مشکلات زیادی را برای تامین قطعات گوشی‌های هواوی ایجاد کرده و این تاخیرهای پی‌درپی هم به همین موضوع برمی‌گردند.

از طرف دیگر، شایعاتی مبنی بر بهره‌گیری هواوی P50 پرو پلاس از سنسور ۱ اینچی IMX800 مطرح شده که اگر حقیقت داشته باشد، می‌تواند رکورد اندازه‌ی سنسور شیائومی می ۱۱ اولترا را بشکند. البته باید خاطرنشان کنیم اندازه‌ی سنسور IMX800 هنوز رسما اعلام نشده است.

طبق گزارش‌های منتشر شده، گوشی تاشو هواوی میت ایکس ۲ اولین گوشی هوشمندی است که سیستم‌عامل هارمونی را دریافت می‌کند. این گوشی در حال حاضر از اندروید ۱۰ استفاده می‌کند. با توجه به اینکه ظاهرا سری هواوی P50 چند ماه دیگر راهی بازار خواهند شد، احتمالا هواوی میت‌پد پرو ۲ اولین گجتی خواهد بود که از همان ابتدا همراه با این سیستم‌عامل به دست کاربران می‌رسد.

به نظر می‌رسد این تبلت از چیپست کایرین ۹۰۰۰ بهره می‌برد و دو مدل راهی بازار خواهد شد. یک مدل مجهز به نمایشگر ۱۲.۲ اینچی ساخت BOE است و مدل دیگر از نمایشگر ۱۲.۶ اینچی ساخت سامسونگ بهره می‌برد. همچنین گفته می‌شود که از شارژ سریع ۴۰ واتی پشتیبانی می‌کند.

منبع: GSM Arena

The post معرفی هواوی P50 احتمالا دوباره به تعویق افتاده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala