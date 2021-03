سامسونگ قرار است طی ماه‌های آینده از گوشی گلکسی S21 فن ادیشن رونمایی کند. در همین راستا امروز خبری منتشر شد که به لطف آن توانستیم از جزئیات بیشتری پیرامون دوربین و رنگ‌بندی گلکسی S21 فن ادیشن مطلع شویم.

اگر به خاطر داشته باشید، در سال ۲۰۲۰ و همزمان با معرفی گوشی‌های سری گلکسی S20، ویروس کرونا هم به اوج خود رسید و باعث شد بسیاری از فروشگاه‌ها و خطوط تولید به تعطیلی کشانده شوند. حتی مراسم‌های رونمایی از گوشی‌ها نیز بعد از آن روز غالبا به صورت مجازی و بدون حضور هیچ مخاطبی برگزار شد.

در نتیجه کاربران کمتری به فروشگاه‌ها می‌رفتند و آمار فروش گوشی‌ها هم به شدت کاهش پیدا کرد. این دلیل اما در کنار قیمت بالایی که سامسونگ برای گوشی‌های سری گلکسی S20 خود در نظر گرفت باعث شد این سری از پرچم‌داران شرکت، بدترین عملکرد را بین پرچم‌دارهای چند سال اخیر آن داشته باشند. خصوصا آن مدل‌هایی که با اگزینوس ۹۹۰، پردازنده‌ی ناامیدکننده‌ی غول کره‌ای وارد بازار جهانی شدند.

در پی عملکرد بد این گوشی‌ها، سامسونگ تصمیم گرفت مدل ارزان‌قیمتی از این سری را با نام گلکسی S20 فن ادیشن راهی بازار کند. این گوشی ۷۰۰ دلار قیمت داشت و به همین خاطر توجه بسیاری از کاربران را به سوی خود جلب کرد. سامسونگ به لطف عملکرد خوب این گوشی توانست بخش اندکی از سهم از دست رفته‌ی خود را در بازار جبران کند. حالا هم به نظر می‌رسد شرکت می‌خواهد نسل جدید از پرچم‌دار مقرون به صرفه‌ی خود را با نام گلکسی S21 فن ادیشن راهی بازار کند که به‌تازگی خبری در رابطه با مشخصات دوربین و رنگ‌بندی آن منتشر شده.

به گزارش وب‌سایت گلکسی‌کلابز، گلکسی S21 فن ادیشن حداقل در ۵ رنگ مختلف به فروش خواهد رسید که شامل سبز روشن، صورتی، سفید، بنفش و نقره‌ای / خاکستری می‌شوند. سامسونگ S20 فن ادیشن را هم در رنگ‌های متنوعی (۶ رنگ) عرضه کرده بود و به نظر می‌رسد همین سیاست را در قبال مدل جدید هم در پیش گرفته.

در رابطه با طراحی گلکسی S21 فن ادیشن فعلا خبری منتشر نشده و تصویری هم از آن در اختیار نداریم. اما با در نظر گرفتن شباهت نسل قبل با پرچم‌داران سری S20، انتظار می‌رود این گوشی هم به پرچم‌داران سری S21 شباهت داشته باشد. جز اینکه خب در رنگ‌بندی‌های متنوع‌تری به دست کاربران می‌رسد.

علاوه بر این‌ها، گلکسی کلابز معتقد است سامسونگ برای عکاسی سلفی این گوشی از یک دوربین ۳۲ مگاپیکسلی استفاده خواهد کرد که غالبا گوشی‌های جدید شرکت به دوربین سلفی با همین اندازه مجهز می‌شوند؛ نظیر گلکسی A72 که گفته می‌شود تفاوتی هم از لحاظ کیفیت با S21 فن ادیشن نخواهد داشت (از لحاظ عکاسی سلفی).

در رابطه با مشخصات فنی این گوشی فقط این را می‌دانیم که سامسونگ قصد دارد آن را در دو مدل با ظرفیت حافظه‌ی داخلی ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت تولید کند. جز این، اطلاعات بیشتری در رابطه با رم یا مدل پردازنده‌ای که برای این محصول در نظر گرفته می‌شود در اختیار نداریم. البته اگر سیاست سال گذشته حفظ شود، باید شاهد استفاده از پردازنده‌ی بسیار قدرتمند اگزینوس ۲۱۰۰ در بازارهای بین‌المللی و اسنپدراگون ۸۸۸ در بازارهای چین و آمریکا باشیم. هرچند پردازنده‌هایی نظیر اسنپدراگون ۸۷۰ هم کاندیدای ایفای نقش به عنوان قلب تپنده‌ی گلکسی S21 فن ادیشن هستند.

سامسونگ گلکسی S20 فن ادیشن را طی رویدادی در اواخر ماه سپتامبر رونمایی کرد. اما ظاهرا قصد دارد مدل جدید را کمی زودتر راهی بازار کند. طبق برنامه‌ی زمانی که ایوان بلس، از افشاگران معروف حوزه‌ی فناوری منتشر کرده بود، ظاهرا ۱۹ آگوست امسال (۲۸ مرداد ۱۴۰۰)، رویداد آنپکدی برگزار خواهد شد که طی آن از گلکسی S21 فن ادیشن رونمایی می‌شود.

ماه آگوست، زمانی بود که شرکت کره‌ای از گوشی‌های بسیار محبوب سری نوت خود رونمایی می‌کرد. اما به دلیل مشکلاتی در تولید پردازنده‌ی پرچم‌دار، سامسونگ تصمیم گرفت ساخت این سری از پرچم‌داران خود را به سال ۲۰۲۲ موکول کند. در نتیجه خبری از گلکسی نوت ۲۱ نخواهد بود و باید سال آینده شاهد بازگشت دوباره‌ی سری نوت باشیم.

۵ ویژگی که از گلکسی S21 فن ادیشن انتظار داریم

منبع:‌ PhoneArena

The post مشخصات دوربین و رنگ‌بندی گوشی گلکسی S21 فن ادیشن به بیرون درز کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala