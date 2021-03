مریخ‌نورد پشتکار به آرامی بالگرد مریخی نبوغ را از شکم خود بیرون می‌آورد و اکنون این مسافر تازه‌ی سیاره‌ی سرخ هر چهار پایه‌ی خود را باز کرده است.

تیم زمینی کنترل مأموریت از روزهای گذشته مشغول اجرای یک عملیات پیوسته و پشت سر هم است تا بتواند بالگرد مریخی ۸۰ میلیون دلاری نبوغ را روی سطح مریخ قرار دهد. روندی که طبق برنامه‌ریزی ۶ روز طول خواهد کشید.

نخستین دستور، باز شدن قفل اتصال بالگرد به شکم مریخ‌نورد پشتکار بود. سپس یک دستگاه تولید مواد شیمیایی کابل را برش داد تا نبوغ را از موقعیت افقی خارج کند. سپس بالگرد طی دو مرحله پایه‌های خود را باز کرد و در این بین نبوغ به طور کامل در وضعیت عمودی قرار گرفت. اکنون هر چهار پایه‌ی نبوغ باز شده‌اند و این بالگرد آماده می‌شود تا از آخرین فرصت برای شارژ سلول‌های باتری خود استفاده کند.

در نهایت در روز ششم، تیم مأموریت باید انجام موفق سه مرحله را تأیید کند. هر چهار پایه به درستی روی سطح قرار گرفته باشند، مریخ‌نورد پشتکار حدود ۵ متر از بالگرد دور شده باشد و همچنین بتواند به درستی با بالگرد ارتباط برقرار کند.

بدین ترتیب بالگرد نبوغ ۳۰ روز مریخی (۳۱ روز زمینی) فرصت خواهد داشت تا نخستین پرواز خود را در سیاره‌ی سرخ انجام دهد. حدود ۱۲۰ سال پس از نخستین پرواز کنترل‌شده و موتوردار بشر که توسط برادران رایت انجام شد، اکنون بشر چشم‌انتظار لحظه‌ی تاریخی دیگری است تا نخستین پرواز کنترل‌شده را در سیاره‌ای دیگر انجام دهد و مسیری تازه پیش روی مأموریت‌های کاوش سیاره‌های دیگر باز کند.

عکس کاور: هر چهار پایه‌ی بالگرد مریخی نبوغ در حالت ایستاده قرار گرفته‌اند.

