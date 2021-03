شیائومی می ۱۱ اولترا از ماژول دوربین غول‌پیکری بهره می‌برد که برجستگی آن سروصدای زیادی ایجاد کرده است. در این ماژول نه‌تنها چندین لنز تعبیه شده، بلکه شاهد قرارگیری یک نمایشگر ۱ اینچی هم هستیم که قرار است برای ثبت عکس‌های سلفی مورد استفاده قرار بگیرد.

اما آیا واقعا ایده‌ی تعبیه‌ی نمایشگر در ماژول دوربین ایده‌ی خوبی به حساب می‌آید؟ سازندگان گوشی‌های هوشمند دیگر به فکر عملی کردن چه ایده‌هایی هستند؟ البته برای اظهارنظر منصفانه نسبت به شیائومی، باید بگوییم که این نمایشگر برخلاف نمونه‌ی تعبیه شده در راگ فون ۵ آلتیمیت کاملا بی‌مصرف نیست. این نمایشگر که در افزایش ابعاد ماژول دوربین تأثیر زیادی داشته، می‌تواند ساعت و نوتیفیکیشن‌ها را هم نمایش دهد.

شیائومی می ۱۱ اولترا رکورد برجستگی دوربین را از آن خود می‌کند

شیائومی می ۱۱ اولترا جدیدترین گوشی هوشمندی است که برجستگی ماژول دوربین آن توجه زیادی را جلب می‌کند. البته دلایل مختلفی برای این افزایش اندازه وجود دارد. سنسورهای دوربین هر ساله بزرگ‌تر می‌شوند که این خبر خوبی برای کیفیت عکس‌ها به حساب می‌آید. زیرا هرچقدر سنسورها بزرگ‌تر باشند، نور بیشتری را دریافت می‌کنند که به معنای افزایش سرعت شاتر و شفاف‌تر شدن عکس‌ها است.

همچنین ترکیب مواد استفاده شده برای لنزها هم روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود. در ماژول دوربین بسیاری از گوشی‌های هوشمند، هرکدام از لنزها از چندین قطعه‌ی مختلف تشکیل شده‌اند که این بخش‌ها فضای قابل توجهی را اشغال می‌کنند.

شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند می‌خواهند بهترین دوربین‌ها را برای کاربران ارائه دهند ولی چنین کاری آن‌ها را با یک معضل مواجه کرده است؛ از یک طرف یا باید ضخامت کل بدنه‌ی گوشی را افزایش دهند یا اینکه به افزایش برجستگی دوربین گوشی بسنده کنند. همان‌طور که می‌توانید ببینید، شرکت‌ها فعلا راهکار دوم را در پیش گرفته‌اند.

سال گذشته ماژول دوربین گلکسی S20 اولترا سروصدای زیادی راه انداخت و امسال هم سری گلکسی S21 با ماژول‌های دوربین بزرگی راهی بازار شدند. در این میان، به نظر می‌رسد هواوی با سری P50 قصد دارد در این زمینه رکوردشکنی کند. از طرف دیگر، شرکت‌هایی هم هستند که توانسته‌اند چند دوربین را در ماژول‌های جمع‌وجوری تعبیه کنند. از بین آن‌ها می‌توانند به گوگل پیکسل ۵ و وان‌پلاس ۹ پرو اشاره کنیم.

همچنین باید به مواردی مانند اوپو فایند ایکس ۳ پرو اشاره کنیم. این شرکت به جای اینکه ماژول دوربین بسیار بزرگی را با بی‌سلیقگی بر روی پنل پشتی قرار دهد، آن را به بخش یکپارچه‌ای از بدنه تبدیل کرده و همین رویکرد منجر به افزایش جذابیت گوشی موردنظر شده است.

در این که کاربران خواستار بهره‌گیری از بهترین دوربین‌ها هستند هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. کیفیت و عملکرد دوربین به یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های گوشی‌های هوشمند تبدیل شده و در این زمینه رقابت شدیدی در جریان است. هر ساله شاهد افزایش مگاپیکسل‌ها، لنزهای پیشرفته‌تر، فلش‌های بهتر و حتی سیستم‌های فوکوس لیزری هستیم؛ تمام این موارد به معنای افزایش اندازه‌ی برجستگی دوربین گوشی است.

سوال اصلی این است که در نهایت چه زمانی طراحی ماژول دوربین طراحی کلیت گوشی را مشخص خواهد کرد؟ آیا شرکت‌ها برای ادامه دادن این روند، طراحی گوشی‌ها را متحول می‌کنند؟ این تحول چگونه خواهد بود و آیا مورد استقبال کاربران قرار می‌گیرد؟

در همین زمینه مثلا می‌توانیم به نوکیا PureView 808 اشاره کنیم که در سال ۲۰۱۲ عرضه شد. نوکیا برای طراحی این گوشی از ماژول دوربین غول‌پیکری استفاده کرد و به همین خاطر بدنه‌ی آن ضخامت زیادی داشت. همچنین نباید گلکسی S4 زوم را از قلم بیندازیم که در وهله‌ی اول یک دوربین بود و در درجه‌ی دوم یک گوشی محسوب می‌شد. این گوشی‌ها با فدا کردن تجربه‌ی کاربری استفاده از گوشی، کیفیت عکس‌ها را بهتر کردند اما در نهایت هیچکدام از آن‌ها در بازار به موفقیت نرسیدند.

اکثر خریداران گوشی، خواستار استفاده از نمایشگرهای بزرگ و بدنه‌های باریک هستند. تا زمانی که این خواسته‌ی کاربران باشد، شرکت‌ها هم درخواست آن‌ها را عملی خواهند کرد. در حال حاضر، دوربین‌های کامپکت رو به مرگ هستند و گوشی‌های هوشمند تا حد زیادی جای آن‌ها را گرفته‌اند. اما این موضوع بدین معنا نیست که شرکت‌ها می‌توانند ماژول دوربین را روزبه‌روز بزرگ‌تر کنند.

در این میان شرکت‌ها باید به این سوال جواب بدهند که چه اندازه‌ای دیگر بیش از حد بزرگ است؟ در نهایت به نقطه‌ای می‌رسیم که این افزایش اندازه، تاثیر محسوسی بر کیفیت عکس‌ها نخواهد داشت. اما تا آن زمان، به نظر می‌رسد شرکت‌ها به افزایش اندازه و میزان برجستگی ماژول دوربین گوشی‌های خود ادامه خواهند داد.

به نظر شما این ماژول‌های غول‌پیکر بیش از حد بزرگ هستند یا روی هم رفته در صورت امکان ثبت عکس‌های جذاب، مشکلی با این موضوع ندارید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

چرا برجستگی دوربین گوشی‌های هوشمند آنقدر بزرگ شده است؟

