گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل ظرفیت تولید اولیه‌ی تراشه‌های ۴ نانومتری شرکت تایوانی TSMC را برای ساخت تراشه‌های بعدی اپل سیلیکون، رزرو کرده است. این اطلاعات جدید توسط منبع‌های افشاکننده‌ی اطلاعات صنعتی منتشر شده و توسط سایت DigiTimes به چاپ رسیده است.

در این گزارش جدید آمده است که:

«این منبع افشاکننده‌ی اطلاعات می‌گوید که اپل ظرفیت تولید اولیه تراشه‌های N4 شرکت TSMC را برای ساخت تراشه‌های اپل سیلیکون برای نسل‌ بعدی مک‌ها رزرو کرده است. اپل همچنین قراردادی را با این شرکت برای ساخت تراشه‌‌ی A15 استفاده شده در نسل بعدی آیفون، امضا کرده است.»

این گزارش ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد که در ساخت تراشه‌ی A15 آیفون‌های بعدی از فناوری N5 پلاس یا N5P استفاده شده است.» این گزارش همچنین نشان می‌دهد که شرکت TSMC ممکن است که تولید انبوه تراشه‌‌ی A15 استفاده شده در سری آیفون‌های ۱۳ را تا آخر ماه می (اردیبهشت) آغاز کند.

آخرین تراشه‌ی اپل سیلیکون رونمایی شده توسط اپل، یعنی تراشه‌ی اپل M1، اولین تراشه‌ی اپل سیلیکونی بود که با استفاده از فناوری ۵ نانومتری ساخت شده است. همچنین تراشه‌ی جدید A14 Bionic که اپل از آن در محصولاتی مانند آیپد ایر ۲۰۲۰ و خانواده‌ی آیفون ۱۲ استفاده می‌کند، هم با فناوری ۵ نانومتری ساخته شده است.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل به‌دنبال استفاده از فناوری ۴ نانومتری در نسل بعدی تراشه‌های اپل سیلیکون است. با وجود اینکه نمی‌دانیم اپل چه زمانی از این تراشه‌های ۴ نانومتری رونمایی خواهد کرد، اما DigiTimes در گزارش خود به این نکته اشاره کرده است که TSMC قصد دارد تا تولید انبوه این تراشه‌های ۴ نانومتری جدید را در سه ماه‌ی چهارم سال ۲۰۲۱ آغاز کند.

برای اطلاع باید بگوییم که انجام این کار توسط TSMC باعث خواهد شد که این شرکت زودتر از زمان پیش‌بینی شده‌ی قبلی این کار را آغاز کند. گزارش‌های قبلی از انجام این کار توسط TSMC در سال ۲۰۲۲ خبر می‌دادند. علاوه‌بر این، اپل قصد دارد از فناوری ۵ نانومتری بهبود یافته‌ای در تراشه‌ی A15، استفاده شده در آیفون‌های ۱۳، استفاده کند.

همان‌گونه که پیش‌تر هم گفتیم TSMC قصد دارد تا تولید انبوه تراشه‌ی A15 را تا قبل از پایان ماه می (اردیبهشت) آغاز کند. برای اطلاع باید بگوییم که استفاده از فناوری جدید و با نانومتر کمتر باعث می‌شود که تراشه‌ی تولید شده دارای بازدهی و قدرت پردازشی بیشتری باشد.

انتظار می‌رود که اپل امسال از مک‌های جدید مجهز به تراشه‌های قدرتمند اپل سیلیکون رونمایی کند. با این وجود هیچ گزارشی وجود ندارد که نشان دهد مک‌های جدید رونمایی شده در سال جاری قرار است که با تراشه‌ی جدید ۴ نانومتری عرضه شوند.

