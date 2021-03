هواوی ساعاتی قبل گزارش مالی سالانه‌ی خود را منتشر کرد که تاثیر تحریم‌های آمریکا بر عملکرد این شرکت را نشان می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد در حالی که درآمد این شرکت در آمریکای شمالی و اروپا به طور قابل توجهی کاهش یافته، اما درآمد کلی این شرکت به لطف عملکرد عالی در چین با رشد مواجه شده است.

طبق اعلام هواوی، این شرکت در سال ۲۰۲۰ درآمد ۱۳۶ میلیارد دلاری به دست آورده که به معنای افزایش ۳٫۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ است. همچنین سود دریافتی این شرکت هم با افزایش ۳٫۲ درصدی به ۹.۸۶ میلیارد دلار رسیده است. ۶۶ درصد از فروش هواوی مربوط به چین بوده و این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ این رقم ۵۹ درصد بوده است. در همین حال، درآمد به دست آمده از قاره آمریکا ۲۴٫۵ درصد کاهش یافته است.

هواوی در این گزارش خاطرنشان کرده که تجهیزات مخابراتی این شرکت به دلیل آماده‌سازی زیرساخت‌های ۵G در چین درآمد قابل توجهی را به ارمغان آورده‌اند. همچنین در اروپا، خاورمیانه و آفریقا هم تجهیزات ۵G هواوی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اما در قاره آمریکا مثلا می‌توانیم به کانادا اشاره کنیم که برای شبکه ۵G ترجیح داده از تجهیزات سامسونگ استفاده کند.

یکی از مقام‌های ارشد هواوی به تازگی با نشریه واشنگتن پست مصاحبه کرده و گفته که ۲۰۲۰ سال بسیار سختی برای آن‌ها بوده است. همانطور که احتمالا می‌دانید، تحریم‌های آمریکا مشکلات زیادی را برای این شرکت ایجاد کرده که به‌خصوص در زمینه‌ی گجت‌های مصرفی، این مشکلات بیشتر دیده می‌شود.

هواوی اعلام کرده که درآمد گجت‌های مصرفی این شرکت در سال ۲۰۲۰ با رشد ۳٫۳ درصدی روبرو شده است. اما روی هم رفته، فروش گوشی‌های این شرکت، حتی در بازار چین، رو به کاهش است که این موضوع تا حد زیادی به عدم توانایی برای تامین قطعات برمی‌گردد. همچنین بر اساس گزارش بلومبرگ، در سه‌ماهه‌ی آخر ۲۰۲۰ درآمد این شرکت نسبت به سال قبلی برای اولین بار در تاریخ این شرکت کاهش یافته است.

به نظر می‌رسد دولت بایدن هم علاقه‌ای برای برداشت تحریم‌های علیه هواوی ندارد و باید ببینیم این شرکت در سال ۲۰۲۱ برای ادامه‌ی حضور در بازارهای مختلف چه رویکردی را اتخاذ می‌کند.

آیا ریاست جمهوری بایدن به معنای پایان مشکلات هواوی است؟

