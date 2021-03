آیفون ۱۳ پرو مکس دوربین اصلی با گشودگی دیافراگم f/1.5 خواهد داشت

با وجود اینکه انتظار نمی‌رود اپل تغییرات گسترده‌ای را در دوربین پشتی نسل بعدی آیفون ایجاد کند، اما اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که بزرگترین آیفون نسل بعدی به دلیل برخورداری از لنزی با گشودگی دیافراگم بازتر در دوربین اصلی خود، در زمان عکاسی عملکرد بهتری را خواهد داشت.

این اطلاعات جدید که توسط تحلیلگر مشهور محصولات اپل مینگ چی کو منتشر شده، نشان دهنده‌ی استفاده‌ی اپل از لنز‌ جدید در نسل بعدی آیفون است. این تحلیلگر در گزارش منتشر شده‌ی خود در روز چهارشنبه عنوان کرده است که اپل می‌خواهد در دوربین اصلی آیفون ۱۳ پرو مکس از لنزی با گشودگی دیافراگم f/1.5 استفاده کند.

استفاده از لنز جدید و با این گشودگی دیافراگم باعث خواهد شد که این آیفون در زمان عکاسی در شب یا محیط‌های تاریک عملکرد بهتری را داشته باشد و همچنین تصاویر ثبت شده با این لنز دارای بوکه‌ی بهتری باشند.

شایعه‌های منتشر شده درباره‌ی آیفون‌های ۱۳ نشان می‌دهند که همانند خانواده‌ی آیفون‌های ۱۲، اپل در سال جاری از چهار آیفون رونمایی خواهد کرد. این شایعه‌ها همچنین نشان می‌دهند که دوربین اصلی به کار رفته در آیفون ۱۳ مینی، آیفون ۱۳، آیفون ۱۳ پرو یکسان بوده و دارای لنزی با گشودگی دیافراگم f/1.6 است.

پیش‌تر اپل از این لنز با گشودگی دیافراگم f/1.6 در دوربین اصلی تمامی آیفون‌های ۱۲ استفاده کرده است. همانند آیفون‌های ۱۲ کنونی به احتمال زیاد لنز استفاده شده در دوربین اصلی آیفون‌های ۱۳ از نوع ۷P خواهد بود. اپل در زمان رونمایی از آیفون‌های ۱۲ از این لنز جدید رونمایی و عنوان کرد که استفاده از این لنز جدید باعث بهبود رسیدن نور به سنسور می‌شود و همچنین انحراف‌های رنگی را کاهش می‌دهد.

انتظار می‌رود که امسال اپل در تمامی دوربین‌های به کار رفته در آیفون‌های بعدی از لنز‌های جدید ۷P استفاده کند. کو در گزارش جدید خود عنوان کرده است که شرکت تأمین‌کننده‌ی لنز چینی Sunny Optical مقدمات قبول شدن در آزمون کنترل کیفیت مربوط به لنز‌های ۷P را دارد و این شرکت به‌زودی وارد زنجیره‌ی تأمین‌کننده‌ی اپل خواهد شد.

رفرش ریت نمایشگر آیفون‌های آینده ممکن است دو برابر گلکسی S21 باشد

اگر همه‌ی کار‌ها به‌درستی پیش برود، این شرکت تأمین لنز‌های عریض ۷P مورد استفاده در دوربین آیفون‌های ۱۳ را در سه ماه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ آغاز خواهد کرد. با این وجود انتظار نمی‌رود که اپل در آیفون‌های بعدی تغییرات گسترده‌ای را در سخت‌افزار دوربین این آیفون‌ها ایجاد کند.

گزارش منتشر شده توسط مینگ چی کو نشان می‌دهد که اپل قصد دارد در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تغییرات گسترده‌ای را در دوربین به کار رفته در آیفون‌ها ایجاد کند. در ماه مارچ (اسفند) کو اعلام کرد که اپل قصد دارد در آیفون‌های سال آینده از طراحی یکپارچه‌ای در قسمت دوربین آیفون‌ها استفاده کند. همچنین اپل می‌خواهد که موتور صوتی دارای سیم پیچ دوربین را با لنز‌های به کار رفته در قسمت دوربین ادغام کند.

انجام این کار توسط اپل باعث خواهد شد که علاوه‌بر صرفه‌جویی در استفاده از فضای داخلی دستگاه، مقاومت گوشی هم افزایش پیدا کند. همچنین گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که به احتمال زیاد اپل در سال بعد از لنز کامپکت پریسکوپی رونمایی خواهد کرد. گویا اپل می‌خواهد از این لنز پریسکوپی در دوربین تله‌فوتوی آیفون‌ها استفاده کند.

علاوه‌بر آیفون، کو می‌گوید با توجه به حرکت اپل به سمت رونمایی از محصولاتی مانند عینک اپل گلس و خودروی اپل و ورود این شرکت به بازار‌های جدید، در چند سال آینده نیاز اپل به لنز‌های اپتیکی بسیار زیاد خواهد شد.

آیفون ۱۳ پرو ممکن است عکاسی پرتره‌ی پیشرفته‌تر و رنگ مشکی مات داشته باشد

