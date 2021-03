نیسان پاترول جدید با ظاهری جذاب برای بازار خاورمیانه رونمایی شد

سرانجام نیسان پاترول جدید ۲۰۲۱ با فیس‌لیفت نیسمو معرفی شد تا خود را برای در اختیار گرفتن بازار خودروهای شاسی‌بلند در خاورمیانه آماده کند.

پیش از این نیسان جدیدترین فیس‌لیفت پاترول را در سپتامبر ۲۰۱۹ (مهر ۱۳۹۸ خورشیدی) معرفی کرد اما اکنون این تغییر چهره به نسخه‌ی جذاب‌تر «نیسان پاترول نیسمو» (Nissan Patrol Nismo) رسیده است.

این خودروی شاسی‌بلند که در آمریکا با نام «آرمادا» (Armada) شناخته می‌شود، به لطف کیت بدنه‌ی بهتر و زبان طراحی قرمز در داخل و بیرون خودرو، ظاهری تهاجمی‌تر از نسخه‌ی عادی به خود گرفته است.

نسخه‌ی جدید پاترول با عملکرد بالا بر روی چرخ‌هایی ۲۲ اینچی سوار می‌شود و چراغ مه‌شکن LED تمیزی شبیه به خودروهای فرمول یک در اختیار رانندگان قرار می‌دهد. علاوه بر این یک دیفیوزر عقب و یک جفت اگزوز بزرگ ظاهر پاترول را بیش از گذشته، جوان‌پسند می‌کند.

برای فاصله گرفتن از پاترول معمولی، نیسان جلوپنجره‌ی پاترول نیسمو جدید را با یک سبک لانه زنبوری و نشان نیسمو به عنوان زیرمجموعه‌ی خودروهای اسپرت نیسان، آراسته است.

در قلب این خودرو همان پیشرانه‌ی ۵.۸ لیتری V8 تنفس طبیعی با ۴۲۸ اسب بخار قدرت و ۵۶۰ نیوتن متر گشتاور قرار دارد که به یک جعبه دنده‌ی ۷ سرعته‌ی خودکار متصل است. این باعث می‌شود که با وجود گشتاور یکسان، نیسان پاترول نیسمو جدید ۲۸ اسب بخار قدرت بیشتری نسبت به پاترول V8 داشته باشد.

نیسمو همچنین با قرار دادن یک تنظیم «بیلستین» (Bilstein) برای سیستم تعلیق خودرو، چابکی آن را تا جای ممکن برای حرکت‌های تیز با چنین خودروی غول‌پیکری بالا برده است.

در درون خودرو فیس‌لیفت نیسمو برای پاترول، همان سیستم دو نمایشگر که در مدل معمولی هم وجود داشت را استفاده کرده است. ویژگی شگفت‌آور جدیدی وجود ندارد و با وجود به‌روزرسانی‌های انجام شده، پاترول جدید در طراحی کابین داخلی سن خود را نشان می‌دهد. به هر حال نسل ششم پاترول (Y62) 11 سال پیش معرفی شد و یک مدل کاملا جدید نمی‌تواند خیلی زود وارد بازار شود.

اما نیسمو با تم قرمز و مشکی جلوه‌ی جدید به آن داده است. زبان طراحی نیسمو همراه با به‌کارگیری فیبر کربن و تودوزی «آلکانترا» (Alcantara) ظاهر جذابی برای کابین داخلی ایجاد کرده است. هرچند هنوز نمی‌توان آن را مدرن‌ترین شاسی‌بلند موجود دانست.

سیستم‌های صوتی این خودرو با ۱۳ بلندگوی قدرتمند «بوز» (Bose) مجهز شده است و ضمن بهره‌گیری از قابلیت همگام‌سازی با کارپلی اپل و اندروید اتو، دارای بسیاری از سیستم‌های ایمنی هم هست.

این شاسی‌بلند بزرگ ۸ نفره، هم‌اکنون در خاورمیانه دردسترس است و بالاتر از مدل‌های پاترول V6 با ۲۷۶ اسب بخار و پاترول V8 با ۴۰۰ اسب بخار قرار می‌گیرد اما انتظار نمی‌رود که به‌زودی شاهد این تغییرات در نسخه‌ی آمریکایی آرمادا باشیم.

