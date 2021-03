ماه مارس تقریبا به پایان رسیده و در واقع باید بگوییم رسما به پایان سه ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ رسیدیم. اما در فاصله‌ی چند هفته‌ای تا انتشار گزارش میزان فروش جهانی گوشی‌ها، موسسه‌ی آماری Strategy Analytics گزارشی از عملکرد گوشی‌های هوشمند در بازار در ماه فوریه منتشر کرد که نشان می‌دهد سامسونگ توانست به لطف پرچم‌داران سری گلکسی S21 اپل و پرچم‌داران جدیدش را پشت سر بگذارد.

به گزارش یک روزنامه‌ی انگلیسی زبان مستقل در کشور هندوستان، سامسونگ توانست در ماهی که گذشت (فوریه)، سهم از دست رفته‌ی خود را در بازار مجددا به دست آورد و حتی اپل را هم پشت سر بگذارد. این نتیجه‌ی عالی در شرایطی به دست آمده که اپل توانسته بود سه ماه آخر سال ۲۰۲۰ را به عنوان برترین فروشنده‌ی گوشی هوشمند در جهان پشت سر بگذارد.

با توجه به گزارشات منتشر شده، سامسونگ توانست فقط در ماه فوریه‌ی امسال، ۲۴ میلیون گوشی به فروش برساند. در حالی که اپل در این بازه‌ی زمانی موفق به فروش ۲۳ میلیون آیفون شد. همین موضوع سبب شد شرکت کره‌ای با اختلاف بسیار کمی، سهم بیشتری از اپل در بازار داشته باشد (۲۳.۱ در مقابل ۲۲.۲ درصد). در رده‌های بعدی هم شرکت‌های چینی را شاهد هستیم نظیر شیائومی با ۱۱.۵ درصد از سهم بازار و ویوو و اوپو با ۱۰.۶ و ۸.۵ درصد که خب فاصله‌ی زیادی با دو شرکت بالای جدول دارند.

این آمار و ارقام نشان می‌دهد سامسونگ توانست به لطف پرچم‌دارهای بسیار ارزشمند خود، سهم از دست رفته‌ی بازار در سه ماه آخر سال ۲۰۲۰ را بالاخره تصاحب کند. البته هنوز مشخص نیست وقتی گزارش مربوط به این سه ماه منتشر می‌شود، سامسونگ چه جایگاهی را خواهد داشت اما خب فعلا به نظر می‌رسد همه چیز مطابق خواسته‌های شرکت کره‌ای پیش می‌رود.

مثلا در ماه اول سال ۲۰۲۱، زمانی که سامسونگ هنوز از گوشی‌های خود رونمایی نکرده بود، اپل فرصت کافی در اختیار داشت تا با آیفون‌ها، حسابی در بازار جولان دهد و خب همین هم شد و با ۲۵.۴ درصد، شرکت کوپرتینویی فاصله‌ی زیادی را با سامسونگ ایجاد کرد که تنها ۱۵.۶ درصد از سهم بازار را در اختیار گرفته بود. امتیازی که اپل توانست از آن سود ببرد، عرضه‌ی زودتر خانواده‌ی آیفون ۱۲ به نسبت سری گلکسی S21 بود. البته نماینده‌های سامسونگ به خودی خود ۶ هفته زودتر از انتظار رونمایی و راهی بازار شدند ولی مثل همیشه، آیفون‌ها زودتر در دسترس قرار گرفتند تا با قابلیت‌های خوبی نظیر اینترنت ۵G و پردازنده‌ی بسیار سریع A14، توجه بسیاری از کاربران را به سوی خود جلب کنند.

خانواده‌ی گلکسی S21 پرفروش‌ترین سری گلکسی S در چهار سال گذشته شد

اما حالا به نظر می‌رسد گلکسی S21 و دو مدل پلاس و اولترا که قیمت مناسب و قابلیت‌های فوق‌العاده زیادی هم دارند، توانسته‌اند سامسونگ را نجات دهند. همه‌ی این‌ها در کنار پشتیبانی نرم‌افزاری ۳ ساله و آپدیت امنیتی ۴ ساله، کهکشانی‌ها را از لحاظ آپدیت هم به رقیبی جدی برای نماینده‌های اپل تبدیل کرده تا این رقابت بیش از پیش جذاب‌تر و دیدنی‌تر دنبال شود. سری گلکسی S21 به نسبت پرچم‌دارهای سال گذشته‌ی سامسونگ سال فوق‌العاده‌ای را تجربه می‌کنند و حتی از یکی از محبوب‌ترین سری پرچم‌دارهای شرکت یعنی گلکسی S10 هم عملکرد بهتری در ماه فوریه از خود به نمایش گذاشتند. (به ترتیب ۲۶ و ۱۲ درصد به نسبت سری S20 و S10).

پیش از این هم شنیده بودیم که سامسونگ در کشور کره‌ی جنوبی، توانست در مدت زمان ۵۷ روز، ۱ میلیون از گوشی‌های پرچم‌دار خود را به فروش برساند که حدودا یک ماه زودتر از زمانی است که سری S20 توانست به این میزان از فروش دست پیدا کند. البته پرچم‌داران سری S10 در ۴۷ روز به فروش ۱ میلیون دستگاه دست پیدا کرده بودند.

در این بین اما گلکسی S21 توانست با در اختیار داشتن ۵۲ درصد از آمار فروش، محبوب‌ترین گوشی از این سری شناخته شود که میزان عددی فروش آن هم از مرز ۵۰۰/۰۰۰ دستگاه عبور کرد. در رده‌ی دوم و سوم هم گلکسی S21 اولترا و S21 قرار دارند که به ترتیب ۲۷ و ۲۱ درصد از این میزان را ازآن خود کردند.

موفقیت سامسونگ با نماینده‌های جدید دلایل متعددی دارد که از مهم‌ترین آن‌ها، پوشاندن ضعف پردازنده با حضور اگزینوس ۲۱۰۰ به جای اگزینوس ۹۹۰، کاهش قیمت محسوس به نسبت قبل و البته فروکش کردن ویروس کرونا و دسترسی بیشتر به فروشگاه‌ها بود.

با این حال سامسونگ نباید به این برتری جزئی در مقابل رقیبی چون اپل که به سرعت در حال پیشرفت است دل خوش کند. نباید فراموش کرد که اپل توانست با آیفون‌های سری ۱۲، از لحاظ فروش در ماه فوریه‌ی ۲۰۲۱، به نسبت بازه‌ی زمانی مشابه در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۷۴ و ۳۵ درصد پیشرفت داشته باشد. بنابراین کوپرتینویی‌ها شرکتی نیستند که بخواهند از این رقابت دست بکشند؛ خصوصا حالا که یکبار مزه‌ی تبدیل شدن به برترین فروشنده‌ی گوشی هوشمند را هم چشیده‌اند.

مقایسه‌ی دوربین گلکسی S21 اولترا، آیفون ۱۲ پرو مکس، پیکسل ۵ و نوت ۲۰ اولترا در نور شب

