طبق شنیده‌ها قرار بود سامسونگ ساعت هوشمند جدید خود را برخلاف مدل‌های کنونی به سیستم‌عامل Wear OS گوگل مجهز کند که امروز هم خبری در این رابطه منتشر شد تا به شایعات پیرامون این موضوع دامن بزند.

سامسونگ معمولا برای ساعت‌های هوشمند خود از سیستم‌عامل اختصاصی یعنی تایزن استفاده می‌کند. اما شکی نیست Wear OS سیستم‌عامل پخته‌تر و بهتری است. به همین خاطر شرکت کره‌ای ظاهرا تصمیم گرفته محصولی با این سیستم‌عامل هم در بازار داشته باشد که به نظر می‌رسد ساعت هوشمند بعدی شرکت مشمول این سیاست خواهد شد.

اولین باری که در رابطه با این موضوع، یعنی تجهیز ساعت هوشمند سامسونگ به سیستم‌عامل Wear OS شنیدیم به سال ۲۰۱۸ برمی‌گردد. زمانی که یک سری از کارمندان شرکت کره‌ای در حالی که ساعت هوشمندی با سیستم‌عامل گوگل به جای تایزن در دست داشتند دیده شدند. اما خب دیدیم که شرکت از آن زمان تاکنون از سیستم‌عامل تایزن برای ساعت‌های هوشمند خود استفاده کرده.

اما ماه گذشته یکی از افشاگران معروف مدعی شد ساعت اندرویدی سامسونگ به‌زودی راهی بازار خواهد شد. اگرچه این افشاگر سابقه‌ی خوبی در افشای اطلاعات در این زمینه داشت اما در ابتدا صحبت‌های او در حد یک شایعه به نظر می‌رسید تا اینکه خبرهای بیشتری پیرامون این موضوع منتشر شد و صحت آن را تقویت کرد.

با مشاهده اطلاعات موجود درون کد اپلیکیشن Galaxy APP، می‌بینیم که ساعت هوشمند بعدی سامسونگ قطعا به سیستم‌عامل Wear OS گوگل مجهز خواهد شد. این ادعا در حالی مطرح شد که پلاگینی تحت عنوان «Water» موجود در کد این اپلیکیشن، با سیستم‌عامل گوگل سازگار است. همچنین کلمه‌ی «newos» به معنای سیستم‌عامل جدید هم درون این کد دیده می‌شود و خب با کنار هم قرار دادن تمام این شواهد، به یک نتیجه می‌رسیم و آن هم تجهیز ساعت هوشمند جدید سامسونگ به سیستم‌عامل محبوب گوگل است.

همچنین درون کد‌های این اپلیکیشن شاهد کلمه‌ی «Merlot» هستیم که ظاهرا مربوط به چیپ بکار رفته درون ساعت گلکسی واچ اکتیو ۳ و گلکسی واچ ۴ است. در رابطه با این محصولات اطلاعات زیادی در اختیار نداریم اما گفته می‌شود این دو ساعت هوشمند به ترتیب در مدل‌هایی با اندازه‌ی ۴۰/۴۱ میلی‌متر و ۴۴/۴۵ میلی‌متر طراحی می‌شوند.

اینکه سامسونگ ساخت ساعت هوشمندی با سیستم‌عامل Wear OS را در دستور کار قرار داده تقریبا حتمی است اما خب باز هم باید به آن به عنوان یک شایعه نگاه کنیم؛ البته شایعه‌ای بسیار محتمل. آنچه که از بابت آن بی‌خبریم، برنامه‌های شرکت کره‌ای برای آینده است. اینکه آیا سامسونگ استفاده از تایزن را برای ساعت‌های هوشمند خود کاملا کنار گذاشته و به سیستم‌عامل Wear OS کوچ می‌کند یا اینکه ساعت‌های مجهز به Wear OS، بخش جدیدی از محصولات این شرکت را در کنار مدل‌هایی مجهز به تایزن تشکیل می‌دهند. این موضوعی است که باید طی هفته‌ها یا ماه‌های آینده و با انتشار خبرهای بیشتر از بابت آن مطمئن شویم.

منبع: GSMArena

منبع متن: digikala