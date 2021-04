LG اصلا وضعیت خوبی را در بازار گوشی‌های هوشمند سپری نمی‌کند و ظاهرا قصد دارد در ماه آوریل، خروج خود را از بازار موبایل به صورت قطعی اعلام کند. حالا به نظر می‌رسد این اتفاق، تنها یک بخش ماجراست. خبر بد جایی است که گفته می‌شود پشتیبانی شرکت از گوشی‌های فعلی بعد از خروج از بازار موبایل متوقف خواهد شد.

LG مدت‌هاست که در بازار گوشی‌های هوشمند، در مسیر خوبی قرار ندارد. هر تلاشی هم که در راستای عرضه‌ی یک محصول خوب صورت می‌گیرد، در نهایت به شکست این شرکت ختم می‌شود و خب دلیل آن هم عملکرد ضعیف خود ال‌جی در یک سری بخش‌ها نظیر آپدیت نرم‌افزاری و البته پیشرفت عجیب شرکت‌هایی نظیر شیائومی و همچنین سایر شرکت‌های چینی است که با ارائه‌ی محصولاتی قدرتمند با قیمت مناسب، توانستند سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص دهند.

کار شرکت کره‌ای که روزی از بزرگان صنعت موبایل به حساب می‌آمد به جایی کشیده شده که تا پایان سال ۲۰۲۰، ۲۳ فصل پرضرر را پشت سر گذاشت؛ بدون اینکه پیشرفت خاصی داشته باشد و این شرایطی نیست که یک شرکت برای بقا در این صنعت پررقابت بتواند تحمل کند. در نتیجه، LG تصمیم گرفت گزینه‌های مختلفی را مد نظر داشته باشد. گزینه‌ی اول، فروش بخش موبایل بود که خب به طرز عجیبی، هیچ مشتری برای آن یافت نشد. گزینه‌ی دوم خروج از بازار موبایل و گزینه‌ی سوم هم کوچک‌تر کردن این بخش بود.

اینطور که به نظر می‌رسد، فعلا گزینه‌ی دوم روی میز قرار دارد و احتمالا به‌زودی شاهد خروج LG از این صنعت خواهیم بود. به گزارش یکی از افشاگران، روز دوشنبه، شرکت کره‌ای اعلامیه‌ای را منتشر کرده و طی آن خروج قطعی خود را از صنعت موبایل به اطلاع کاربران خواهد رساند. همچنین کارمندانی که در این بخش مشغول به فعالیت هستند به شرکت لوازم خانگی چانگ‌آن در کره‌ی جنوبی منتقل خواهند شد.

همه‌ی این اتفاقات در شرایطی در حال وقوع هستند که LG قرار بود امسال از گوشی رول‌شونده‌ی خود هم رونمایی کند تا بلکه بتواند با معرفی چنین محصولاتی توجه کاربران را به خود جلب کند. اما خب فعلا خبری از ادامه‌ی روند تولید این گوشی که حتی شاهد رونمایی از نسخه‌ی اولیه‌ی آن هم بودیم منتشر نشده و ظاهرا باید آن را کنسل‌شده بدانیم. LG حتی قرار بود نیمه‌ی اول امسال از گوشی‌های متعددی رونمایی کند که به نظر می‌رسد این برنامه هم کنسل شده.

اما نکته‌ی مهم که خبر بسیار بدی هم به حساب می‌آید، این بخش از توییت افشاگر یاد شده (Tron)‌ است که مدعی شده با خروج LG از بازار موبایل، پشتیبانی نرم‌افراری از گوشی‌های کنونی شرکت که فعال هستند متوقف خواهد شد. البته این شخص در بیان این حرف از کلمه‌ی «احتمالا» استفاده کرده تا همه چیز به روز دوشنبه موکول شود.

البته LG در اعلامیه‌ی روز دوشنبه‌ی خود (اگر اتفاق بیفتد)، قطعا به این موضوع اشاره خواهد کرد که گوشی‌های کنونی که در اختیار کاربران قرار دارند به سیستم‌عامل جدید مجهز می‌شوند و آپدیت‌های امنیتی را هم دریافت می‌کنند. اما خب نباید خیلی این حرف را جدی گرفت. حتی همین الان یا یکی دو سال قبل که صحبتی از خروج LG از بازار موبایل سر زبان‌ها نبود، وضعیت شرکت در ارائه‌ی به‌روزرسانی فوق‌العاده بد بود. بنابراین اگر بعد از این اتفاق هم هیچ آپدیتی روانه‌ی گوشی‌های شرکت نشود، کسی تعجب نخواهد کرد.

در حال حاضر برخی از گوشی‌های جدید شرکت به اندروید ۱۱ آپدیت شده‌اند اما خب هنوز مشخص نیست سایر گوشی‌ها چه وضعیتی خواهند داشت. انتظار می‌رود روز دوشنبه که به گفته‌ی افشاگر یاد شده، قرار است شاهد اعلامیه‌ی رسمی LG مبنی بر خروج از بازار موبایل باشیم، در رابطه با برنامه‌های آینده‌ی شرکت هم اطلاعات خوبی دریافت کنیم.

آیا بخش موبایل LG سزاوار مرگ است؟

منبع: PhoneArena

The post LG بعد از خروج از بازار موبایل احتمالا پشتیبانی از گوشی‌های خود را متوقف می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala