خط تولید آیفون با کمبود قطعات و تراشه مواجه شده است

روز گذشته فاکسکان که بزرگ‌ترین شرکت مونتاژ گوشی‌های آیفون نیز به حساب می‌آید اعلام کرد در تولید این محصولات با کمبود قطعات و تراشه مواجه شده.

اپل خطوط تولید متعددی دارد اما در بین آن‌ها، اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین خط تولید مربوط به فاکسکان است. اما این شرکت مدتی است که وضعیت خوبی ندارد. از یک طرف به خاطر سود کمتر از انتظار در سه ماه آخر سال گذشته و از طرفی کمبود قطعات و تراشه که به‌تازگی با آن مواجه شده.

به گزارش رویترز، مشکلات عدیده‌ای که طی سال گذشته در تولید تراشه و قطعات اولیه برای ساخت گوشی بوجود آمده ممکن است تا سال آینده هم ادامه داشته باشد. همانطور که می‌دانید، شیوع ویروس کرونا از یک سو و مشکلاتی نظیر کمبود آب (برای ساخت تراشه) از سویی دیگر باعث شده بسیاری از زنجیره‌های تامین با مشکل مواجه شوند. در نتیجه گوشی‌ها به آن میزانی که شرکت‌ها در نظر دارند تولید نمی‌شوند و خب این یک مشکل بزرگ به حساب می‌آید.

لیو یانگ، رئیس فاکسکان، در صحبت‌های اخیر خود در رابطه با مشکلات پیش آمده گقت:

شیوع ویروس کرونا و همچنین کمبود قطعات می‌تواند به عملکرد رو به رشد ما آسیب بزند. به همین دلیل است که کمی محتاطانه عمل می‌کنیم.

لیو یانگ البته در ادامه‌ی صحبت‌های خود به این موضوع نیز اشاره کرد که آسیب وارد شده در نتیجه‌ی کمبود قطعات محدود است و ۱۰ درصد از سفارشات را با مشکل مواجه کرده. در غیر این صورت، چون با آغاز سال ۲۰۲۱، فروش گوشی‌ها مجددا رشد مثبتی داشت، انتظار می‌رود سه ماه ابتدایی سال برای فاکسکان سودآور باشد. چون به خاطر افزایش کار از راه دور، استفاده از تبلت و گوشی به اوج خود رسید و شرکت‌ها نیز برای پاسخگویی به نیاز بازار بی‌وقفه مشغول تولید این محصولات بودند.

سه ماه آخر سال ۲۰۲۰، یعنی بازه‌ی زمانی اکتبر تا دسامبر، فاکسکان اعلام کرد سود خالص شرکت ۱.۶۱ میلیارد دلار بود که به نسبت بازه‌ی زمانی مشابه در سال گذشته حدودا ۴ درصد افت داشت. آنچه که فاکسکان مد نظر داشت، دستیابی به سود ۱.۷۸ میلیارد دلاری بود که حتی ۱۱ تحلیل‌گر نیز این میزان را معقول و قابل دستیابی دانستند.

به گفته‌ی دیوید هوانگ، مدیرعامل فاکسکان، در حالی که فروش گوشی‌های هوشمند نسبتا خوب بوده اما شرکت آن‌ها تحت تاثیر منفی شیوع ویروس کرونا قرار گرفت. کمبود تراشه هم در تولید خودرو، گوشی‌های هوشمند و سایر محصولات، تاثیر منفی به جای گذاشت که دلیل اصلی آن، خشکسالی بی‌سابقه در تایوان است؛ جایی که بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی تراشه‌ی جهان یعنی TSMC مشغول به فعالیت است و خب بدون آب، امکان ساخت پردازنده را هم ندارد. این شرکت سال گذشته به خاطر مشکل کمبود آب مجبور شد ۱۰۰ تانکر آب را به قیمت ۱۰۰ هزار دلار خریداری کند که هر کدام حاوی ۲۰ تن آب بود.

حال باید دید در ادامه، روند تولید آیفون‌ها و البته سایر گوشی‌ها چگونه خواهد بود. در حال حاضر فاکسکان و Wistron، به صورت سالانه ۲۰۰ میلیون گوشی برای اپل تولید می‌کنند که درصد آن هم به ترتیب ۶۰ و ۴۰ است. بدیهی است کمبود تراشه و قطعات در تولید گوشی‌های آیفون می‌تواند ضربه‌ی بزرگی به اپل وارد کند. اما اینکه تا چه مدت این وضعیت ادامه‌دار خواهد بود موضوعی است که برای فهمیدن آن باید تا هفته‌ها یا ماه‌های آتی منتظر بمانیم.

