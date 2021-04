مایکروسافت برنده‌ی یک قرارداد برای ارائه‌ی ۱۲۰ هزار هدست واقعیت افزوده به ارتش آمریکا شده است. ارزش این قرارداد ۱۰ ساله به حداکثر ۲۱٫۸۸ میلیارد دلار می‌رسد. سربازان آمریکایی طی دو سال گذشته مشغول آزمایش هدست‌های مخصوصی بوده‌اند که از سنسورهای دید در شب و سنسورهای حرارتی بهره می‌برند.

طبق بیانیه‌ی ارتش آمریکا، آن‌ها با استفاده از فناوری‌های واقعیت افزوده و یادگیری ماشینی قصد دارند محیط واقعی را برای سربازان شبیه‌سازی کنند تا قبل از حضور در درگیری‌های واقعی، بیشترین آمادگی را داشته باشند. هدست‌های قدیمی مورد استفاده به دلیل ضعف در سنسورها و جی‌پی‌اس مورد انتقاد گسترده‌ای قرار گرفت ولی همانطور که در ادامه می‌توانید ببینید، هدست‌های جدید امکانات بسیار بیشتری دارند.





مایکروسافت در سال ۲۰۱۸ برنده‌ی یک قرارداد ۴۷۹ میلیون دلاری شد که طبق آن باید نسخه‌ی بهبودیافته‌ی هدست هولولنز را در اختیار ارتش آمریکا قرار می‌داد. این اقدام با اعتراض گسترده‌ی کارکنان مایکروسافت روبرو شد اما این شرکت و وزارت دفاع به همکاری با یکدیگر ادامه دادند.

الکس کیپمن، مخترع هولولنز مایکروسافت، می‌گوید: «مایکروسافت طی دو سال گذشته همکاری نزدیکی با ارتش آمریکا داشته و ما با هم در حال طراحی نمونه‌های مختلفی از هدست‌های واقعیت افزوده هستیم تا سربازان ابزارها و امکانات لازم را برای انجام ماموریت‌های خود داشته باشند.»

از سال ۲۰۱۹، هدست هولولنز تغییر گسترده‌ای نداشته و مایکروسافت بیشتر مشغول بهبود نرم‌افزار این هدست بوده است. روی هم رفته به نظر می‌رسد حوزه‌ی واقعیت افزوده و مجازی دوباره در مرکز توجه شرکت‌ها قرار گرفته است. گفته می‌شود یک پنجم کل کارکنان فیسبوک مشغول کار بر این حوزه هستند و رئیس سابق بخش سخت‌افزار اپل حالا در حال نظارت بر فناوری‌های مربوط به این زمینه است. همچنین باید به شرکت‌هایی مانند سامسونگ، کوالکام و دیگران اشاره کنیم که در این رابطه مشغول انجام کارهای مختلفی هستند.

