امسال هم خبری از دروغ اول آوریل گوگل نیست

گوگل از جمله شرکت‌هایی است که هر ساله در روز اول آوریل دروغ‌های جذابی را مطرح می‌کند. یکی از جالب‌ترین این دروغ‌ها، نسخه‌ی کاغذی جیمیل بود که به کاربران اجازه می‌داد ایمیل‌های خود را به صورت کاغذی از طریق پست ارسال کنند. سال گذشته، گوگل اعلام کرد که در این سنت سالانه شرکت نمی‌کند.

حالا بر اساس نامه‌ای که این شرکت به کارکنان خود ارسال کرده، امسال هم نباید انتظار شوخی‌های جذاب گوگل را داشته باشیم. مانند سال گذشته، گوگل این تصمیم را به دلیل بحران کووید ۱۹ اتخاذ کرده است. با توجه به اینکه میلیون‌ها نفر در سراسر جهان هنوز درگیر دست و پنجه نرم کردن با مشکلات مربوط به این بحران هستند، گوگل می‌گوید که حالا زمان مناسبی برای شوخی کردن نیست.

اگر با این سنت آشنا نیستید، باید بگوییم که روز دروغ آوریل در بسیاری از کشورها به عنوان یک روز ویژه با گفتن دروغ‌های مختلف گرامی داشته می‌شود. از حدود شصت سال قبل هم این سنت به ایران راه پیدا کرده ولی در ایران به عنوان دروغ سیزده شناخته می‌شود.

در بخشی این یادداشت گوگل آمده: «همانطور که به یاد دارید، سال گذشته ما تصمیم گرفتیم سنت دیرینه‌ی خود را برای جشن گرفتن دروغ اول آوریل، به خاطر احترام به تمام کسانی که در حال مبارزه با کووید ۱۹ بودند، متوقف کنیم. همانند سال گذشته، ما باید به یافتن روش‌های مناسب برای ارائه‌ی لحظات شاد به کاربرانمان در طول سال ادامه دهیم.»

