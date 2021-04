چند روز قبل شیائومی از اولین گوشی تاشوی خود به نام می میکس فولد رونمایی کرد که مانند هواوی میت ایکس ۲، کلیت طراحی آن یادآور گلکسی زد فولد ۲ است. در این مطلب قصد داریم این سه گوشی تاشو را با یکدیگر مقایسه کنیم تا ببینیم در برابر دیگر چه حرفی برای گفتن دارند.

طراحی

شیائومی می میکس فولد مثل رقبای خود مانند کتاب باز و بسته می‌شود. این گوشی در دو مدل مبتنی بر بدنه‌ی شیشه‌ای و سرامیکی به دست کاربران می‌رسد و همچنین ماژول دوربین آن از طراحی جذابی بهره می‌برد. از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توانیم به فریم فلزی و همچنین نمایشگر بیرونی حفره‌دار اشاره کنیم. اندازه‌ی نمایشگر اصلی این گوشی به ۸.۰۱ اینچ می‌رسد و مانند گلکسی زد فولد ۲، هنگام بسته بودن گوشی یک فاصله‌ی کم بین دو بخش نمایشگر دیده می‌شود.

هواوی میت ایکس ۲ به صورت افقی باز و بسته می‌شود. در پنل پشتی شیشه‌ای ماژول دوربین مربع شکل تعبیه شده و همچنین نمایشگر بیرونی هم از حفره‌ی دوگانه بهره می‌برد. در بخش داخلی این گوشی هم با نمایشگر ۸ اینچی سروکار داریم و به دلیل طراحی خاص لولا، هنگام بسته بودن هیچ فاصله‌ای بین دو بخش نمایشگر دیده نمی‌شود.

در نهایت باید به گلکسی زد فولد ۲ اشاره کنیم که کلیت طراحی آن مشابه دو گوشی اشاره شده است. نمایشگر بیرونی این گوشی مانند می میکس فولد دارای یک حفره است که البته در میان بخش فوقانی قرار گرفته است. نمایشگر اصلی این گوشی با داشتن اندازه‌ی ۷.۶ اینچی کوچک‌تر از رقبا محسوب می‌شود.

نمایشگر

می میکس فولد: نمایشگر اصلی ۸.۰۱ اینچ، نمایشگر بیرونی ۶.۵ اینچ

نمایشگر اصلی ۸.۰۱ اینچ، نمایشگر بیرونی ۶.۵ اینچ میت ایکس ۲: نمایشگر اصلی ۸ اینچ، نمایشگر بیرونی ۶.۴۵ اینچ

نمایشگر اصلی ۸ اینچ، نمایشگر بیرونی ۶.۴۵ اینچ گلکسی زد فولد ۲: نمایشگر اصلی ۷.۶ اینچ، نمایشگر بیرونی ۶.۲۳ اینچ

شیائومی می میکس فولد از نمایشگر بیرونی ۶.۵ اینچی با رزولوشن ۲۵۲۰ در ۸۴۰ و رزولوشن ۹۰ هرتز بهره می‌برد. حفره‌ی نمایشگر در سمت راست بخش فوقانی تعبیه شده و حاشیه‌های آن نسبت به هواوی و سامسونگ کمی بزرگ‌تر است. نمایشگر اصلی این گوشی هم از اندازه‌ی ۸.۰۱ اینچ بهره می‌برد و مبتنی بر رفرش ریت ۶۰ هرتز است. همچنین به رزولوشن ۲۴۸۰ در ۱۸۶۰ پیکسلی این نمایشگر هم اشاره کنیم.

هواوی برای نمایشگر بیرونی میت ایکس ۲ اندازه‌ی ۶.۴۵ اینچی را در نظر گرفته که رزولوشن آن به ۲۷۰۰ در ۱۱۶۰ می‌رسد. این نمایشگر از رفرش ریت ۹۰ هرتزی استفاده می‌کند و دو حفره در آن دیده می‌شود. نمایشگر اصلی هم اندازه‌ی ۸ اینچی دارد و مبتنی بر رزولوشن ۲۴۸۰ در ۲۲۰۰ است. همچنین نباید رفرش ۹۰ هرتزی آن را از قلم بیندازیم.

در نهایت گلکسی زد فولد ۲ از نمایشگر بیرونی و اصلی کوچک‌تری نسبت به رقبای خود بهره می‌برد. اندازه‌ی نمایشگر بیرونی ۶.۲۳ اینچ است که رزولوشن آن به ۲۲۶۰ در ۸۱۶ می‌رسد. همچنین نمایشگر اصلی با داشتن اندازه‌ی ۷.۶ اینچی و رزولوشن ۲۲۰۸ در ۱۷۶۸ حرف زیادی برای گفتن دارد. از دیگر ویژگی‌های قابل توجه این نمایشگر می‌توانیم به پشتیبانی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز اشاره کنیم.

دوربین‌ها

می میکس فولد: دوربین سه‌گانه (۱۰۸ مگاپیکسل، ۸ مگاپیکسل دارای لنز مایع، ۱۳ مگاپیکسل)، دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی

دوربین سه‌گانه (۱۰۸ مگاپیکسل، ۸ مگاپیکسل دارای لنز مایع، ۱۳ مگاپیکسل)، دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی میت ایکس ۲: دوربین چهارگانه (۵۰ مگاپیکسل، ۱۶ مگاپیکسل، ۱۲ مگاپیکسل، ۸ مگاپیکسل)، دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی

دوربین چهارگانه (۵۰ مگاپیکسل، ۱۶ مگاپیکسل، ۱۲ مگاپیکسل، ۸ مگاپیکسل)، دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی گلکسی زد فولد ۲: دوربین سه‌گانه (۱۲ مگاپیکسل، ۱۲ مگاپیکسل، ۱۲ مگاپیکسل)، دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی

شیائومی می میکس فولد از سه دوربین اصلی بهره می‌برد که دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی است. همچنان در کنار آن شاهد تعبیه‌ی دوربین اولترا واید ۱۳ مگاپیکسلی هستیم. در این میان، دوربین ۸ مگاپیکسلی دارای لنز مایع مورد توجه زیادی قرار گرفته است. این لنز هم زوم اپتیکال ۳ برابری را امکان‌پذیر می‌کند و هم می‌تواند به عنوان لنز ماکرو انجام وظیفه کند. دوربین سلفی این گوشی هم از سنسور ۲۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

در بدنه‌ی هواوی میت ایکس ۲ هم دوربین چهارگانه تعبیه شده است. دوربین اصلی از سنسور ۵۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد و در کنار آن باید به اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی، تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی با زوم ۳ برابری و دوربین پریسکوپی ۸ مگاپیکسلی با قابلیت زوم ۱۰ برابری اشاره کنیم. دوربین سلفی این گوشی هم از سنسور ۱۶ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

سامسونگ برای گلکسی زد فولد ۲ از سه دوربین اصلی، اولترا واید و تله‌فوتو استفاده کرده هر سه مبتنی بر رزولوشن ۱۲ مگاپیکسلی هستند. از دیگر امکانات دوربین اصلی و تله‌فوتو می‌توانیم به بهره‌گیری از لرزشگیر اپتیکال اشاره کنیم. کاربران برای ثبت عکس‌های سلفی هم می‌توانند از دوربین ۱۰ مگاپیکسلی استفاده کنند.

مشخصات سخت‌افزاری

می میکس فولد: اسنپدراگون ۸۸۸، ۱۲ و ۱۶ گیگابایت رم، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی، باتری ۵۰۲۰ میلی‌آمپر ساعتی

اسنپدراگون ۸۸۸، ۱۲ و ۱۶ گیگابایت رم، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی، باتری ۵۰۲۰ میلی‌آمپر ساعتی میت ایکس ۲: کایرین ۹۰۰۰، ۸ گیگابایت رم، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی، باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

کایرین ۹۰۰۰، ۸ گیگابایت رم، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی، باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی گلکسی زد فولد ۲: اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس، ۱۲ گیگابایت رم، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی، باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

می میکس فولد همراه با اسنپدراگون ۸۸۸ راهی بازار می‌شود و کاربران مدل استاندارد باید به ۱۲ گیگابایت رم بسنده کنند. البته مدل سرامیکی این گوشی با ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی به دست خریداران می‌رسد. انرژی این گوشی از طریق باتری ۵۰۲۰ میلی‌آمپر ساعتی تأمین می‌شود که از شارژ سریع ۶۷ واتی هم پشتیبانی می‌کند.

هواوی میت ایکس ۲ دارای تراشه‌ی کایرین ۹۰۰۰ است. هواوی برای این گوشی ۸ گیگابایت رم را در نظر گرفته و همچنین باید ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی هم اشاره کنیم. باتری این گوشی از ظرفیت ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و از شارژ سریع ۲۵ واتی پشتیبانی می‌کند.

قلب تپنده‌ی گلکسی زد فولد ۲ چیپست اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس است که ۱۲ گیگابایت رم آن را همراهی می‌کند. همچنین باید به بهره‌گیری از ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی هم اشاره کنیم. باتری این گوشی مبتنی بر ظرفیت ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است و از شارژ سیمی ۲۵ واتی و شارژ بی‌سیم ۱۱ واتی پشتیبانی می‌کند.

قیمت

می میکس فولد: ۱۵۵۰ دلار

۱۵۵۰ دلار میت ایکس ۲: ۲۷۸۵ دلار

۲۷۸۵ دلار گلکسی زد فولد ۲: ۱۹۹۹ دلار

شیائومی می میکس فولد از تاریخ ۱۵ آوریل با قیمت پایه‌ی ۱۵۵۰ دلاری راهی بازار چین می‌شود. از طرف دیگر کاربران چینی برای خرید هواوی میت ایکس ۲ باید حداقل ۲۷۸۵ دلار بپردازند. در بین این سه گوشی، گلکسی زد فولد ۲ تنها موردی است که راهی بازارهای جهانی شده و با قیمت ۱۹۹۹ دلار به دست خریداران می‌رسد.

سخن آخر

شیائومی می میکس فولد و هواوی میت ایکس ۲ تنها مختص بازار چین هستند ولی در میان این سه گوشی، می میکس فولد ارزان‌ترین قیمت را دارد. اگرچه هر سه گوشی در زمینه‌ی سخت‌افزاری حرف زیادی برای گفتن دارند، اما گوشی تاشوی شیائومی در این زمینه از امکانات قابل توجهی بهره می‌برد. به عنوان مثال می‌توانیم به بهره‌گیری از بهترین تراشه، ظرفیت بیشتر باتری، سریع‌تر بودن سرعت شارژ و تعبیه‌ی لنز مایع در ماژول دوربین اشاره کنیم.

هواوی میت ایکس ۲ در پنل پشتی از یک دوربین بیشتر استفاده می‌کند و در نمایشگر داخلی هم شاهد دوربین سلفی دوگانه هستیم. همچنین نمایشگر اصلی و بیرونی آن فقط تا حد اندکی کوچک‌تر شیائومی می میکس فولد هستند.

گلکسی زد فولد ۲ از رم بیشتری نسبت به میت ایکس ۲ بهره می‌برد ولی در این زمینه مشابه می میکس فولد است. در ضمن باید خاطرنشان کنیم رفرش ریت نمایشگر اصلی زد فولد ۲ از تمام رقبا بیشتر است. اگرچه دوربین سه‌گانه‌ی این گوشی رزولوشن بالایی ندارند، اما عکس‌های جذابی را ثبت می‌کنند.

در نهایت همانطور که گفتیم، فعلا فقط کاربران چینی می‌توانند گوشی‌های تاشوی هواوی و شیائومی را خریداری کنند اما در بسیاری از بازارهای جهانی، گلکسی زد فولد ۲ عرضه شده است.

تاثیر گوشی‌های تاشو روی آینده‌ی تبلت‌‌ها چگونه خواهد بود؟

