اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد دارد به‌زودی از یک مدل گلکسی S20 فن ادیشن ۴G با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ رونمایی کند چرا که این محصول به‌تازگی در بنچمارک گیک‌بنچ نیز دیده شده.

همانطور که می‌دانید، بعد از عملکرد ضعیف پرچم‌داران سری S20، سامسونگ مدل فن ادیشن آن‌ها را راهی بازار کرد که به لطف قیمت پایه‌ی ۷۰۰ دلاری توانست فوق‌العاده ظاهر شود. اما مشکل اینجا بود که این گوشی در بازارهای جهانی با همان پردازنده‌ی اگزینوس ۹۹۰ به دست کاربران رسید که گله و شکایت زیادی را نیز در پی داشت.

اگر به خاطر داشته باشید، اگزینوس ۹۹۰ آنقدر عملکرد بدی در پرچم‌داران سری S20 داشت که شرکت کره‌ای مجبور شد در کشور کره که معمولا گوشی‌هایش با اگزینوس راهی بازار می‌شدند، این محصولات را با اسنپدراگون ۸۶۵ عرضه کند. با این حال پافشاری شرکت در استفاده از این چیپست باعث شد پای آن به هم سری نوت ۲۰ و هم به S20 فن ادیشن کشیده شود تا بار دیگر شاهد ناراحتی و عدم رضایت کاربران باشیم.

اما اینطور که به نظر می‌رسد، مدل جدیدی از گلکسی S20 فن ادیشن در دست ساخت قرار دارد که ۴G است اما در عین حال به اسنپدراگون ۸۶۵ نیز مجهز شده. اتفاق عجیبی که اصلا انتظار نداشتیم رخ دهد چون مودم X55 5G به صورت مجزا روی این تراشه تعبیه می‌شود و شرط کوالکام برای فروش این تراشه، خرید مودم است. بنابراین غالبا گوشی‌هایی که اسنپدراگون ۸۶۵ را به عنوان قلب تپنده‌ی خود در اختیار دارند، از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی می‌کنند.

اخیرا کمیسیون ملی پخش و ارتباطات از راه دور (NBTC) محصولی با شماره مدل SM-G780G / DS را که با نام گلکسی S20 فن ادیشن نیز شناخته می‌شود، تنها در مدل ۴G گواهی کرد. حتی برای محصولی با این شماره مدل، صفحه پشتیبانی در وب‌سایت رسمی سامسونگ (Samsung.com) ایجاد شده. اما این تمام ماجرا نیست چون حالا محصولی با همین شماره مدل را در بنچمارک گیک‌بنچ هم شاهد هستیم.

نام مادربرد این گوشی در بنچمارک گیک‌بنچ، Kona نوشته شده که می‌دانیم نام رمز چیپست اسنپدراگون ۸۶۵ است. با در نظر گرفتن سایر اطلاعات موجود درون بنچمارک، می‌بینیم که این گوشی به ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم هم مجهز شده. سامسونگ گلکسی S20 فن ادیشن را سال گذشته در دو مدل با رم ۶ و ۸ گیگابایتی راهی بازار کرد و خب مشخص نیست آیا این گوشی هم مدلی با رم ۸ گیگابایتی دارد یا خیر.

با حذف پشتیبانی از اینترنت ۵G و در نتیجه کسر هزینه‌ی مودم و همچنین استفاده از ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم، به نظر می‌رسد این گوشی قیمت بسیار خوبی هم داشته باشد. جالب اینجاست که به‌تازگی مدل ۵G گلکسی S20 فن ادیشن به کشور هندوستان نیز عرضه شده در حالی که این کشور در ابتدای توسعه‌ی این فناوری قرار دارد و به نظر می‌رسد این مدل مورد انتظار بیشتر به کار کاربران هندی بیاید.

اما نکته‌ی جالب اینجاست که کاربرانی که این گوشی را خریداری کنند، به نسبت آن دسته از کاربران که مدل ۵G آن را در اختیار دارند یک برتری خواهند داشت و آن هم یک آپدیت سیستم‌عامل بیشتر است. همانطور که می‌دانید، سامسونگ بعد از معرفی سری نوت ۲۰ متعهد شد پرچم‌داران سال ۲۰۱۹ به بعد و یک سری از میان‌رده‌های قدرتمند خود را تا سه مرحله به سیستم‌عامل جدید مجهز می‌کند. S20 فن ادیشن با اندروید ۱۰ راهی بازار شد و با اندروید ۱۳ هم به کار خود پایان می‌دهد. اما این گوشی با اندروید ۱۱ در دسترس قرار می‌گیرد و در نهایت هم به اندروید ۱۴ مجهز می‌شود.

اما در رابطه با بازار عرضه هم نکاتی وجود دارد که باید به آن اشاره کرد. در بازار کشور ما، مدل مجهز به اگزینوس ۹۹۰ این گوشی در دسترس قرار دارد که از اینترنت ۴G هم پشتیبانی می‌کند. اما در صفحه‌ی پشتیبانی این گوشی جدید نام کشورهایی نظیر اتریش، انگلستان، ایرلند، هلند، بلژیک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، پرتغال، سوئد، دانمارک، نروژ، سوئیس، لهستان، مجارستان، یونان، روسیه، قزاقستان، ویتنام، مالزی، فیلیپین، پرو، آرژانتین، اروگوئه و بسیاری کشورهای دیگر دیده می‌شود. بدین ترتیب باید امیدوار بود این گوشی در تمام نقاط جهان از جمله کشور ما به دست کاربران برسد.

