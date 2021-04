LG مدتی قبل اعلام کرد که در حال بررسی تمام گزینه‌ها از جمله فروش بخش موبایل این شرکت است. حالا با توجه به اینکه طبق گزارش‌ها LG در یافتن مشتری برای بخش موبایل خود ناکام مانده، مدیران آن بالاخره تصمیم گرفته‌اند به طور کامل این قسمت را تعطیل کنند.

یکی از رسانه‌های کره‌ای اعلام کرده که شرکت LG تصمیم گرفته به طور کامل از کسب‌وکار گوشی‌های هوشمند خارج شود و کارکنان شاغل در این قسمت هم به دیگر بخش‌های LG منتقل خواهند شد. این رسانه مدعی شده که خبر موردنظر بعد از برگزاری جلسه‌ی هیئت‌مدیره در تاریخ ۵ آوریل (۱۶ فروردین) رسما اعلام خواهد شد.

این نخستین باری نیست که تاریخ ۱۶ فروردین به عنوان زمان اعلام رسمی تعطیلی بخش موبایل LG مطرح می‌شود. چند روز قبل یکی از اکانت‌های توییتری اعلام کرد که در تاریخ موردنظر این خبر رسما اعلام خواهد شد و کارکنان این بخش هم راهی قسمت لوازم خانگی می‌شوند. همچنین به گفته‌ی این اکانت توییتری، به احتمال زیاد بعد از تعطیلی بخش موبایل LG، پشتیبانی نرم‌افزاری از این گوشی‌های این شرکت متوقف خواهد شد.

سخنگوی LG به این شایعات واکنشی نشان نداده و به نظر می‌رسد باید تا دوشنبه ۱۶ فروردین صبر کنیم. با وجود اینکه LG طی سال‌های گذشته در بازار موبایل موفقیت چندانی به دست نیاورده، اما در بازار موبایل آمریکای شمالی در رتبه‌ی سوم قرار دارد و در آمریکای جنوبی هم رتبه‌ی پنجم را از آن خود کرده است.

منبع: Android Authority

The post طبق یک گزارش جدید تعطیلی بخش موبایل LG قطعی شده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala