وان‌پلاس ۹ و وان‌پلاس ۹ پرو جدیدترین پرچم‌دارهایی هستند که وان‌پلاس به‌تازگی از آن‌ها رونمایی کرده تا بتواند در مقابل رقبای سرسختی چون سری گلکسی S21، شیائومی می ۱۱ و آیفون‌ها به رقابت بپردازد. این گوشی‌ها از همه لحاظ یک پرچم‌دار عالی محسوب می‌شوند. از عملکرد سخت‌افزاری گرفته تا طراحی و کیفیت دوربین، همه چیز عالی به نظر می‌رسد. وان‌پلاس اما مدل پرو را برای رقابت با گوشی‌های بسیار قدرتمند بازار نظیر S21 اولترا و آیفون ۱۲ پرو مکس راهی بازار کرده در حالی که مدل استاندارد را باید با مدل‌های مشابه از شرکت‌های دیگر مقایسه کنیم. در همین راستا تصمیم گرفتیم به مقایسه‌ی وان‌پلاس ۹ و گلکسی S21 5G بپردازیم تا ببینیم کدام یک در سال ۲۰۲۱ می‌تواند انتخاب بهتری به عنوان یک پرچم‌دار به حساب بیاید.

گلکسی S21 کوچک‌ترین عضو از مجموعه پرچم‌داران جدید سامسونگ است اما این باعث نمی‌شود که از لحاظ توان سخت‌افزاری، این محصول را ضعیف قلمداد کنیم. همان پردازنده‌ای که در بهترین گوشی‌های حال حاضر اندرویدی بکار گرفته شده، در این محصول هم قرار دارد تا بدین ترتیب S21 یکی از بهترین پرچم‌دارهای بازار باشد. البته برخی از قابلیت‌های پرچم‌دار نظیر بدنه‌ای از جنس فلز و شیشه یا نمایشگر +QHD در این گوشی دیده نمی‌شود اما همچنان می‌توان از S21 به عنوان یک پرچم‌دار یاد کرد.

همین موضوع برای وان‌پلاس ۹ هم صدق می‌کند. با این تفاوت که این گوشی در تمامی بازارها به اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز شده در حالی که نماینده‌ی سامسونگ را در بازارهای بین‌المللی با اگزینوس ۲۱۰۰ شاهد هستیم که خب تفاوت خاصی بین این دو پردازنده دیده نمی‌شود و اگر هم باشد، آنقدر کم هست (به نفع اسنپدراگون ۸۸۸) که متوجه آن نخواهیم شد.

در این مطلب اما در بخش‌های مختلفی نظیر طراحی، نمایشگر، عملکرد سخت‌افزاری، دوربین و طول عمر باتری، به مقایسه‌ی وان‌پلاس ۹ و گلکسی S21 می‌پردازیم تا ببینیم اگر قصد خرید یکی از آن‌ها را داشتیم، کدام یک انتخاب بهتری خواهد بود.

مقایسه‌ی وان‌پلاس ۹ با گلکسی S21

طراحی و رنگ‌بندی

سامسونگ در طراحی پرچم‌داران سری گلکسی S21 رویکرد متفاوت و البته جذابی را دنبال کرد. نتیجه‌ی این تصمیم، محصولی بود با طراحی ساده اما با ماژولی مستطیل شکل و عمودی که با بدنه‌ی گوشی ادغام شده بود. این تنها فرق عمده‌ای است که به نسبت نسل قبل در طراحی گوشی‌های جدید شرکت کره‌ای ایجاد شده که البته شکل ظاهری پنل پشتی را هم به کل تغییر داده. اینکه بگوییم زیباتر شده یا خیر موضوعی است کاملا سلیقه‌ای اما به نظر می‌رسد تنوعی که این طراحی به گوشی‌هایی با ماژول بزرگ بخشیده جالب بوده.

روی پنل جلوی دستگاه اما به نسبت گذشته یک تفاوت عمده دیده می‌شود و آن هم تخت شدن گوشه‌های نمایشگر است. سامسونگ معمولا گوشی‌های پرچم‌دار خود را صرف نظر از نوع آن‌ها، با نمایشگری خمیده طراحی می‌کرد اما از سری نوت ۲۰ به بعد تصمیم گرفت این کار را فقط با مدل‌های اولترا انجام دهد. جز این موضوع، تفاوت دیگری دیده نمی‌شود و همچنان شاهد همان دوربین سلفی حفره‌ای در مرکز نمایشگر هستیم. در نهایت باید به این نکته هم اشاره کنیم که گلکسی S21 در رنگ‌های مختلفی نظیر بنفش، صورتی، سفید و خاکستری در دسترس قرار دارد که همگی رنگ‌های جذابی هستند.

در طرف مقابل اما نماینده‌ی جدید چینی‌ها را در اختیار داریم یعنی وان‌پلاس ۹ که به نسبت وان‌پلاس ۸T یک سری تغییرات در آن دیده می‌شود. البته در بخش جلو تفاوت زیادی را شاهد نیستیم. مثلا در سمت چپ نمایشگر حفره‌ی کوچکی برای تعبیه‌ی دوربین سلفی در نظر گرفته شده و نمایشگر هم تخت است. بنابراین هر دو گوشی سامسونگ و وان‌پلاس در بخش جلو خمیدگی ندارند و به همین خاطر از لحاظ زیبایی در یک سطح قرار می‌گیرند؛ میزان حواشی کناری هم آنقدری کم هست که تاثیری در شکل ظاهری دو گوشی نگذارد.

پنل پشتی اما خمیدگی کمی دارد تا در دست نگه داشتن وان‌پلاس ۹ اندکی آسان‌تر باشد. البته منظور از آسان‌تر به نسبت گلکسی S21 نیست چون نماینده‌ی سامسونگ یکی از خوش‌دست‌ترین گوشی‌های شرکت به حساب می‌آید. خصوصا اینکه وزن کمتری هم به نسبت بسیاری از پرچم‌دارهای هم‌رده از جمله وان‌پلاس ۹ دارد. اما از این‌ها گذشته، رنگ‌هایی که وان‌پلاس برای گوشی خود در نظر گرفته شامل سفید (به شکل مه) مشکی، و آبی آسمانی است که خود شرکت آن‌ها را Astral Black ،Winter Mist و Arctic Sky می‌نامد.

هر دو گوشی بسیار خوش‌دست هستند و از آن جایی هم که تقریبا از یک اندازه برخوردارند، کار کردن با یک دست هم آنقدرها مشکل‌ساز نیست. تفاوتی که این دو در بخش طراحی دارند، وزن بیشتر وان‌پلاس ۹ است که آن هم به خاطر ۰.۳ اینچ اندازه‌ی بزرگ‌تر نمایشگر، حدودا ۱ میلی‌متر ضخامت بیشتر و البته پنل پشتی شیشه‌ای است. در فریم این گوشی اما از پلاستیک استفاده شده در حالی که سامسونگ در طراحی گلکسی S21 برای پنل پشتی از پلاستیک و برای فریم از آلومینیوم استفاده کرده.

در رابطه با استاندارد مقاومتی این دو هم باید به این نکته اشاره کنیم که گوشی وان‌پلاس ۹ که از طریق T-Mobile به فروش می‌رسد، از استاندارد مقاومتی IP68 بهره می‌برد. در غیر این صورت در مشخصات فنی مدل‌های دیگر رسما این استاندارد ذکر نشده. این در حالی است که در طراحی این گوشی‌ها هم تفاوت خاصی دیده نمی‌شود. از آن طرف اما گلکسی S21 اولترا صرف نظر از مدل، در تمامی بازارها به این استاندارد مقاومتی مجهز شده است.

شما عزیزان می‌توانید در جدول زیر، خلاصه‌ای از مشخصات هر دو گوشی در بخش طراحی را مشاهده کنید.

نام گوشی وان‌پلاس ۹ گلکسی S21 5G اندازه ۶.۵۵ اینچ ۶.۲ اینچ ابعاد ۸.۷ × ۷۴.۲ × ۱۶۰ میلی‌متر ۷.۹ × ۷۱.۲ × ۱۵۱.۷ میلی‌متر وزن ۱۹۲ گرم ۱۶۹ گرم جنس بدنه پنل پشت و جلو از جنس گوریلا گلس ۵ – فریم پلاستیکی پنل پشت پلاستیکی، پنل جلو از جنس گوریلا گلس Victus – فریم آلومینیومی استاندارد مقاومتی ندارد (به جز مدل T-Mobile) IP68 – مقاومت به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۱.۵ متری آب

نمایشگر

گلکسی S21 به نمایشگری ۶.۲ اینچی مجهز شده که وضوح تصویر آن +FHD است؛ از لحاظ عددی یعنی ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ که چنین میزان از وضوح تصویر را غالبا در گوشی‌های میان‌رده‌ی شرکت شاهد بودیم. با این حال نوع پنل آن از جنس Dynamic AMOLED 2X است که از استاندارد +HDR10 پشتیبانی می‌کند و رفرش‌ریت آن هم به ۱۲۰ هرتز می‌رسد. برای محافظت از خط و خش هم سامسونگ از پوشش محافظ گوریلا گلس Victus استفاده کرده که عملکرد بسیار خوبی هم دارد.

در طرف مقابل وان‌پلاس ۹ هم به نمایشگری با کیفیت مشابه مجهز شده اما نوع پنل آن طبق معمول همیشه، Fluid AMOLED است. در این نمایشگر هم وضوح تصویر به ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ یا همان +FHD می‌رسد و شاهد پشتیبانی از استاندارد +HDR10 و رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتزی هستیم. وان‌پلاس برای محافظت این نمایشگر از خط و خش، از پوشش گوریلا گلس ۵ استفاده کرده که ضعیف‌تر از نمونه‌ی بکار رفته در گلکسی S21 است اما کیفیت خوبی دارد.

از لحاظ تفاوت نمایشگر، می‌توان به سه مورد اشاره کرد. یک اینکه گلکسی S21 اولترا چگالی پیکسلی بیشتری دارد (۴۲۱ در مقابل ۴۰۲ پیکسل در هر اینچ) ولی خب این تفاوت آنقدری نیست که کاربران بتوانند در استفاده‌ی روزمره متوجه آن شوند. دو اینکه روشنایی حداکثر نمایشگر در وان‌پلاس به ۱۱۰۰ نیت و در گلکسی S21 به ۱۳۰۰ نیت می‌رسد که خب این مورد را می‌توان تا حدودی متوجه شد.

مورد سوم اما رفرش‌ریت صفحه است. البته هر دو گوشی از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کنند منتها نمایشگر گلکسی S21 می‌تواند با توجه به نوع محتوای به نمایش درآمده، رفرش‌ریت را تا ۴۸ هرتز نیز کاهش دهد تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود. در طرف مقابل وان‌پلاس ۹ بین دو عدد ۶۰ و ۱۲۰ هرتز جابجا می‌شود. زمانی هم که با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز در حال تماشای ویدیو از یوتیوب هستید، نمایشگر گوشی به صورت خودکار روی رفرش‌ریت ۶۰ هرتز تنظیم می‌شود چون در واقع ویدیوهای یوتیوب نهایتا دارای رفرش‌ریت ۶۰ هرتزی هستند.

نام گوشی وان‌پلاس ۹ گلکسی S21 5G اندازه ۶.۵۵ اینچ ۶.۲ اینچ وضوح تصویر ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ – +FHD ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ – +FHD رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز ۱۲۰ هرتز متغیر از ۴۸ تا ۱۲۰ هرتز چگالی پیکسل‌ها ۴۰۲ پیکسل در هر اینچ ۴۲۱ پیکسل در هر اینچ سایر قابلیت‌ها پشتیبانی از قابلیت نمایشگر همیشه روشن، پشتیبانی از استاندارد +HDR10، نسبت نمایشگر به بدنه ۸۷.۶ درصد پشتیبانی از قابلیت نمایشگر همیشه روشن، پشتیبانی از استاندارد +HDR10، نسبت نمایشگر به بدنه ۸۷.۲ درصد

شما عزیزان می‌توانید امتیازات و عملکرد نمایشگر دو گوشی را در جدول زیر مشاهده کنید.

حداکثر میزان روشنایی (بیشتر بهتر) حداقل میزان روشنایی (کمتر بهتر) کنتراست تصویر (بیشتر بهتر) دمای رنگ (کلوین) گاما DELTA E RGBCMY (کمتر بهتر) DELTA E GRAYSCALE (کمتر بهتر) گلکسی S21 ۷۹۸ – عالی ۱.۲ – عالی غیرقابل اندازه‌گیری – عالی ۶۸۳۳ – عالی ۲.۰۱ ۲.۵۹ – خوب ۶.۰۳ – متوسط وان‌پلاس ۹ ۷۶۸ – عالی ۲.۵ – عالی غیرقابل اندازه‌گیری – عالی ۶۸۰۸ عالی ۲.۲۴ ۱.۹۲ – عالی ۵.۷۹ – متوسط

عملکرد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

در بخش سخت‌افزاری عملکرد دو گوشی تقریبا با هم برابر است. گلکسی S21 در بازارهای بین‌المللی از اگزینوس ۲۱۰۰ و در بازار چین و آمریکا به اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز شده در حالی که وان‌پلاس در تمامی بازارها با یک پردازنده و آن هم اسنپدراگون ۸۸۸ در دسترس قرار می‌گیرد. هر دو پردازنده از یک آرایش هسته، از یک فناوری ساخت و از هسته‌های کاملا مشابه بهره می‌برند. فقط اندکی فرکانس پردازشی هسته‌های اگزینوس ۲۱۰۰ بیشتر است و از طرفی هم گرافیک اسنپدراگون ۸۸۸ قدرت بیشتری دارد که خب این تفاوت باعث نمی‌شود در عملکرد دو گوشی تفاوتی را شاهد باشیم.

اما وان‌پلاس ۹ یک برتری دارد و آن هم این است که این گوشی در یک مدل با ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی هم در دسترس قرار دارد. این در حالی است که گلکسی S21 در دو مدل با ظرفیت ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت عرضه می‌شود اما در هر دو مدل تنها ۸ گیگابایت رم دارد. اگرچه هر دو میزان از رم تا این لحظه پاسخگوی تمام نیاز کاربران خواهند بود اما بدیهی است طی یکی دو سال آینده، مزیت در اختیار داشتن گوشی هوشمندی با ۱۲ گیگابایت رم می‌تواند بیشتر به چشم بیاید.

اما نکته‌ای که وجود دارد، کیفیت نرم‌افزاری وان‌پلاس ۹ است. معمولا گوشی‌های اندرویدی بعد از چند سال استفاده کمی کند می‌شوند و خب این موضوع بسیار شنیده می‌شود. اما وان‌پلاس گوشی‌هایی را تولید می‌کند که بعد از سال‌ها استفاده همچنان سریع هستند که دلیل عمده‌ی آن، بهینه بودن رابط کاربری است و خب به این نکته باید در رابطه با نماینده‌ی این شرکت اشاره می‌شد.

وان‌پلاس ۹ با رابط کاربری Oxygen OS 11 مبتنی بر اندروید ۱۱ راهی بازار شده که مثل تمام رابط کاربری‌های قبلی شرکت چینی، عملکرد بسیار روان و خوبی دارد. حتی اخیرا قابلیت تم تیره‌ی خودکار هم به این رابط جدید اضافه شده. گشت و گذار در منوی وان‌پلاس ۹ به لطف رابط بسیار سبک و البته رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتزی فوق‌العاده سریع و لذت بخش است و بدون هیچگونه لگ یا کندی صورت می‌گیرد که معمولا در گوشی‌های سامسونگ چنین مشکلاتی را شاهد هستیم.

از قابلیت‌هایی جدیدی که وان‌پلاس به رابط خود اضافه کرده می‌توان به گزینه‌های بیشتر برای شخصی‌سازی، Turbo Boost 3.0 برای بهینه‌سازی حافظه‌ی رم جهت مدیریت بهتر برنامه‌های اجرا شده در پس‌زمینه و حالت Pro Gaming اشاره کرد که باعث می‌شود پردازنده و گرافیک از هرگونه فعالیت‌های پردازشی رها شده و تمام توان خود را روی بازی متمرکز کنند. در نتیجه‌ی این امر، عملکرد گوشی در بازی‌ها بهبود پیدا می‌کند.

در گلکسی S21 اما شاهد رابط کاربری One UI ۳.۱ هستیم که از لحاظ امکانات، شاید غنی‌ترین رابط در بین گوشی‌های اندرویدی باشد. از انواع و اقسام گزینه‌های مخصوص شخصی‌سازی گرفته تا بهبود وضعیت اعلانات و دنیایی از تنظیمات مختلف که اگر کاربر قدیمی سامسونگ نباشید، شناخت همه‌ی آن‌ها ممکن هست هفته‌ها یا شاید ماه‌ها زمان ببرد. در رابط جدید سامسونگ امکان قفل صفحه با دوبار ضربه زدن روی بخش خالی صفحه فراهم شده، در منوی قفل می‌توانید ویجت‌های مختلفی قرار دهید، اپلیکیشن digital wellbeing برای پایش وضعیت گوشی بهبود پیدا کرده و بسیاری موارد دیگر که شاید در کمتر گوشی دیگری شاهد آن‌ها باشیم.

همین موضوع است که باعث می‌شود گوشی‌های سامسونگ همیشه با مشکلاتی نظیر لگ و کندی مواجه شوند. آنقدر تعداد تنظیمات و گزینه‌ها بالاست که گوشی به یک منبع سخت‌افزاری بسیار قدرتمند نیازمند است تا بتواند در طول زمان هم عملکرد خوب خود را حفظ کند. اما خب به نظر می‌رسد اسنپدراگون ۸۸۸ و اگزینوس ۲۱۰۰ به خوبی از پس رابط One UI 3.1 بر بیایند. در مجموع اگر گزینه‌های متنوع و قابلیت‌های نرم‌افزاری بیشتری می‌خواهید، سامسونگ گزینه‌ی مناسب‌تری است اما اگر می‌خواهید در عین سادگی، گوشی‌تان از تنظیمات اساسی و کاربردی بهره‌مند باشد و سرعت و کیفیت خوبی هم داشته باشد، وان‌پلاس می‌تواند انتخاب منطقی‌تری باشد.

از لحاظ آپدیت نرم‌افزاری هم سامسونگ متعهد شده گوشی‌های پرچم‌دار خود را به سه نسخه از سیستم‌عامل اندروید مجهز کند؛ این یعنی گلکسی S21 با اندروید ۱۴ به کار خود پایان می‌دهد. در حالی که وان‌پلاس رفتار ثابتی در قبال گوشی‌های خود نشان نداده اما قطعا این پرچم‌دار را حداقل تا دو نسخه‌ی اندروید به‌روزرسانی خواهد کرد. شاید هم سال آینده این وضعیت تغییر کند و رسما اعلام شود پرچم‌دارهای وان‌پلاس هم سه نسخه از اندروید را دریافت می‌کنند.

شما عزیزان می‌توانید در جدول زیر خلاصه‌ای از مشخصات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دو گوشی را مشاهده کنید.

نام گوشی وان‌پلاس ۹ گلکسی S21 5G پردازنده اسنپدراگون ۸۸۸ اسنپدراگون ۸۸۸ / اگزینوس ۲۱۰۰ لیتوگرافی ۵ نانومتری ۵ نانومتری گرافیک آدرنو ۶۶۰ آدرنو ۶۶۰ / Mali-G78 MP14 رم و حافظه‌ی داخلی ۸/۱۲۸ – ۱۲/۲۵۶ گیگابایت – حافظه‌ی داخلی از نوع UFS 3.1 ۸/۱۲۸ – ۸/۲۵۶ گیگابایت – حافظه‌ی داخلی از نوع UFS 3.1 نوع و تعداد هسته ۸ هسته – ۱ هسته‌ی بزرگ از نوع Cortex-X1 با فرکانس ۲.۸۴ گیگاهرتز – ۳ هسته‌ی بزرگ از نوع Cortex-A78 با فرکانس ۲.۴۲ گیگاهرتز و چهار هسته‌ی کوچک از نوع Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز (اسنپدراگون ۸۸۸) ۸ هسته – ۱ هسته‌ی بزرگ از نوع Cortex-X1 با فرکانس ۲.۹ گیگاهرتز – ۳ هسته‌ی بزرگ از نوع Cortex-A78 با فرکانس ۲.۸۰ گیگاهرتز و چهار هسته‌ی کوچک از نوع Cortex-A55 با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز (اگزینوس ۲۱۰۰) سیستم‌عامل/رابط کاربری اندروید ۱۱ / Oxygen OS 11 اندروید ۱۱ / One UI 3.1

دوربین

در بخش دوربین اما وان‌پلاس بسیار عالی ظاهر شده. البته منظور این نیست که عملکرد این گوشی حتما بهتر از گلکسی S21 است چون هنوز به مقایسه‌ی تصاویر ثبت شده نپرداختیم (در ادامه به این مورد هم می‌پردازیم) اما به نسبت دفعات قبل، پیشرفت خوبی را شاهد بودیم. شرکت چینی اینبار با همکاری هاسلبلاد، توانسته در بخش عکاسی و فیلم‌برداری، قابلیت‌های خوبی را به وان‌پلاس ۹ و مدل پرو اضافه کند تا دیگر شاهد ضعف نماینده‌های این شرکت در مقابل رقبای قدر از سامسونگ، اپل و سایر شرکت‌ها نباشیم.

گلکسی S21 روی پنل پشتی خود به سه دوربین مجهز شده که شامل یک سنسور اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، یک سنسور تله‌فوتو ۶۴ مگاپیکسلی و یک سنسور فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی می‌شود. کیفیت تصاویری که توسط این گوشی ثبت می‌شوند بسیار عالی است و جای هیچ بحثی باقی نمی‌ماند. از گستره‌ی دینامیکی بالا گرفته تا رنگ‌های نزدیک به واقعیت و جزئیات شارپ، از مزیت‌های عکاسی با گلکسی S21 به شمار می‌آیند که این موضوع را در تست‌ها نیز شاهد بودیم.

وان‌پلاس اما اینبار با هاسلبلاد وارد همکاری شده تا روی پنل پشتی وان‌پلاس ۹ دوربین‌هایی را شاهد باشیم که می‌توانند تصاویری بسیار واقعی و زیبا و با جزئیات بسیار بالا ثبت کنند. این گوشی هم از سه سنسور بهره می‌برد که البته سنسور سوم، مونوکروم است و در مقایسه آنقدرها اهمیت ندارد. دو سنسور دیگر شامل یک دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و فوق عریض ۵۰ مگاپیکسلی با سنسور بزرگ IMX766 ساخت سونی می‌شوند که عملکرد بسیار خوبی در ثبت تصاویری با زاویه‌ی گسترده دارد. لازم به ذکر است این دوربین ۵۰ مگاپیکسلی در مدل پرو هم مورد استفاده قرار گرفته که در مقایسه‌ی آن با گلکسی S21 اولترا و آیفون ۱۲ پرو. مکس، دیدیم که چه کیفیت بالایی دارد.

آنچه که در گوشی‌های وان‌پلاس پیشرفت داشته، کیفیت تصاویر ماکرو است که نتایج فوق‌العاده زیبایی را هم در پی دارد. اما آنچه که راجع به کیفیت کلی دوربین وان‌پلاس متوجه شدیم این است که این گوشی تمایل دارد رنگ‌ها را اندکی بی‌روح نشان دهد در حالی که کهکشانی کوچک سامسونگ در زیباتر نشان دادن تصاویر عملکرد بهتری دارد. از طرفی حالت شب در دوربین نماینده‌ی وان‌پلاس بهبود پیدا کرده تا در شب بتوانید تصاویر پرجزئیات‌تر و زیباتری به ثبت برسانید. اما بهتر است نگاهی داشته باشیم به عملکرد دو گوشی در شرایط واقعی تا ببینیم کدام یک در ثبت تصویر بهتر بوده.

همانطور که می‌بینید، تصاویر ثبت شده توسط دوربین ۱۲ مگاپیکسلی گلکسی S21 رنگ و لعاب بیشتری به نسبت تصویری که وان‌پلاس ۹ ثبت کرده دارند. با این حال هر دو گوشی توانستند به بهترین شکل ممکن جزئیات را به نمایش بگذارند و گستره‌ی دینامیکی خوبی هم دارند.

در تصاویر بالا هم شاهد عملکرد دو گوشی در عکاسی در نور شب و در حالت پرتره هستیم که هر دو گوشی موفق به ثبت تصاویر خوبی شدند. البته وان‌پلاس ۹ در شناخت پس‌زمینه اندکی ضعیف‌تر ظاهر شده و همچنین رنگ پوست را بی‌روح به نمایش درآورد. در ادامه می‌توانید نمونه‌های ثبت شده‌ی بیشتری از دو گوشی را مشاهده کنید.

در بخش فیلم‌برداری، گلکسی S21 می‌تواند در وضوح ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری کند که خب کیفیت بسیار بالایی هم به حساب می‌آید. از طرفی وان‌پلاس ۹ هم توانایی ضبط ویدیو‌های ۸K در سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه را داراست. اگرچه به خاطر سرعت فریم بیشتر، وان‌پلاس در این بخش برتری اندکی دارد اما در فیلم‌برداری با دوربین فوق عریض، وان‌پلاس تصاویر را با زاویه‌ی محدودتری به ثبت می‌رساند که خب گلکسی در این بخش فقط از لحاظ پوشش زاویه‌ی گسترده‌تر برتری دارد.

شما عزیزان می‌توانید مشخصات فنی دوربین گوشی‌های وان‌پلاس ۹ و گلکسی S21 را در جدول زیر به طور کامل مشاهده کنید.

نام گوشی وان‌پلاس ۹ گلکسی S21 5G دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8 – لنز ۲۳ میلی‌متری – فوکوس خودکار چند جهته ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8 – لنز ۲۶ میلی‌متری – بهره‌مندی از لرزشگیر اپتیکال دوربین فوق عریض ۵۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 – لنز ۱۴ میلی‌متری ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 – لنز ۱۳ میلی‌متری – پشتیبانی از Super Steady در ضبط ویدیو – پوشش زاویه‌ی ۱۲۰ درجه‌ای دوربین تله‌فوتو ندارد ۶۴ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.0 – لنز ۲۹ میلی‌متری – بهره‌مندی از لرزشگیر اپتیکال – زوم ۱.۱ برابری اپتیکال و ۳ برابری هیبریدی سایر سنسورها ۲ مگاپیکسلی مونوکروم با گشودگی دیافراگم f/2.4 ندارد دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4 – فیلم‌برداری با وضوح ۱۰۸۰P و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ۱۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 – فیلم‌برداری با وضوح ۴K و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه و ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه کیفیت فیلم‌برداری ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه – ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه – ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه – ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه – ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه – ۷۲۰P با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه

مقایسه‌ی دوربین وان‌پلاس ۹ پرو با گلکسی S21 اولترا و آیفون ۱۲ پرو مکس

طول عمر باتری

در این بخش، وان‌پلاس ۹ به یک نقطه برتری به نسبت گلکسی S21 می‌رسد، خصوصا در بخش شارژر و سرعت شارژ. وان‌پلاس برای نماینده‌ی خود از یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده کرده در حالی که گلکسی S21 به همان باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی گلکسی S20 مجهز شده. البته به لطف پردازنده‌ی ۵ نانومتری و کاهش کیفیت نمایشگر، از لحاظ عملکرد شاهد بهبود به نسبت قبل هستیم.

در شرایط آزمایشگاهی، وان‌پلاس ۹ در مجموع توانست گلکسی S21 را شکست دهد و خب در شرایط واقعی، این تفاوت حدودا ۲ ساعت است. با این حال نمی‌توانیم عملکرد کهکشانی سامسونگ را ناامیدکننده بدانیم. هرچند عملکرد بهتر وان‌پلاس ۹ غیرقابل انکار است. شما عزیزان در ادامه می‌توانید عملکرد دو گوشی را در نگه‌داری شارژ در وب‌گردی (در رفرش‌ریت ۶۰/۱۲۰ هرتز)، استریم ویدیو از یوتیوب و انجام بازی (در رفرش‌ریت ۶۰ هرتز) مشاهده کنید. متاسفانه عملکرد وان‌پلاس ۹ در انجام بازی با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز مورد بررسی قرار نگرفته به همین خاطر در بخش بازی فقط اطلاعات مربوط به رفرش‌ریت ۶۰ هرتز را در اختیار داریم.

اما نقطه‌ی قوت دیگر وان‌‌پلاس ۹ شارژر قدرتمند و بسیار سریع آن است که درون جعبه هم وجود دارد و از سرعت ۶۵ وات بهره ‌می‌برد. این در حالی است که گلکسی S21 نه تنها شارژری با خود به همراه ندارد بلکه سرعت شارژری که برای آن می‌توانید خریداری کنید نهایتا به ۲۵ وات می‌رسد.

به ادعای وان‌پلاس، شارژر سریع ۶۵ واتی وان‌پلاس ۹ می‌تواند این گوشی را در مدت زمان تنها ۲۹ دقیقه از ۱ تا ۱۰۰ درصد به طور کامل شارژ کند. در مدت زمان ۱۵ دقیقه هم می‌توان شارژ گوشی را به اندازه‌ای رساند که بتواند در طول روز کاربران را همراهی کند. گلکسی S21 هم با توجه به آزمایشات وب‌سایت GSMArena، با شارژر ۲۵ واتی در مدت زمان ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه به صورت کامل شارژ شد. در مدت زمان ۳۰ دقیقه هم می‌توان گوشی را تا ۵۵ درصد شارژ کرد. به صورت کلی عملکرد گلکسی S21 در این بخش رضایت‌بخش و عملکرد وان‌پلاس ۹ عالی ارزیابی می‌شود.

شما عزیزان می‌توانید مشخصات باتری و شارژر دو گوشی را در جدول زیر مشاهده کنید.

نام گوشی وان‌پلاس ۹ گلکسی S21 5G ظرفیت باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت سرعت شارژر ۶۵ وات ۲۵ وات شارژر درون جعبه دارد ندارد مدت زمان شارژ حدودا ۳۰ دقیقه حدودا ۷۳ دقیقه

قیمت وان‌پلاس ۹ و گلکسی S21

سامسونگ تصمیم گرفت برخلاف سال گذشته، گلکسی‌های خود را با قیمت کمتری راهی بازار کند. اینطور شد که گلکسی S21 به عنوان مدل استاندارد این سری از پرچم‌داران شرکت کره‌ای با قیمت ۷۹۹ دلار در مدل پایه (۸/۱۲۸ گیگابایت) و ۸۴۹ دلار برای مدل ۸/۲۵۶ گیگابایتی در بازار به فروش می‌رسد. وان‌پلاس ۹ هم با قیمت ۷۲۹ دلار برای مدل ۸/۱۲۸ گیگابایتی و با قیمت ۸۲۹ دلار برای مدل ۱۲/۲۵۶ گیگابایتی در دسترس قرار می‌گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن تمام موارد، ارزش خرید نماینده‌ی وان‌پلاس بیشتر باشد چرا که با پرداخت ۸۲۹ دلار به محصولی دسترسی خواهید داشت که شارژر بسیار قدرتمند درون جعبه، ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم و پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز شده.

با این حال گلکسی S21 هم برتری‌های خاص خود را دارد که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به پشتیبانی نرم‌افزاری طولانی مدت سامسونگ، رابط کاربری غنی‌تر و دوربین‌های بهتر اشاره کرد. با این حال به نظر شما کدام محصول ارزش خرید بیشتری دارد؟ وان‌پلاس ۹ یا گلکسی S21؟

منبع:‌ PhoneArena

