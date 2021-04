اینطور که به نظر می‌رسد، سونی قصد دارد پرچم‌دار بعدی خود را که احتمالا اکسپریا ۱ مارک ۳ نام خواهد داشت، به دوربین پریسکوپی و نمایشگر ۴K با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز مجهز کند.

طبق جدیدترین خبرهای منتشر شده پیرامون سونی و برنامه‌های این شرکت برای آینده، ظاهرا شرکت ژاپنی در نظر دارد در تاریخ ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین)، رویدادی را برگزار کرده و طی آن از سه گوشی با نام اکسپریا ۱ مارک ۳، اکسپریا ۱۰ مارک ۳ و اکسپریا ۵ مارک ۳ رونمایی کند. البته این‌ها گوشی‌هایی هستند که انتظار داریم در این رویداد ببینیم نه اینکه حتما رونمایی می‌شوند چون فعلا خبرهای منتشر شده در حد یک شایعه هستند.

ظاهرا سونی هنوز قصد دست کشیدن از بازار موبایل را ندارد و هر سال از تعدادی محصول رونمایی می‌کند تا همچنان سر زبان‌ها باشد. این در حالی است که فروش گوشی‌های این شرکت اصلا آنطور که باید نیست و خب کمی هم عجیب است چرا که سونی شرکت بسیار خوبی در زمینه‌ی ساخت گوشی است و محصولات آن هم کیفیت بسیار خوبی دارند.

با این حال هرچه که هست، کاربران تمایل زیادی به خرید گوشی‌های سامورایی‌ها نشان نمی‌دهند اما شرکت بی‌توجه به این موضوع، در نظر دارد امسال هم از گوشی‌های خود طبق برنامه رونمایی کند. گفته می‌شود سونی در تاریخ ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) از پرچم‌دار جدید خود رونمایی می‌کند. این در حالی است که پیش‌تر شنیده بودیم رونمایی از این محصول در ماه ژوئن رخ می‌دهد.

در بهترین حالت، حدودا ۱۲ روز و در بدترین حالت ۲ ماه تا رونمایی از اکسپریا ۱ مارک ۳ زمان باقی مانده. بنابراین طبیعی است که شایعاتی هم پیرامون آن منتشر شود. از جمله موردی که امروز منتشر شد و به تجهیز این گوشی به دوربین پریسکوپی و نمایشگر ۴K با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز اشاره داشت.

هر آنچه از سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ می‌دانیم؛ قیمت، ویژگی‌ها، زمان عرضه و…

اطلاعات جدید از سوی کاربری با نام ZACKBUCKS در شبکه‌ی اجتماعی چینی ویبو منتشر شده و آنقدری کامل هست که توانستیم تقریبا به تمام مشخصات فنی مهم و حتی قیمت احتمالی اکسپریا ۱ مارک ۳ دسترسی داشته باشیم. اینطور که به نظر می‌رسد، اکسپریا ۱ مارک ۳ به پردازنده‌ی قدرتمند اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز خواهد شد که خب جای تعجبی هم ندارد چون این گوشی پرچم‌دار سونی به حساب می‌آید. در کنار این پردازنده هم ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی در نظر گرفته شده تا امور پردازشی گوشی با بالاترین سرعت ممکن صورت گیرد. همچنین گفته می‌شود شرکت ژاپنی در نظر دارد یک مدل با ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی نیز تولید کند که خب مشخص نیست آیا این اتفاق رخ می‌دهد یا خیر.

طبق اطلاعات منتشر شده، نمایشگر این گوشی ۶.۵ اینچی و از نوع OLED خواهد بود با نسبت تصویر ۲۱:۹ که معمولا در گوشی‌های سونی شاهد چنین نسبت تصویری هستیم. اما نکته‌ی مهم، تجهیز این گوشی به پنل ۴K با قابلیت پشتیبانی از رنگ ۱۰ بیتی و رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتزی است که باعث می‌شود این گوشی یکی از بهترین‌ها در بخش نمایشگر باشد. روشنایی حداکثری نمایشگر هم ۱۳۰۰ نیت ذکر شده که مطابق با میزان روشنایی حداکثر در نمایشگرهای OLED در گوشی‌هاست.

همچنین در رابطه با مشخصات دوربین سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ هم خبرهایی منتشر شده که نشان می‌دهد این محصول قرار است به دوربین پریسکوپی برای عکاسی از فواصل دور مجهز شود. اگر این اتفاق رخ دهد، اکسپریا ۱ مارک ۳ اولین گوشی سونی با چنین سنسوری خواهد بود. طبق اطلاعات منتشر شده توسط این افشاگر، ظاهرا دوربین اصلی بکار رفته در نماینده‌ی مورد انتظار سونی ۶۴ مگاپیکسلی خواهد بود و در کنار آن هم از یک دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی استفاده می‌شود. منبع تغذیه‌ی این مجموعه را یک باتری پرظرفیت ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تشکیل خواهد داد که می‌توان آن را با شارژر سریع ۶۵ واتی هم شارژ کرد. حال اینکه شارژر درون جعبه وجود دارد یا خیر مسئله‌ای است که برای دانستن آن باید کمی منتظر بمانیم.

نکته‌ی جالب اینجاست که در حال حاضر جدیدترین گوشی سونی یعنی اکسپریا ۵ مارک ۲ با سرعت ۲۱ وات شارژ می‌شود. خیلی عجیب است که ناگهان شرکت به چنین میزان از سرعت دست پیدا کرده. به نظر می‌رسد سونی فرمول تولید شارژر سریع را از شرکت‌های رقیب به‌خوبی یاد گرفته یا اصلا این ادعای افشاگر کاملا اشتباه است و شاهد شارژری با سرعت کمتر خواهیم بود.

به گفته‌ی ZACKBUCKS، قیمتی که سونی برای پرچم‌دار خود در نظر خواهد گرفت معادل ۸۹۹۹ یوان چین یعنی چیزی حدود ۱۳۶۹ دلار خواهد بود که به نسبت اکسپریا ۱ مارک ۲ حدودا ۱۰ درصد گران‌تر است. در شرایطی که شرکت‌های بزرگ دنیا نظیر سامسونگ و اپل به خاطر شیوع ویروس کرونا تلاش می‌کنند قیمت محصولات خود را برای جلب هرچه بیشتر رضایت کاربران کمی کاهش دهند، سونی که اصلا وضعیت خوبی ندارد معمولا قیمت بسیار بالایی برای گوشی‌های خود در نظر می‌گیرد که به نوبه‌ی خود سیاست جالبی است که البته تا به این لحظه پیشرفت خاصی هم برای شرکت ژاپنی به همراه نداشته.

یک مشکل اساسی که سونی دارد، عرضه‌ی بسیار دیرهنگام پرچم‌دارانش است. مثلا اکسپریا ۱ مارک ۲ در ماه فوریه رونمایی شد و حدودا ۳ ماه طول کشید تا رسما در دسترس کاربران قرار بگیرد. امیدواریم این اتفاق برای اکسپریا ۱ مارک ۳ رخ ندهد چون تمام شرکت‌ها تلاش کردند امسال گوشی‌های خود را زودتر از برنامه‌های قبلی به دست کاربران برسانند و اگر سونی بخواهد سهم کوچکی از این بازار داشته باشد، باید کمی وضعیت خود را بهتر کند.

در حال حاضر آنچه که از اکسپریا ۱ مارک ۳، با توجه به اطلاعات منتشر شده توسط ZACKBUCKS می‌دانیم شامل موارد زیر می‌شوند:

پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸

نمایشگر ۶.۵ اینچی ۴K با پنلی از جنس OLED، پشتیبانی از HDR و رنگ ۱۰ بیتی، روشنایی حداکثر ۱۳۰۰ نیت و رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتزی

عرضه در دو مدل با ترکیب رم و حافظه‌ی داخلی ۱۲/۲۵۶ گیگابایت و ۱۶/۵۱۲ گیگابایت (مخصوص بازار چین)

دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین پریسکوپی Cyber-shot

باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر سریع ۶۵ واتی

لازم به ذکر است به گفته‌ی ZACKBUCKS، رویدادی که انتظار داشتیم در ماه ژوئن رخ دهد قرار است در تاریخ ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) برگزار شده و طی آن از سه گوشی اکسپریا ۱ مارک ۳، اکسپریا ۵ مارک ۳ و اکسپریا ۱۰ مارک ۳ رونمایی شود. حال باید منتظر انتشار خبرهای بیشتری پیرامون این موضوع باشیم تا ببینیم آیا گفته‌های این افشاگر حقیقت دارند یا خیر.

سونی اکسپریا ۱۰ مارک ۳ با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G در گیک‌بنچ دیده شد

منبع: PhoneArena

The post سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ با دوربین پریسکوپی و نمایشگر ۴K عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala