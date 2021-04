هواوی مهم‌ترین شرکت در صنعت تکنولوژی چین محسوب می‌شود که طی ماه‌های گذشته به دلیل تحریم‌های همه‌جانبه از طرف آمریکا، با فشارهای فزاینده‌ای روبرو شده است. اما با حرکت این شرکت به سمت بازارهای جدید و سرمایه‌گذاری گسترده‌ی دولت چین برای استقلال تکنولوژیک از غرب، تاثیر این فشارها کمتر از گذشته می‌شود.

دولت آمریکا شرکت هواوی را به اتهام جاسوسی و ارتباط با دولت مورد هدف قرار دارد و مدعی شد که تجهیزات ۵G این شرکت یک خطر امنیتی محسوب می‌شوند. بسیاری از مقامات کشورهای غربی، صعود شرکت‌های چینی را با افزایش قدرت دولت چین مرتبط می‌دانند و می‌گویند که آن‌ها در راستای برنامه‌های این دولت برای اقتدارگرایی در حوزه‌ی تکنولوژی هستند.

جدیدترین گزارش مالی هواوی، تاثیر تحریم‌های آمریکا را به روشنی نشان می‌دهد. رشد درآمد این شرکت به ۳.۸ درصد رسیده و این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ با رشد ۱۹ درصدی روبرو شده بود. فروش گوشی‌های این شرکت در بازارهای جهانی، به‌خصوص اروپا، با افت قابل توجهی روبرو شده است.

این شرکت در سال ۲۰۱۹ دومین سازنده‌ی بزرگ گوشی‌های هوشمند بود ولی طبق گزارش‌های منتشر شده، در اواخر ۲۰۲۰ نتوانسته در بین ۵ شرکت برتر قرار بگیرد. به گفته‌ی یکی از مقام‌های سابق دولت آمریکا: «ایالات متحده در کاهش رشد هواوی کاملا موفق بوده اما در رابطه با نابود کردن آن به عنوان یک قدرت فناوری در سطح بین‌المللی شک و تردید زیادی وجود دارد.»

دولت آمریکا استفاده از تجهیزات ۵G هواوی را برای شبکه‌های مخابراتی این کشور ممنوع کرده و سایر کشورها از جمله بریتانیا، استرالیا و کانادا را ترغیب به اعمال محدودیت‌های مشابه کرده است. همچنین سال گذشته، آمریکا تحریم‌های مربوط به تولید و دسترسی به تراشه‌ها را علیه هواوی وضع کرد و با این کار، ساخت گوشی‌های مختلف برای این شرکت بسیار سخت‌تر شد.

چیپست‌ها پاشنه‌ی آشیل چین هستند زیرا این کشور هنوز از توانایی کافی برای تولید تراشه‌های پیشرفته بهره نمی‌برد. شرکت‌های چینی مانند SMIC که در این حوزه فعال هستند، فقط می‌توانند تراشه‌های پایین‌رده‌ی مبتنی بر فناوری‌های قدیمی را تولید کنند.

امروزه تنها شرکت‌هایی که از پس تولید چیپست‌های پیشرفته برمی‌آیند در تاویان، کره جنوبی و آمریکا قرار دارند. اگرچه چین برای این موضوع میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده، اما در زمینه‌ی تولید چیپست‌های پیشرفته چندین نسل با رقبا فاصله دارد.

اما حالا رهبران چین می‌خواهند توجه بیشتری به حوزه‌ی تکنولوژی به‌خصوص تراشه‌ها نشان بدهند. طبق برنامه‌ی بلند مدت این کشور به نام «ساخت چین ۲۰۲۵» که در سال ۲۰۱۴ اعلام شده، این شرکت تا سال ۲۰۴۹ باید به قدرت جهانی در زمینه‌ی تولید تراشه تبدیل شود. طبق آخرین طرح ۵ ساله‌ی کشور چین، بودجه‌ی مربوط به تحقیق و توسعه باید سالانه ۷ درصد افزایش پیدا کند و در این میان، استقلال در زمینه‌ی تولید چیپست‌ها و دیگر فناوری‌های نوظهور باید در مرکز توجه قرار بگیرد.

چند روز قبل دولت چین اعلام کرد که شرکت‌های خواستار واردات مواد موردنیاز برای تولید تراشه‌های پیشرفته، می‌توانند مالیات کمتری بپردازند. در ژوئیه ۲۰۲۰ هم معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای برای شرکت‌های فعال در حوزه‌ی تراشه‌ها تصویب شد.

کشور چین از سرمایه و استعدادهای فراوانی بهره می‌برد و شرکت‌هایی مانند هواوی، علی بابا و بایدو قادر به طراحی چیپست‌های پیشرفته هستند. اما مهم‌ترین ضعف چین در زمینه‌ی تولید این تراشه‌ها است که هنوز تخصص کافی و تجهیزات لازم را برای این کار در اختیار ندارد.

یکی از اندیشکده‌های آمریکا چند ماه قبل گزارشی منتشر کرد که در آن آمده صنعت تراشه در چین به دلیل تحریم‌های آمریکا، احتمالا سریع‌تر از گذشته پیشرفت خواهد کرد. همچنین یک گزارش دیگر از طرف یکی از شرکت‌های مشاور مشهور نشان می‌دهد که این فشار آمریکا بر چین، شرکت‌های چینی را تشویق می‌کند تا به سمت معماری‌های جدیدی برای تراشه‌ها حرکت کنند.

روی هم رفته غول‌پیکر بودن هواوی به آن کمک می‌کند که وارد حوزه‌های جدیدی شود. اگرچه در حال حاضر فروش تجهیزات مخابراتی و گوشی‌های هواوی با مشکلات زیادی روبرو شده‌اند، اما رشد فروش لپ‌تاپ‌ها، ساعت‌های هوشمند و دیگر گجت‌ها نشان می‌دهد که هواوی در زمینه‌ی اینترنت اشیاء حرف زیادی برای گفتن دارد.

یک سوال کلیدی برای سیاست‌گذاران در آمریکا و دیگر کشورها این است که چگونه می‌توانند به طور موثر با تهدید ناشی از تکنولوژی و نفوذ چین مقابله کنند و این کشور را در مورد مسائل کلیدی مانند حقوق بشر به چالش بکشند.

