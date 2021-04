اطلاعات فرستاده شده از اندروید به گوگل ۲۰ برابر iOS به اپل است

تحقیق صورت گرفته توسط پروفسور علوم کامپیوتر در کالج Trinity شهر دوبلین نشان می‌دهد که در مقایسه با آیفون، به طور معمول یک گوشی اندرویدی ۲۰ برابر اطلاعات بیشتری را درباره‌ی کاربر جمع‌آوری می‌کند.

با توجه به تحقیق صورت گرفته توسط محققی به نام Doug Leith، این شخص مدیریت بخش سیستم‌های کامپیوتری کالج Trinity را برعهده دارد، می‌توان گفت که هر دو دستگاه‌ دارای سیستم عامل iOS و اندروید به طور پیوسته اطلاعاتی را از کاربر جمع‌آوری می‌کنند و این اطلاعات را به اپل و گوگل ارسال می‌کنند.

این اطلاعات ارسال شده شامل اطلاعات مختلفی از قرار دادن سیم کارت در تلفن همراه تا تعامل قسمت‌های سخت‌افزاری با یکدیگر و اپ‌ها است. البته باید بگوییم که این جمع‌آوری اطلاعات به طور معمول در زمان‌هایی انجام می‌شود که کاربر وارد گوشی نشده و در قسمت مربوط به تنظیمات حریم خصوصی گزینه‌ی شرکت در جمع‌آوری اطلاعات را روشن نکرده است. همچنین به طور معمول این جمع‌آوری اطلاعات در زمان‌هایی که دستگاه بدون استفاده مانده باشد، انجام می‌شود.

اطلاعات بدست آمده توسط Leith نشان می‌دهند که اطلاعات جمع‌آوری شده توسط یک دستگاه iOS به طور معمول شامل اطلاعات مربوط به IMEI، شماره سریال دستگاه، شماره سریال سیم کارت، شماره‌ی تلفن همراه، آیدی دستگاه شامل UDID و آیدی مربوط به تبلیغات، مکان، اطلاعات مربوط به دورسنجی، کوکی‌ها، آدرس‌های IP محلی دستگاه و مک آدرس‌های استفاده شده در شبکه‌ی Wi-Fi اطراف است.

همچنین باید بگوییم که یک دستگاه اندرویدی هم اطلاعات مشابهی را جمع‌آوری می‌کند. البته اطلاعات جمع‌آوری شده توسط یک دستگاه اندرویدی علاوه‌بر موارد بالا شامل اطلاعات بیشتری مانند مک آدرس دستگاه در شبکه‌ی Wi-Fi اما بدون در نظر گرفت مکان دستگاه، آدرس‌های IP محلی و مک آدرس‌های استفاده شده در شبکه‌ی Wi-Fi موجود در نزدیکی دستگاه است.

نکته‌ی جالب توجه در این تحقیق صورت گرفته حجم اطلاعات جمع‌آوری شده است. Leith می‌گوید که تحقیق انجام شده‌ نشان می‌دهد که در زمان راه‌اندازی یک گوشی اندرویدی این گوشی در حدود ۱ مگابایت اطلاعات را به گوگل ارسال می‌کند، این در حالی است که یک گوشی iOS در زمان راه‌اندازی در حدود ۴۲ کیلوبایت اطلاعات را ارسال می‌کند.

۵ قابلیت جذاب و کاربردی اندروید که iOS به آن‌ها نیاز دارد

زمانی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید، یک گوشی اندرویدی هر ۱۲ ساعت ۱ مگابایت اطلاعات را به گوگل ارسال می‌‌کند. برای اطلاع باید بگوییم که این مقدار در یک گوشی با سیستم عامل iOS در حدود ۵۲ کیلوبایت است. شاید حجم اطلاعات ارسال شده از نظر شما ناچیز باشد، اما باید بگوییم که به طور تخمینی در کشور آمریکا، گوگل هر ۱۲ ساعت در حدود ۱٫۳ ترابایت اطلاعات را کاربرانش جمع‌آوری می‌کند. این در حالی است که در مدت مشابه، اپل تنها ۵٫۸ گیگابایت اطلاعات را از کاربران جمع‌آوری می‌کند.

Leith برای انجام این تحقیق بعد از ریست کردن تلفن‌ همراه به تنظیمات کارخانه و راه اندازی گوشی‌ شروع به اندازه‌گیری اطلاعات جمع‌آوری شده کرد. او در زمان انجام این کار این اطلاعات جمع‌آوری شده از گوشی را در زمان انجام کار‌هایی مانند گذاشتن و خارج کردن سیم کارت از گوشی، زمان‌های عدم استفاده از گوشی، در زمان مشاهده‌ی تنظیمات نمایشگر، زمان خاموش و روشن کردن موقعیت مکانی گوشی و در نهایت در زمانی که کاربر وارد اکانت خود در اپ استور موجود بر روی گوشی می‌شود، اندازه گرفت.

تست سرعت گلکسی S21 اولترا در برابر آیفون ۱۲ پرو مکس

این شخص در زمان انجام این کار از گوشی گوگل پیکسل ۲ با سیستم عامل اندروید ۱۰ برای اندازه‌گیری اطلاعات جمع‌آوری شده توسط سیستم عامل اندروید و از یک گوشی آیفون نامعلوم با سیستم عامل iOS 13.6.1 جیلبرک شده برای بررسی ارتباط شبکه‌ای و اندازه‌گیری اطلاعات جمع‌آوری شده استفاده کرد.

با وجود مطرح شدن این اداعا‌ها توسط Leith، گوگل می‌گوید روشی که این شخص از آن برای اندازه‌گیری اطلاعات جمع‌آوری شده، استفاده کرده است، نادرست است. گوگل همچنین می‌گوید که جمع‌آوری اطلاعات بخش از عملکرد اصلی هر گوشی متصل به اینترنت است.

سخنگوی گوگل با صبحت کردن درباره‌ی اتفاقاتی که در پس زمینه‌ی گوشی در حال اتفاق است، صحت تحقیق صورت گرفته توسط Leith را به چالش کشید. همچنین این سخنگو به این موضوع اشاره کرده که این تحقیق در اندازه‌گیری اطلاعاتی مانند UDP یا QUIC موفق عمل نکرده است.

ویژگی‌های حفظ حریم خصوصی iOS 14 به اندروید ۱۲ می‌آیند

سخنگوی گوگل درباره‌ی این تحقیق صورت گرفته گفت:

«ما ایراد‌هایی را در روش‌های استفاده شده در این تحقیق برای اندازه‌گیری اطلاعات جمع‌آوری شده کشف کرده‌ایم و با ادعای مطرح شدن در این مقاله مبنی بر اینکه یک دستگاه اندرویدی ۲۰ برابر اطلاعات بیشتری را در مقایسه با آیفون، از کاربران جمع‌آوری می‌کند، مخالف هستیم.»

«بررسی صورت گرفته توسط ما نشان می‌دهد که ادعاهای مطرح شده در این تحقیق از لحاظ بزرگی اطلاعات جمع‌آوری شده درست نیستند. ما قبل از چاپ شدن نتایج این تحقیق هم نگرانی‌هایی را درباره‌ی روش استفاده در این تحقیق با محقق آن به اشتراک گذاشتیم.»

«این تحقیق تا حد زیادی به نحوه‌ی کار کردن گوشی‌های هوشمند اشاره می‌کند. خودرو‌های مدرن هم اطلاعاتی مختلفی را درباره‌ی اجزای خودرو، وضعیت کارکردن آن‌ها از لحاظ ایمنی و برنامه‌ی زمانی برای سرویس به شرکت‌های سازنده‌ی خودرو ارسال می‌کنند. گوشی‌های هوشمند هم کارکردی مشابه این خودرو‌ها دارند.»

«این اطلاعات جمع‌آوری شده جزئیاتی را درباره‌ی موضوع‌های مختلفی با سازنده‌‌ی گوشی به اشتراک می‌گذارند تا سازنده‌ها از این موضوع اطمینان پیدا کنند که سیستم عامل iOS یا اندروید استفاده شده در یک گوشی به‌روز هستند، خدمات ارائه شده همان‌گونه که باید کار می‌کنند و گوشی کاربر به‌درستی و با امنیت در حال کار است.»

Leith در تحقیق خود درباره‌ی این موضوع هشدار می‌دهد که شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات خطرناک هستند و مهم نیست که این اطلاعات جمع‌آوری شده به سازنده‌ی گوشی منتقل می‌شوند. او در نهایت می‌گوید: «در حال حاضر گزینه‌های واقعی کمی برای جلوگیری از به اشتراک‌گذاری این اطلاعات وجود دارند.»

اندروید یا iOS؛ بیل گیتس کدام را ترجیح می‌دهد؟

منبع: Appleinsider

The post اطلاعات فرستاده شده از اندروید به گوگل ۲۰ برابر iOS به اپل است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala