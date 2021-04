با پیوستن دو شهروند دیگر به برنامه‌ی نخستین پرواز فضایی تمام شهروندی تاریخ، اکنون اسپیس‌ایکس برنامه‌هایی را برای آموزش آنان پی می‌گیرد تا ضمن پرتاب در اواخر سال ۲۰۲۱ عصر تازه‌ای در صنعت گردشگری فضایی آغاز شود.

یک استاد علوم زمین و یک تحلیل‌گر داده‌های هوافضا دو شهروندی هستند که در تیم چهار نفره‌ی نخستین پرواز فضایی تمام شهروندی، حضور خواهند داشت. مأموریتی که «جرارد آیزاک‌من» (Jared Isaacman) کارآفرین میلیاردر در حقیقت آن را به عنوان یک فعالیت خیرخواهانه انجام خواهد داد.

او بنیانگذار و مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی «شیفت۴ پیمنت» (Shift4 Payments) است و مبلغ بالایی را در اختیار ایلان ماسک مدیرعامل اسپیس‌ایکس قرار می‌دهد تا خودش و سه نفر دیگر را با کپسول سرنشین‌دار دارگون به مدار زمین ببرد. یپش‌بینی می‌شود که این پرواز زودتر از ۱۳ سپتامبر (۲۲ مرداد) انجام نشود و از زمان پرتاب تا بازگشت سه تا ۴ روز طول بکشد.

آیزاک‌من ۳۸ ساله به خبرنگاران گفت: «وقتی این مأموریت کامل شد، مردم آن را بررسی خواهند کرد و درباره‌ی آن به عنوان نخستین باری که مردم عادی می‌توانند به فضا بروند، صحبت می‌کنند.»

این مأموریت با نام «الهام‌بخش۴» (Inspiration4) در درجه‌ی نخست برای افزایش آگاهی و حمایت از یکی از جاهای مورد علاقه‌ی آیزاک‌من، بعنی «بیمارستان تحقیقات کودکان سنت جود» (St. Jude Children’s Research Hospital) است که یک مرکز پیشرو در درمان سرطان محسوب می‌شود. او پیش از این هم ۱۰۰ میلیون دلار به این مؤسسه داده است.

آیزاک‌من به عنوان فرمانده این مأموریت فعالیت خواهد داشت و در ماه فوریه (اسفند) «هیلی آرکنو» (Haley Arceneaux) 29 ساله، دستیار پزشکی بیمارستان سنت جود را که خود یک نجات‌یافته از سرطان استخوان است، به عنوان نخستین همراه خود انتخاب کرد.

در نهایت روز سه‌شنبه دو سرنشین دیگر هم اعلام شدند. «کریس سمبروسکی» (Chris Sembroski) 41 ساله که کارمند صنعت هوافضا در سیاتل است و پیشکسوت نیروی هوایی آمریکا محسوب می‌شود از طریق قرعه‌کشی انتخاب شده است. این فرآیند انتخاب از بین ۷۲ هزار متقاضی انجام شده و ۱۱۳ میلیون دلار کمک مالی برای بیمارستان «سنت جود» جمع‌آوری کرده است.

«سیان پراکتر» (Sian Proctor) کارآفرین و استاد ۵۱ ساله‌ی علوم زمین در کالج انجمن کوه جنوبی (South Mountain Community) در فینیکس (Phoenix) هم که زمانی نامزد فضانوردی ناسا بود به طور جداگانه از طریق یک مسابقه‌ی کسب‌وکار آنلاین که توسط شیفت۴ پیمنت برگزار شد، به عنوان دیگر سرنشین این پرواز انتخاب شد.

هر چهار نفر تحت آموزش‌های گسترده‌ای قرار می‌گیرند که از روی برنامه‌ی آموزشی فضانوردان ناسا برای آماده‌سازی مأموریت‌های اسپیس‌ایکس، الهام گرفته است.

مأموریت Inspiration4 ممکن است دوره‌ی تازه‌ای را در پرتاب‌های فضایی رقم بزند اما این تنها پرتاب موشک سرنشین‌دار غیرنظامی و شهروندی نیست. میلیاردر انگلیسی «ریچارد برانسون» (Richard Branson) مدیرعامل ویرجین گلکتیک (Virgin Galactic) هم در حال ساخت یک هواپیمای فضایی برای انجام سفرهای تجاری به مدار زمین است.

علاوه بر این اسپیس‌ایکس قصد دارد یک پرتاب جداگانه را احتمالا سال آینده با همراهی یک فضانورد بازنشسته‌ی ناسا، یک خلبان جنگنده سابق و دو نفر دیگر با همکاری شرکت خصوصی پرواز فضایی «آکیسم اسپیس» (Axiom Space) انجام دهد. همچنین میلیاردر ژاپنی «یوساکو مازاوا» (Yusaku Maezawa) در سال ۲۰۲۳ با کمک این شرکت به مدار ماه سفر کند.

هزینه‌های دریافت شده برای این پروازها به اسپیس‌ایکس کمک می‌کند تا توسعه‌ی موشک جدید و سنگین استارشیپ (Starship) خود را برای سفر به ماه و مریخ تأمین کند. این موشک هم‌اکنون در مراحل آزمایشی قرار دارد و تازه‌ترین نمونه‌ی آن با نام SN11 در روزهای گذشته هنگام آزمایش منفجر شد.

به گفته‌ی مدیران مأموریت Inspiration4، این برنامه چیزی بیش از یک سواری فضایی برای ثروتمندان است و خدمه‌ی پرواز در طول سفر کوتاه خود تعدادی آزمایش علمی را که هنوز مشخص نشده است هم انجام خواهند داد.

عکس کاور: چهار سرنشین پرواز فضایی Inspiration4 اسپیس‌ایکس

Credit: SpaceX

منبع: Reuters

