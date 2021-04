هدست واقعیت ترکیبی اپل ممکن است اواسط سال ۲۰۲۱ رونمایی شود

گزارش جدیدی منتشر شده است که نشان می‌دهد اپل قصد دارد از هدست واقعیت ترکیبی خود در چند ماه آینده رونمایی کند. این گزارش همچنین عنوان می‌کند که اپل برای رونمایی از این هدست ترجیح می‌دهد تا یک مراسم اختصاصی و با حضور افراد مختلف برگزار کند.

گویا این غول دنیای فناوری قصد دارد تا از یک هدست واقعیت ترکیبی در چند ماه آینده رونمایی کند. البته باید بگوییم که رونمایی از هدست واقعیت ترکیبی توسط اپل باعث خواهد شد تا این شرکت وارد بازار جدیدی از محصولات شود که از سال ۲۰۱۵ تاکنون شاهد رخ دادن آن نبوده‌ایم. طبق گزارش منتشر شده توسط نشریه‌ی بلومبرگ در روز چهارشنبه، اپل دوست ندارد برای رونمایی از این هدست یک رویداد مجازی برگزار کند.

نشریه‌ی بلومبرگ در گزارش خود می‌گوید: «اگر این امکان وجود داشته باشد اپل نمی‌خواهد رونمایی از این محصول را در یک رویداد مجازی انجام دهد. اپل می‌خواهد در زمان رونمایی از این هدست واقعیت ترکیبی، این کار را در برابر چشمان کارمندان، مطبوعات، شرکت‌های همکار و توسعه‌دهندگانش انجام دهد.»

باید گفت که این گزارش جدید جزئیات دیگری را درباره‌ی مراسم غیرمجازی رونمایی از این هدست واقعیت ترکیبی منتشر نکرده است. همچنین نمی‌دانیم که اپل می‌تواند در زمان بحران جهانی موجود ناشی از همه‌گیری بیماری کووید ۱۹، این کار را انجام دهد یا نه. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که به نظر می‌رسد اپل در مقایسه با دیگر شرکت‌های دنیای تکنولوژی، قصد دارد تا کارمندان خود را سریع‌تر به دفتر‌هایشان بازگرداند.

به ماه ژانویه (دی) باز می‌گردیم، در این ماه نشریه‌ی بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد که هدست واقعیت مجازی یا واقعیت ترکیبی اپل دستگاه گران‌قیمت و با جامعه‌ی هدف خاصی خواهد بود. در واقع جامعه‌ی هدف هدست واقعیت ترکیبی اپل توسعه‌دهندگان هستند. اپل همچنین قصد دارد تا این محصول را در حجم کمی به فروش برساند. گویا اپل می‌خواهد تا در هر اپل استور تنها یک هدست در روز به فروش برسد.

با وجود اینکه گزارش قبلی نشان می‌داد که اپل از اولین هدست خود در سال ۲۰۲۲ رونمایی خواهد کرد، اما گزارش جدید منتشر شده در روز چهارشنبه توسط نشریه‌ی بلومبرگ عنوان می‌کند که ممکن است اپل در ماه‌های آینده از این هدست رونمایی کند.

با وجود انجام این کار توسط اپل، اما گویا این مراسم رونمایی در واقع یک مراسم پیش رونمایی از این هدست خواهد بود تا توسعه‌دهندگان اپل زمانی را برای بررسی و آزمایش این دستگاه جدید داشته باشند. همانند کاری که اپل در زمان جایگزینی پردازنده‌های اینتل با تراشه‌های اپل سیلیکون انجام داد.

با توجه به این موضوع که در این گزارش جدید به رونمایی از این هدست در چند ماه آینده اشاره شده است، زمان رونمایی از این هدست ممکن است که با رویداد برگزار شده توسط اپل در فصل بهار یا WWDC 2021 هم ‌زمان باشد.

با توجه به زمان پیش‌بینی شده و توجه به این موضوع که اپل قصد دارد تا این هدست را در ابتدا برای آشنا شدن توسعه‌دهندگان با آن رونمایی کند، احتمال رونمایی از این هدست در کنفرانس توسعه‌دهندگان WWDC 2021 مطرح است.

آیا اپل می‌تواند عینک هوشمندش را به عنوان جایگزین آیفون معرفی کند؟

دیگر تحلیلگران محصولات اپل، مانند مینگ چی کو پیش‌تر ادعا کرده‌اند که اپل قصد دارد هدست واقعیت مجازی یا واقعیت ترکیبی خود را در سال ۲۰۲۲ عرضه کند. شایعه‌های منتشر شده درباره‌ی این محصول نشان می‌دهند که این هدست دارای نمایشگر‌هایی با رزولوشن ۸K، سیستم پیشرفته‌ی ردیابی چشم و ویژگی‌های دیگر مانند طراحی ظاهری شبیه به نقاب است.

گویا تمرکز اصلی اپل در زمان توسعه این هدست بر روی تولید هدستی بوده است تا با استفاده از آن بتوان کاربران را در محیط مجازی غرق کرد. با این وجود، شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که این هدست واقعیت مجازی می‌تواند برخی قابلیت‌های واقعیت ترکیبی را هم ارائه دهد. با توجه به این موضوع و هدف در نظر گرفته شده، می‌توانیم بگوییم که این هدست قرار است تا با هدست‌هایی مانند Oculus Rift رقابت کند که بیشتر به منظور بازی کردن ساخته شده‌اند.

اگر درباره‌ی قیمت هدست واقعیت ترکیبی اپل کنجکاو هستید، باید بگوییم که اختلاف نظر‌هایی درباره‌ی قیمت این هدست وجود دارد. مشهورترین تحلیلگر محصولات اپل، مینگ چی کو، عقیده دارد که قیمت این هدست از یک آیفون بیشتر است. گزارش‌های دیگری هم در ماه فوریه (بهمن) منتشر شده‌اند که احتمال می‌دهند هدست واقعیت ترکیبی اپل قیمتی در حدود ۳۰۰۰ دلار داشته باشد.

هدست واقعیت ترکیبی اپل از آیفون سبک‌تر خواهد بود

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل بعد از رونمایی از هدست واقعیت مجازی یا واقعیت ترکیبی خود، می‌خواهد تا از یک دستگاه کاربردی‌تر با تمرکز بر روی ویژگی‌های واقعیت افزوده به نام «اپل گلس» (Apple Glass) تا سال ۲۰۲۵ رونمایی کند.

همچنین مینگ چی کو مدعی شده است که تا سال ۲۰۳۰ اپل از لنز‌های تماسی چشمی با قابلیت‌های واقعیت افزوده رونمایی خواهد کرد. همان‌گونه که گفتیم در این گزارش منتشر شده در روز چهارشنبه به این موضوع اشاره شده که اپل امیدوار است تا کنفرانس جهانی توسعه‌دهندگان WWDC را در آینده با حضور کاربران برگزار کند.

همان‌گونه که در خبر‌ها خوانده‌اید اپل قصد دارد از ۱۷ تا ۲۱ خرداد کنفرانس توسعه‌دهندگان WWDC 2021 را به صورت مجازی برگزار کند. با توجه به این موضوع، می‌توان گفت که اپل امیدوار است که این کنفرانس آخرین کنفرانس برگزار شده مجازی توسط این شرکت باشد.

به دلیل همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ و بحران جهانی پیش آمده ناشی از این موضوع، اپل بعد از برگزاری رویدادی در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹ (شهریور ۱۳۹۸) با حضور کاربران، تمامی رویداد‌های بعدی خود را به صورت مجازی برگزار کرد.

هدست واقعیت افزوده‌ی اپل ۱۵ دوربین خواهد داشت

منبع: Appleinsider

The post هدست واقعیت ترکیبی اپل ممکن است اواسط سال ۲۰۲۱ رونمایی شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala