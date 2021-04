اسپیس‌ایکس از طراحی پنجره‌ی گنبدی شکل جدیدی خبر داده که قرار است بر روی فضاپیمای سرنشین‌دار دراگون نصب شود و در مأموریت‌های گردشگری فضایی برای مسافران دیدی ۳۶۰ درجه به فضای بیکران فراهم کند.

کپسور دراگون که پیش از این توانایی خود را به عنوان یک فضاپیمای مطمئن برای همکاری با ناسا و فرستادن فضانوردان به ایستگاه فضایی بین‌المللی ثابت کرده است، به عنوان بخشی از برنامه‌ی پروازهای سرنشین‌دار تجاری ناسا فعالیت خود را ادامه می‌دهد. فضاپیمای دیگر «استارلاینر» (Starliner) بویینگ است که هنوز آزمایش کامل پرواز به ISS را انجام نداده است.

کرو دراگون در حقیقت همان چیزی است که ناسا به آن امیدوار بود اما این باعث نمی‌شود که اسپیس‌ایکس به همین‌جا بسنده کند و آن را برای اهداف دیگری مانند پروازهای تجاری و غیرعملیاتی به‌کار نگیرد. اکنون هم‌زمان با اعلام کامل نام خدمه‌ی نخستین پرواز فشایی تمام شهروندی که طبق برنامه‌ریزی اواخر سال ۲۰۲۱ انجام شود، اسپیس‌ایکس از تغییراتی در کپسول سرنشین‌دار دارگون خبر داده که توجه علاقمندان به این سفرها را بیشتر جلب می‌کند.

اسپیس‌ایکس در توییتی این تغییر را اعلام و خاطرنشان کرد که پنجره‌ای بزرگ و گنبدی شکل، در بخشی از محفظه‌ی سرنشین‌دار فضاپیما که پیش از این برای اتصال به ایستگاه فضایی بین‌المللی استفاده می‌شد، نصب خواهد شد. با توجه به اینکه پرواز تجاری گردشگری «الهام‌بخش ۴» (Inspiration4) به ایستگاه فضایی بین‌المللی متصل نخواهد شد، بنابراین اسپیس‌ایکس تصمیم گرفته است تا برای این سفر فضاپیما را جذاب‌تر کند و مسافران سفری شگفت‌انگیزتر را در فضا تجربه کنند.

این پنجره‌ی گنبد-مانند به اندازه‌ی کافی بزرگ به‌نظر می‌رسد که یک یا دو نفر هم‌زمان بتوانند از آن به فضای بی‌کران نگاه کنند و لذت ببرند. بدین ترتیب احتمالا برخی مسافران فضایی از اواخر سال ۲۰۲۱ این شانس را خواهند داشت که به نوبت از شگفتی‌های یک منظره‌ی سراسری ۳۶۰ درجه بر فراز زمین لذت ببرند.

اسپیس‌ایکس برای مأموریت گردشگری فضایی امسال در حال ساخت یک فضاپیمای کاملا تازه نیست و از فضاپیمای سرنشین‌داری که هنوز در ایستگاه فضایی بین‌المللی قرار دارد، مجددا استفاده خواهد کرد. پس از بازگشت این فضاپیما از ایستگاه (ISS) اسپیس‌ایکس آن را بررسی و آماده می‌کند و در همین حال اتصال پنجره‌ی گنبدی شکل جدید به آن را هم انجام می‌دهد.

این مأموریت در حال حاضر برای پرتاب در اواسط سپتامبر ۲۰۲۱ (مرداد ۱۴۰۰) برنامه‌ریزی شده است اما همان‌طور که در پرتاب‌های دیگر هم دیده شده، امکان تأخیر در این برنامه وجود دارد. طی این پرتاب در مجموع ۴ گردشگر به فضا می‌روند. قرار است از درآمد حاصل از این پرتاب برای کمک به «بیمارستان تحقیقات کودکان سنت جود» (St. Jude Children’s Research Hospital) استفاده شود.

به عنوان اولین مأموریت تمام غیرنظامی و شهروندی در فضا، این یک نقطه عطف بزرگ برای پروازهای فضایی سرنشین‌دار خواهد بود و با توجه به این پنجره‌ی جدید پانوراما مسافران یک موقعیت خاص را تجربه خواهند کرد.

عکس کاور: طرحی گرافیکی از کپسول سرنشین‌دار دراگون اسپیس‌ایکس با پنجره‌ی گنبدی

