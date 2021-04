ساعاتی قبل مچ‌بند هوشمند هواوی بند ۶ در مالزی رسما معرفی شد و به‌زودی راهی بازار این کشور می‌شود. این مچ‌بند با قیمت ۵۳ دلار به دست کاربران ساکن مالزی می‌رسد.

باید خاطرنشان کنیم نسل قبلی این گجت هواوی بند ۴ نام دارد و به دلایل نامعلومی هواوی تصمیم گرفته برای نسل بعدی آن از عدد ۶ استفاده کند. هواوی بند ۶ از نمایشگر ۱.۴۷ اینچی امولد با رزولوشن ۱۹۶ در ۳۶۸ پیکسل بهره می‌برد. در ضمن باید به تراکم ۲۸۲ پیکسل در اینچ اشاره کنیم.

روی هم رفته این نمایشگر ۱.۵ برابر اندازه‌ی نمایشگر نسل قبلی است. از دیگر ویژگی‌های مربوط به طراحی می‌توانیم به وجود دکمه‌ی فیزیکی در لبه‌ی کناری اشاره کنیم که در این زمینه مشابه واچ فیت محسوب می‌شود. اندازه‌ی آن ۴۳ در ۲۵.۴ در ۱۰.۹۹ میلی‌متر است و وزن آن بدون بند فقط ۱۸ گرم است.

این مچ‌بند از ویژگی‌هایی مانند پایش ۲۴ ساعته‌ی ضربان قلب، بررسی وضعیت خواب، نظارت بر سطح استرس و پایش میزان اکسیژن خون بهره می‌برد. در ضمن نباید پشتیبانی از ۹۶ فعالیت ورزشی، ارائه‌ی نوتفیکیشن‌های مربوط به تماس، امکان کنترل پخش موسیقی، ریموت برای ثبت عکس با گوشی و دیگر موارد را نباید از قلم بیندازیم.

هواوی برای این مچ‌بند از شتاب‌سنج ۶ محوره و سنسور ژیروسکوپ استفاده کرده و تا عمق ۵۰ متری آب به خوبی کار می‌کند. عمر باتری آن ۲ هفته است و فقط با شارژ ۵ دقیقه‌ای تا ۲ روز دوام می‌آورد. باید ببینیم این مچ‌بند در چه زمانی و با چه قیمتی راهی بازارهای دیگر کشورها می‌شود.

