تمام گوشی‌های گوگل پیکسل از چیپست‌های ساخت کوالکام بهره می‌برند. روی هم رفته شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های اندرویدی به تراشه‌های کوالکام علاقه‌ی زیادی دارند زیرا این تراشه‌ها از توان زیادی بهره می‌برند. اما طبق یک گزارش جدید، به نظر می‌رسد گوگل پیکسل ۶ همراه با چیپست اختصاصی به دست کاربران می‌رسد.

بر اساس اسناد داخلی گوگل که به دست سایت ۹To5Google رسیده، این تراشه با اسم مستعار Whitechapel درون گوگل پیکسل ۶ تعبیه شده است. اگر این خبر واقعیت داشته باشد، نه‌تنها برای گوگل بلکه برای کل صنعت گوشی‌های هوشمند یک خبر بسیار مهم خواهد بود. همچنین این اسناد از تعبیه‌ی چیپست موردنظر در نسل جدید کروم‌بوک‌ها خبر می‌دهند. باید خاطرنشان کنیم گوگل از اظهارنظر در مورد این خبر خودداری کرده است.

همچنین به نظر می‌رسد این تراشه ارتباط گسترده‌ای با سامسونگ دارد. به احتمال زیاد، این چیپست مبتنی بر یکی از چیپست‌های اگزینوس است و احتمالا سامسونگ آن را برای گوگل تولید کرده است.

همانطور که گفتیم، این شایعه اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر نسل جدید گوشی‌های گوگل همراه با تراشه‌های اختصاصی راهی بازار شوند، این رویکرد به معنای افزایش قابل توجه کنترل گوگل بر گوشی‌های خود خواهد بود. به عنوان مثال، گوگل می‌تواند این تراشه را طوری طراحی کند که سازگاری بیشتری با رابط کاربری گوشی‌های خود و حتی خود اندروید داشته باشد.

از طرف دیگر، این اقدام می‌تواند زمان پشتیبانی نرم‌افزاری از گوشی‌های گوگل را افزایش دهد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که بیشتر گوشی‌های اندرویدی فقط ۲ یا ۳ سال اندرویدهای جدید را دریافت می‌کنند، به تراشه‌های آن برمی‌گردد. اما اگر گوگل بتواند برای گوشی‌های خود از چیپست‌های اختصاصی بهره ببرد، این محدودیت تا حد زیادی برطرف می‌شود.

همانطور که می‌دانید، آیفون‌ها هم از تراشه‌های طراحی شده توسط اپل بهره می‌برند و به همین خاطر حتی آیفون‌هایی که ۵ سال قبل راهی بازار شده‌اند، از جدیدترین نسخه‌ی iOS بهره می‌برند. اگرچه گوگل پیش از این چیپ‌هایی را برای پردازش تصویر طراحی کرده، اما این شرکت تجربه‌ای در زمینه‌ی طراحی چیپست‌های موبایل تمام‌عیار ندارد.

در نهایت امیدواریم گوگل به طور گسترده وارد حوزه‌ی طراحی چیپست شود زیرا این کار می‌تواند جذابیت گجت‌های این شرکت را افزایش دهد. اگر این خبر صحت داشته باشد، طی ماه‌های آینده گزارش‌های بیشتری در مورد آن منتشر خواهد شد.

منبع: Android Authority

