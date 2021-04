مشخصات باتری گوشی تاشو گلکسی Z Flip 3 فاش شد

با توجه به خبرها و شایعاتی که از مدت‌ها قبل تاکنون پیرامون گوشی‌های تاشوی سامسونگ منتشر شده، به نظر می‌رسد شرکت کره‌ای قصد دارد اواخر امسال از دو مدل جدید از آن‌ها که تحت عنوان گلکسی Z Flip 3 (یا Z Flip 2) و Z Fold 3 شناخته می‌شوند رونمایی کند. اما خبری که روز گذشته منتشر شد، در رابطه با Z Flip 3 است که طی آن از مشخصات باتری این محصول مطلع شدیم.

سامسونگ در سال ۲۰۲۱ گوشی‌های متعددی را راهی بازار کرد اما خب همه‌ی آن‌ها یک گوشی میان‌رده یا پرچم‌دار با ظاهری معمولی و بدون نوآوری خاصی بودند. گوشی‌های تاشوی شرکت اما که از سال ۲۰۱۹ تاکنون شاهد رونمایی از مدل‌های مختلفی از آن‌ها هستیم طبیعتا برای کاربران جذابیت بیشتری دارند چرا که ظاهری جذاب و طراحی بسیار نوآورانه‌ای دارند.

از همین رو شاید انتظارات برای رونمایی از گلکسی Z Fold 3 و Z Flip 3 بسیار بیشتر از آن چیزی باشد که برای سری گلکسی S21 شاهد بودیم. همانطور که می‌دانید، سامسونگ دو مدل از گوشی‌های تاشوی خود را رونمایی کرده که هر دو مدل از مشخصات سخت‌افزاری قدرتمندی برخوردارند منتها از لحاظ ظاهری، Z Fold به شکل افقی و Z Flip نیز به شکل عمودی جمع می‌شوند. در نتیجه مدل اول نمایشگر بیرونی و درونی بزرگ‌تری به نسبت مدل دوم خواهد داشت که نمونه‌ی آن را هم در گوشی‌های فعلی شرکت شاهد هستیم.

تا به این لحظه خبرهای زیادی پیرامون مدل‌های جدید منتشر نشده و خب شاید این موضوع کمی کاربران را از هیجان بیندازد اما خب تازه سه ماه اول سال را پشت سر گذاشتیم و تا اواخر امسال زمان زیادی باقی مانده. هرچند این خبری هم که به‌تازگی منتشر شده شاید آنقدرها هم برایمان جذاب نباشد.

گلکسی Z Fold 3 احتمالا از قلم S Pen پشتیبانی می‌کند

با توجه به گواهی‌های مختلفی که برای گلکسی Z Flip 3 منتشر شده، به نظر می‌رسد این گوشی خیلی بیشتر از آنچه که تصور می‌کردیم به مدل کنونی شباهت دارد. متاسفانه تمام این خبرها گوشی مورد نظر را با شماره مدل آن لیست کرده‌اند به همین خاطر سخت است بدانیم شرکت کره‌ای دقیقا این محصول را با چه نامی راهی بازار می‌کند. اما خب با در نظر گرفتن شباهتی که بین شماره مدل Z Flip 3 با مدل کنونی وجود دارد (SM-F711 و SM-F712 در مقایسه با SM-F700 و SM-F707)، می‌توان با اطمینان گفت این همان گوشی تاشویی است که انتظار داریم.

اما یکی از نقاط ضعف‌های مهم گلکسی Z Flip، طول عمر پایین باتری آن بود. شاید بزرگ‌ترین نقطه ضعف گوشی به حساب نمی‌آمد اما قطعا بخشی از مواردی بود که دوست داشتیم در مدل جدید شاهد بهبود آن باشیم. همین موضوع را در مدل ۵G نیز شاهد بودیم در حالی که پردازنده‌ی بکار رفته در آن از اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس مدل ۴G به اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس تغییر کرد و قطعا نیاز به یک باتری بزرگ‌تر حس می‌شد.

جدیدترین پروژه‌ی مخفی سامسونگ گوشی تاشویی با دو لولا است

این دو گوشی از یک باتری ۳۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده می‌کردند و طبق خبری که امروز منتشر شده، گلکسی Z Flip 3 (یا ۲) هم از همین باتری بهره خواهد برد. از آن جایی که هنوز شرکت‌ها نتوانسته‌اند به فناوری ساخت باتری‌های انعطاف‌پذیر دست پیدا کنند، نسل بعدی گوشی تاشوی سامسونگ متاسفانه پیشرفت خاصی در این بخش به نسبت قبل نخواهد داشت. احتمالا در این گوشی هم شاهد باتری دو سلولی خواهیم بود که ظرفیت آن‌ها در مجموع به ۳۳۰۰ میلی‌آمپر ساعت می‌رسد.

بدیهی است این میزان از ظرفیت در مقایسه با گوشی‌های سری گلکسی S21 که از باتری‌هایی با ظرفیت ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت بهره می‌برند بسیار کمتر است اما قبل از اینکه سامسونگ را به این خاطر سرزنش کنیم باید در نظر داشته باشیم که گوشی‌های تاشو محدودیت خاص خود را دارند. سامسونگ می‌تواند با افزایش ضخامت گلکسی Z Flip 3 ظرفیت باتری آن را اندکی افزایش دهد اما این کار اصلا جالب نیست و باعث می‌شود گوشی اصلا خوش‌دست نباشد و وزن آن هم افزایش پیدا کند.

اما سوال مهمی که پیش می‌آید، نام این محصول است. خبرگزاری‌های مختلف از نسل جدید گلکسی Z Flip به عنوان Z Flip 3 یاد کردند چون معتقد بودند سامسونگ می‌خواهد نام آن را با سری Z Fold مطابقت دهد. از طرفی برخی دیگر معتقد بودند چون دو مدل کنونی صرفا ۵G و ۴G هستند به همین خاطر این گوشی جدید Z Flip 2 نام خواهد داشت.

برخی‌ها حتی از وجود مدلی تحت عنوان گلکسی Z Flip لایت می‌گویند مبنی براینکه این گوشی، مدل ارزان‌قیمت‌تری از سری محصولات تاشوی سامسونگ خواهد بود تا بدین ترتیب کاربران با بودجه‌ی محدود هم بتوانند تجربه‌ی استفاده از گوشی‌های تاشو را داشته باشند. از آن جایی هم که تاکنون دو شماره مدل برای گلکسی Z Flip بعدی ذکر شده، می‌توان انتظار داشت این باتری ۳۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی برای مدل ضعیف‌تر مورد استفاده قرار خواهد گرفت و مدل دیگر باتری پرظرفیت‌تری خواهد داشت.

با این حال تا رونمایی از این گوشی‌ها مدت زمان بسیار زیادی باقی مانده و بدیهی است فعلا تمام آنچه که در رابطه با آن‌ها منتشر می‌شود را نتوانیم به طور حتم باور کنیم چون ممکن است در این مدت اتفاقات بسیار زیادی رخ دهد. طی ماه‌های آینده قطعا خبرهای بیشتری از افشاگران موثق در رابطه با گوشی‌های تاشوی سامسونگ منتشر خواهد شد که دید بهتری از آنچه که باید از این محصولات جذاب انتظار داشته باشیم به ما می‌دهند.

اطلاعات جدیدی از گوشی گلکسی Z Flip 2 و Z Fold 3 منتشر شد

