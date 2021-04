خودروسازان کم‌کم تمرکز روی خودروهای الکتریکی (EV) را بیشتر می‌کنند و هر روز شاهد طراحی شیک‌تری برای این خودروها هستیم. یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها جنسیس X است که اخیرا طرح مفهومی آن معرفی شده است.

این پنجمین کانسپت جنسیس (Genesis) است و انتظار می‌رود که در مدل‌های آینده‌ی این برند به خط تولید برسد. طرحی که نسبت به طرح‌های قبلی تغییر کرده و در مقابل یک کراس‌اوور دارای ارتفاع، یک کوپه با ارتفاع کم را به نمایش می‌گذارد.

جزئیات در این طرح مفهومی زیاد نیست و حتی این خودروساز هنوز برد، تعداد موتور و اندازه‌ی باتری را اعلام نکرده است. با نگاهی به جدیدترین مدل‌های کیا و هیوندای، اگر این طرح جنسیس به خط تولید برسد، هیچ دلیلی وجود ندارد که شاهد نسخه‌ی عملکردی آن نباشیم. برای نمونه قدرت کیا EV6 GT برابر با ۵۷۷ اسب بخار است که قطعا جنسیس باید قدرتی فراتر داشته باشد.

اگرچه برد جنسیس ایکس با هر بار شارژ و یا حداکثر سرعت آن هنوز مشخص نیست اما طراحی چشمگیر آن از جزئیاتی قابل قبول خبر می‌دهد. تیم طراحی جنسیس نهایت تلاش خود را در ارائه‌ی یک خودروی پربازده زیبا به‌کار گرفته است.

دو خودروساز بزرگ آلمان توسعه‌ی موتورهای درون‌سوز را متوقف می‌کنند

در جلوی خودرو همان جلوپنجره‌ی مشبک شناخته‌شده‌ی جنسیس با طرح الماس-مانند دیده می‌شود که با یک جفت چراغ جدید و باورنکردنی همراه شده است. دو چراغ به شکل نوارهایی باریک که از جلوپنجره تا پشت گلگیر جلو کشیده شده‌اند. در عقب خودرو هم چراغ‌ها از همین سبک پیروی می‌کنند.

اگر جنسیس این طرح مفهومی را به مرحله‌ی تولید برساند، احتمال زیادی وجود دارد که خودروی تولیدی به همین اندازه جذاب باشد. با نگاهی به اینکه این شرکت پیش از این چگونه طرح مفهومی جنسیس GV80 را تولید کرده است، علاقه‌مندان طرح مفهومی جنسیس X هم می‌توانند به تولید آن امیدوار باشند.

حتی اگر جنسیس طرح مفهومی X را به شکل واقعی تولید نکند، اما این طراحی بیانگر زبان طراحی این شرکت است که در مدل‌های آینده خواهیم دید.

عکس‌ها: طرح مفهومی جنسیس X

