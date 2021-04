طبق خبرهایی که اخیرا منتشر شده، ۱۹ فروردین امسال (۵ روز دیگر) قرار است از دومین مدل از گوشی گیمینگ لنوو تحت عنوان لنوو لیجن ۲ پرو رونمایی شود. بنابراین طبیعی است تا به این لحظه خبرهای زیادی در رابطه با این محصول منتشر شود که این اتفاق هم افتاده. امروز هم در ادامه‌ی روند انتشار اطلاعات پیرامون این گوشی، خبری منتشر شد مبنی براینکه لنوو لیجن ۲ پرو با نمایشگر ۱۴۴ هرتزی و باتری ۵۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی عرضه می‌شود.

لنوو فعالیت زیادی در بخش گوشی‌های هوشمند ندارد اما سال گذشته گوشی گیمینگ بسیار زیبا، قدرتمند و باکیفیتی را راهی بازار کرد. امسال هم شرکت گوشی خاصی را با برند خود تولید نکرد اما قصد دارد بار دیگر از یک گوشی گیمینگ تحت عنوان لنوو لیجن ۲ پرو رونمایی کند که ظاهرا نسل بعدی مدلی است که سال گذشته عرضه شده بود.

اما لنوو امروز با انتشار تیزری از قابلیت‌ها و مشخصات فنی گوشی گیمینگ مورد انتظار خود پرده برداشت. با استناد به گفته‌های خود شرکت که خوشبختانه رسمی هم هستند، لنوو لیجن ۲ پرو نمایشگری ۶.۹۲ اینچی با پنل E4 AMOLED خواهد داشت که رفرش‌ریت آن به عدد ۱۴۴ هرتز می‌رسد. همچنین وضوح تصویر این نمایشگر هم +FHD است (۲۴۶۰ × ۱۰۸۰).

در جدیدترین خبر منتشر شده پیرامون این گوشی که باز هم توسط خود لنوو با کاربران به اشتراک گذاشته شده، شاهد این هستیم که این محصول به یک باتری ۵۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز خواهد شد که کاربر می‌تواند آن را با شارژر ۹۰ واتی بسیار سریع شارژ کند. اما خب مشخص نیست آیا فرایند شارژ گوشی باز هم از طریق دو پورت USB-C که هر کدام امکان شارژ گوشی با سرعت ۴۵ وات و در مجموع ۹۰ وات را فراهم می‌کردند صورت می‌گیرد یا اینبار لنوو فکر دیگری در سر دارد.

مدتی قبل هم در رابطه با گوشی لنوو لیجن ۲ پرو اطلاعاتی منتشر شده بود که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توانیم به سیستم خنک‌کنندگی دوگانه توربو و پردازنده‌ی بسیار قدرتمند اسنپدراگون ۸۸۸ اشاره کرد. پیش از این هم شاهد حضور این گوشی در بنچمارک گیک‌بنچ با این پردازنده بودیم اما خود لنوو هم با انتشار تیزرهای مختلف این موضوع را تایید کرد. در رابطه با سیستم خنک‌کننده‌ای که وظیفه‌ی خنک‌سازی این پردازنده‌ی قدرتمند را بر عهده دارد هم باید بگوییم که این اولین باری است که در یک گوشی هوشمند، چه گیمینگ و چه معمولی از فن دوگانه استفاده می‌شود. در نتیجه انتظار داریم این گوشی یکی از بهترین عملکردها را در فرایند خنک‌سازی پردازنده از خود به نمایش بگذارد.

حضور این محصول اما در بنچمارک گیک‌بنچ، اطلاعات خوب دیگری را هم در رابطه با مشخصات این گوشی در اختیارمان قرار داد که از جمله آن‌ها می‌توان به تجهیز این گوشی به اندروید ۱۱ به عنوان سیستم‌عامل پیش‌فرض و همچنین ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم اشاره کرد که البته در کنار ۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی، قدرتمندترین مدل این محصول را تشکیل می‌دهد. دو مدل با حافظه‌ی داخلی ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت هم در نظر گرفته شده که ظرفیت رم هر دو ۱۲ گیگابایت است.

شاید لنوو لیجن ۲ پرو برخلاف گوشی نوبیا رد مجیک و راگ فون ۵ آلتیمیت از ۱۸ گیگابایت حافظه‌ی رم بهره نبرد اما خب وجود ۲ گیگابایت حافظه‌ی رم بیشتر هیچ تاثیر خاصی در روند اجرا و تجربه‌ی بازی‌ها نخواهد گذاشت و کاربر با خیال راحت می‌تواند تجربه‌ای کاملا مشابه در تمامی این گوشی‌های گیمینگ داشته باشد. بدون اینکه مشکلی از بابت عدم توانایی محصول در انجام یک بازی پیش بیاید.

لنوو اعلام کرده قصد دارد تا تاریخ ۸ آوریل (۱۹ فروردین) هر روز یک تیزر از این گوشی منتشر کند و طی آن قابلیت‌های مختلف گوشی گیمینگ خود را با کاربران به اشتراک بگذارد. بنابراین انتظار می‌رود تا ۵ روز دیگر خبرهای بیشتری از لنوو لیجن ۲ پرو بشنویم.

شما عزیزان می‌توانید تیزرهایی که لنوو طی این چند روز منتشر کرده در زیر مشاهده کنید.

