به نظر می‌رسد که اپل می‌خواهد از نسل بعدی آیفون SE در سال ۲۰۲۲ رونمایی کند. این اطلاعات جدید منتشر شده همچنین نشان می‌دهند که اپل همانند نسل فعلی این گوشی، در نسل بعدی آیفون SE از نمایشگر ۴٫۷ اینچ استفاده خواهد کرد. این اطلاعات جدید توسط یکی تحلیلگران نمایشگر به نام Ross Young منتشر شده است.

همان‌گونه که می‌دانید اپل از نسل کنونی آیفون SE در سال ۲۰۲۰ رونمایی کرد. آیفون SE 2020 دارای طراحی ظاهری مشابه با آیفون ۸ است و در آن از نمایشگری ۴٫۷ اینچی استفاده شده است. در ضمن در گذشته شایعه‌هایی منتشر شده‌اند که ادعا می‌کنند اپل در حال توسعه‌ی یک آیفون SE غول‌پیکر به نام آیفون SE پلاس است.

این شایعه‌ها عنوان می‌کردند که اپل ممکن است امسال از این آیفون SE پلاس رونمایی کند. با وجود مطرح شدن این شایعه‌ها، تحلیلگر محصولات اپل مینگ چی کو، در اوایل این ماه اعلام کرد که اپل تا سال ۲۰۲۲ از نسل بعدی آیفون SE رونمایی نخواهد کرد.

اطلاعات منتشر شده توسط Young نشان می‌دهند که امسال خبری از نسل جدید آیفون SE نخواهد بود. البته این شخص همچنین عنوان می‌کند که اپل در آیفون SE عرضه شده در سال ۲۰۲۲ تغییرات کمی را ایجاد خواهد کرد و این گوشی در سال ۲۰۲۳ تغییرات گسترده‌ای را در طراحی ظاهری خود تجربه می‌کند.

گویا اپل در حال کار کردن بر روی یک آیفون SE با نمایشگر ۶٫۱ اینچی است. همچنین این اطلاعات جدید نشان می‌دهند که به احتمال زیاد نمایشگر به کار رفته در این نسخه از آیفون SE به‌جای ناچ دارای حفره است. شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل می‌خواهد از نمایشگر‌های دارای حفره در مدل‌های پرچمدار آیفون‌های ۲۰۲۲ استفاده کند.

منطقی به نظر می‌رسد که اپل بعد از رونمایی از آیفون ۱۴ در سال ۲۰۲۲ با نمایشگر دارای حفره، یک سال بعد از این نوع نمایشگر‌ها در آیفون SE استفاده کند. اکنون مدت‌هاست که سازندگان گوشی‌های اندرویدی از نمایشگر‌های دارای حفره در گوشی‌هایشان استفاده می‌کنند.

آیفون SE بعدی احتمالا اوایل سال ۲۰۲۲ با پشتیبانی از ۵G عرضه می‌شود

استفاده از نمایشگر دارای حفره باعث می‌شود که علاوه‌بر افزایش مساحت نمایشگر، بتوان دوربین جلویی به کار رفته در گوشی را در حفره‌ی نمایشگر قرار داد. در صورت استفاده‌ی اپل از نمایشگر‌های دارای حفره در آیفون‌های بعدی، انتظار می‌رود که حفره‌ی این نمایشگر جایگزین ناچ به کار رفته در آیفون‌های فعلی شود.

با وجود اینکه اپل به احتمال زیاد در آیفون SE 2022 تغییرات کمی را در طراحی ظاهری آن اعمال خواهد کرد، اما انتظار می‌رود که نسل بعدی این آیفون دارای تراشه‌ی جدید و با پشتیبانی از فناوری ارتباطی ۵G باشد. البته باید بگوییم که Young می‌گوید پشتیبانی از شبکه‌ی ۵G استفاده شده در این آیفون تنها به شبکه‌ی sub-6GHz محدود خواهد بود.

مشخصات فنی آیفون SE پلاس با نمایشگر ۶٫۱ اینچ افشا شد

منبع: MacRumors

The post اپل سال ۲۰۲۳ آیفون SE با نمایشگر تمام صفحه و حفره‌دار عرضه می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala